LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Nouvelle marque délivrée par USPTO aux États-Unis et deux nouveaux brevets en Slovénie et Malte

EN https://investors.lleida.net/docs/en/20201207 HRelev.pdf

ES https://investors.lleida.net/docs/es/20201207 HRelev.pdf

ZH https://investors.lleida.net/docs/zh/20201207 HRelev.pdf

Madrid, le 7 décembre 2020

Information pertinente

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÁTICS S.A.

Nouvelle marque délivrée par USPTO aux États-Unis et deux

nouveaux brevets en Slovénie et Malte

Conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MTF Equity concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « la Société » ou

l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la responsabilité de l'expéditeur et ses administrateurs :

L'USPTO (United States Patent and Trademark Office) a délivré la marque OPENUM avec numéro d'enregistrement international 1491993, utilisée par Lleida.net dans ses systèmes de notification certifiée.

Les offices des brevets de Slovénie SIPO (Slovenian Intellectuel Property Office) et le Département du commerce de Malte ont également délivré les brevets SI2723023 et PT39022, respectivement, sous le nom « METHOD FOR THE REGISTRATION AND CERTIFICATION OF RECEIPT OF ELECTRONIC MAIL », ou « MÉTHODE

POUR L'ENREGISTREMENT ET LA CERTIFICATION DE LA RÉCEPTION DE COURRIER ÉLECTRONIQUE ».

Ces deux derniers brevets élèvent à 194 les brevets accordés à Lleida.net au niveau mondial en matière de signature et certification électronique. Vous pouvez en savoir

davantage sur l'adresse https://www.lleida.net/fr/brevetsou sur https://www.lleida.net/en/patents.

La délivrance de cette nouvelle marque registrée, ainsi que les deux brevets, mettent en évidence l'engagement en investissement en R + D de Lleida.net, ainsi que la gestion des résultats de cet investissement pour protéger la valeur de ses actifs de propriété intellectuelle sur les différents marchés où elle opère.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement,

Francisco Sapena, PDG et président du Conseil