LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Les États-Unis octroient à Lleida.net le brevet pour sa méthode de notification EIDAS

Madrid, le 8 mars. - Les États-Unis ont octroyé à Lleida.net BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) son sixième brevet dans le pays, cette fois pour sa méthode de notification électronique certifiée et qualifiée Eidas.

Les États-Unis est le marché le plus important dans le monde dans l'industrie de la signature et la notification électronique certifiée, et le brevet sur cette méthode, que la société distribue sous le nom commercial de Openum Eidas, est valide pour une durée de 20 ans.

EIDAS est le règlement européen pour l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dans le cadre communautaire.

Le brevet permettra à la société de commercialiser, pendant deux décennies et exclusivement pour les États-Unis, un service permettant de communiquer par voie électronique et faisant foi en Europe, homologué dans la zone euro et valide devant les tribunaux et administrations de l'Union européenne.

Le système, conçu par le fondateur et PDG de la société, Sisco Sapena, permet d'identifier de manière fiable l'émetteur, le destinataire et les données envoyées dans des communications électroniques.

Fin 2018, Lleida.net est devenue la première entreprise espagnole et la sixième européenne à recevoir l'homologation EIDAS pour son système d'envoi certifié de courriers électroniques.

Lleida.net, cotée à New York depuis novembre 2020, avait déjà reçu cinq autres brevets de la part de l'Office des brevets et des marques des États-Unis.

Le brevet le plus récent, délivré en octobre dernier, correspond à la méthode de la société pour la certification du courrier électronique contenant une signature électronique reconnue par un opérateur de télécommunications.

Et la marque Openum Eidas est elle-même enregistrée auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) pour le marché étasunien jusqu'en 2030.

Jusqu'à présent, Lleida.net cumule 203 brevets délivrés par les autorités de 64 pays dans le monde.

Parmi les États qui ont reconnu les innovations de la société se trouvent, outre que les États-Unis, l'Union européenne et tous ses états membres, la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle Zélande, le Conseil de coopération du golfe, Hong Kong, Israël, Afrique du Sud, Colombie ou Mexique.

La propriété intellectuelle est l'un des trois piliers stratégiques de la société, avec l'internationalisation et le R&D.

Le but de ces brevets est de protéger la position sur le marché de la société dans l'industrie de la signature et la notification électronique certifiées, ainsi que l'investissement des plus de 3 000 actionnaires qui comportent le capital de l'entreprise.

Lleida.net est cotée dans l'actuel BME Growth depuis 2015 et dans Euronext Growth depuis 2018.