LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Les ventes de la division SaaS de Lleida.net ont augmenté de 62% au troisième trimestre 2020

Au cours de l'année, Lleida.net enregistre des ventes cumulées de 11,73 millions d'euros, soit 24% de plus que les ventes au cours des neuf premiers mois de 2019.

L'EBITDA cumulé pour l'année est de 1,9 million d'euros, soit 32 pour cent de plus qu'au cours de la même période de l'année précédente

Madrid, 16 octobre - Lleida.net (BME: LLN; EPA: ALLLN) a augmenté de 62% les ventes de son principal secteur d'activité, celui de Software as a Service, au troisième trimestre 2020, conséquence des besoins créés par la pandémie COVID-19.



Les ventes de cette division, qui comprend les services de notification et de contrat électroniques certifiés de la société, ont augmenté de façon exponentielle pour atteindre 1,4 million d'euros.



Le changement de comportement des utilisateurs lors de l'urgence sanitaire a renforcé la demande de services de Lleida.net et a contribué à réévaluer ses titres jusqu'à 900% cette année.



« Lleida.net a été en mesure de devenir un partenaire essentiel pour de nombreuses entreprises, petites et grandes, au cours de cette année difficile. La continuité des affaires de beaucoup d'entre elles dans cette économie de faible contact physique dépendra de la présence d'un bon fournisseur de signature électronique et de notification électronique, et nous voulons être ce fournisseur », a déclaré Sisco Sapena, PDG et fondateur de la société.



Au troisième trimestre 2020, la société a signé d'importants contrats internationaux qui permettront de consolider la division SaaS de manière pertinente.



Parmi eux figurent celui signé avec le géant portugais NOS pour la commercialisation des services de la société espagnole dans ce pays, ainsi que les accords avec Randstad Portugal, la Surintendance du marché du Pérou, le renouvellement du contrat avec la société postale colombienne 4-72 ou les accords signés avec Indra et SegurCaixa Adeslas.



AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 24% EN 2020



Au cours de l'année, son chiffre d'affaires est passé à 11,73 millions d'euros, soit 24% de plus que ce qu'elle avait enregistré au cours des neuf premiers mois de 2019.



Depuis le début du confinement, l'entreprise a détecté une augmentation significative de la consommation de produits de réclamation et de produits standards, ainsi que la maintenance de la ligne SMS.



Comme tendance, la société a également identifié une réduction du trafic SMS vacances (billets d'avion, location de voitures, taxis, locations de maisons de vacances) mais a constaté une augmentation du trafic SMS lié aux communications professionnelles et de santé.

EBITDA CUMULÉ DE PRESQUE DEUX MILLIONS D'EUROS

Jusqu'au 30 septembre 2020, l'EBITDA cumulé est de 1,9 million d'euros, soit 32% de plus qu'au cours de la même période de l'année précédente.



De même, à ce jour, sur l'année, le bénéfice cumulé avant impôts est positif de 839 000 milliers d'euros soit 23% de plus qu'à la même période l'an dernier.

La marge brute de l'entreprise cumulée en 2020 s'est élevée à 5,8 millions d'euros, soit 18% de plus que celle enregistrée jusqu'au troisième trimestre 2019.



ENCORE PLUS DE RÉDUCTION DE LA DETTE FINANCIÈRE

Un trimestre de plus, la dette financière a été considérablement réduite. L'entreprise dispose déjà d'un excédent du disponible par rapport à la dette totale qui dépasse 1,39 million d'euros.



La société dispose également de 4,7 millions d'euros de trésorerie disponible, du fait de la trésorerie générée par l'activité de la société elle-même et de la vente d'actions propres par le fournisseur de liquidité.