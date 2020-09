LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Lleida.net et le géant des communications NOS Comunicações parviennent à un accord de commercialisation des services de communication électronique enregistrée eIDAS au Portugal

Madrid, le 18 septembre. - Lleida.net (BME:LLN;EPA:ALLLN) est parvenue à un accord avec le géant des télécommunications NOS Comunicações (NOS.LS) pour la commercialisation de ses services de communication électronique enregistrée eIDAS sur le marché portugais.

L'accord consiste à l'intégration de NOS en tant que partenaire de Lleida.net au Portugal, lui permettant de commercialiser toute la gamme de services de la société espagnole cotée en bourse, tout en se concentrant dans les services de SMS Certifié et de Contrat.

À travers cette alliance, NOS pourra vendre des services de communication électronique certifiée aux secteurs public, financier, assurances et énergétique du pays.



NOS devient ainsi le premier opérateur de télécommunications du Portugal enregistré comme fournisseur agrée des services de Confiance.

L'exécution de l'accord est soumise à l'approbation formelle du cabinet de sécurité portugais (Gabinete Nacional de Segurança- GNS).

« Nos et Lleida.net ont fait un pas en avance dans l'ouverture des Communications électroniques à recevabilité juridique totale, au-delà de la Signature électronique, à l'heure où tous les marchés ont besoin d'alternatives simples, légales, pas chères et à implémentation rapide pour la numérisation des processus commerciaux. Les Communications électroniques enregistrée jouent ici un rôle fondamental », expliquait Sisco Sapena, PDG et fondateur de Lleida.net.

NOS est le plus grand groupe de communications et du divertissement du Portugal.

Il offre des solutions fixes et mobiles de pointe, télévision, Internet, voix et données pour tous les secteurs du marché.

NOS est coté sur le principal index d'Euronext Lisbonne (PSI-20) et compte 4,8 millions de clients en téléphonie mobile ; 1,6 millions de clients en télévision ; 1,8 millions de clients en téléphonie fixe et 1,4 millions en clients Internet. Avec environ dix millions d'abonnés, il s'agit du propriétaire du canal premium YV TVCine et a une participation de 25% dans les chaînes de télévision Sport TV.

Il exploite également quatre canaux médiatiques en une entreprise commune avec AMC Networks International Southern Europe.

D'après Manuel Ramalho Eanes, Président du conseil d'administration NOS : « Cette alliance renforce notre engagement dans la construction d'une Société Numérique tout en offrant des services exceptionnels. Avec ce service de Communication électronique certifiée, NOS investit directement dans la création de conditions plus efficaces pour que les entreprises portugaises puissent faire face aux défis de la transformation numérique ».

En 2019, NOS a registré des résultats d'exploitation de 641 millions d'euros, et un chiffre d'affaires de 1 590 millions d'euros. Ses actifs dépassent les 3 000 millions d'euros.

Fournissant ses services dans plus de 75 pays, Lleida.net compte 185 brevets dans plus de 50 pays des cinq continents, dont les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, la Russie, l'Inde, le Mexique et le Japon.

Fondée en 1995, Lleida.net a fait en 2015 son introduction au marché boursier alternatif, en 2018 en Euronext Growth de Paris, et elle vient d'approuver son entrée dans le segment OTCQX Markets Group de New York.

Comme reconnaissance au support de ses actionnaires depuis son entrée en bourse en 2015, Sisco Sapena a annoncé le 16 septembre dernier le lancement d'un Plan de vente d'actions hors marché à l'occasion de sa dernière entrée en bourse. Le plan est ouvert à tous les actionnaires de la société, qui deviennent ensuite des « associés stratégiques ».

Le Plan de fidélité, appelé « Lleida.net-OTC » comprend jusqu'à 434 000 actions et sera disponible jusqu'au 9 octobre 2020.