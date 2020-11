ES: http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20201109_HRelev.pdf

Madrid, le 9 novembre 2020

Information pertinente

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

Lleida.net fournira a Generali ses services de contrat, gestion et notification

électronique certifiée d'assurances

Conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MTF Equity concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « la Société » ou

l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la responsabilité de l'expéditeur et ses administrateurs :

La société Grupo Generali España A.I.E. A souscrit les services de notifications et contrats électroniques de Lleida.net pour la gestion et souscription de ses services d'assurances.

Generali est l'un des principaux acteurs du marché espagnol, avec plus de 2 000 employés et l'un des plus larges réseaux de conseillers du pays, comptant plus de 1 600 bureaux de service et 10 000 professionnels. Les solutions d'assurance proposées par Generali couvrent à la fois les produits Vie (allant de l'assurance épargne et régimes de retraite, aux produits Unit-Linked) et non-vie (automobile, habitation, accidents, décès, etc.)

Le nouvel environnement socio-économique et les nouvelles habitudes conséquence de la pandémie de Covid-19 rendent difficile l'utilisation des modes de livraison classiques, la signature des notifications et des contrats en personne, rapidement remplacés par des procédures de notification et contrats électroniques tels que ceux développés et brevetés par Lleida.net.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement, Francisco Sapena Soler

PDG et Président du Conseil Administration À Madrid, le 9 novembre 2020.