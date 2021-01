LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : La banque andorranne Morabanc souscrit les services de Lleida.net

Madrid, le 18 janvier. - L'entité andorranne Morabanc a souscrit les services technologiques de Lleida.net, qui devient ainsi un fournisseur important de la banque concernant la communication avec ses clients.



Parmi les services que Lleida.net mettra à disposition de Morabanc, se trouvent les SMS, les SMS certifiés et les communications électroniques certifiées.



Lleida.net agit en qualité de témoin numérique pour les transactions financières, permettant aux entités de rajouter de la sécurité juridique à toute transaction, indépendamment de la situation géographique du client.



Morabanc, dont le siège social se trouve à Andorre La Vieille, est une entité financière qui gère plus de 7500 millions d'euros d'actifs financiers, avec un ratio de solvabilité de 23,8%, CET1 fully loaded.



Fondée en 1952, elle est l'une des principales banques du pays pyrénéen.



Lleida.net (BME:LLN) (OTCQX:LLEIF) (EPA:ALLLN) est la principale société européenne dans le domaine de la notification et les contrats électroniques certifiés.



Elle compte presque 200 brevets en matière de signature numérique, octroyées par plus de 50 pays des cinq continents, et possède l'un des portefeuilles de propriété intellectuelle les plus importants du monde dans son domaine.



Actuellement, plus de 75 pays reconnaissent la validité juridique des méthodes électroniques comme voie de certification des notifications légales en processus de signature de contrats.



La société, fondée en 1995, est cotée sur l'indice OTCQX à New York, Euronext Growth à Paris et BME Growth à Madrid.



En 2020, elle a été l'une des entreprises à la croissance la plus importante du marché boursier en Europe, avec une hausse qui a atteint le 940 pour cent.

