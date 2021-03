LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Lleida.net créera une nouvelle filiale à Dubaï

Madrid, le 1er mars. - Le Conseil d'administration de Lleida.net (BME: LLN) (OTCQX: LLEIF) (EPA: ALLLN) ont approuvé la création d'une nouvelle filiale à Dubaï, qui aura pour but de renforcer la commercialisation des services certifiés de la société au Moyen-Orient et en Afrique.

La filiale, qui aura le nom Lleidanet SaaS Services, et qui sera constitué aux Émirats Arabes Unis, aura son siège dans les bureaux de la société à Dubaï.

« Lleidanet SaaS Services nous permettra de consolider notre stratégie dans la région, et de fournir un service de premier niveau à des grandes entreprises nationales au Moyen Orient et en Afrique » expliquait Sisco Sapena, PDG et fondateur de la société.

Il s'agit de la deuxième filiale de la société cotée espagnole dans la région.

Lleida.net Dubai LLC opère déjà là-bas, avec pour objectif de donner du support à Emirates Post, l'opérateur postal national du pays. Emirates Post possède l'exclusivité dans la distribution des services de la société dans le pays, avec un contrat signé d'une durée indéterminée lui permettant de distribuer les services de communications électroniques certifiées aux citoyens, entités privées et organismes publiques.

Jusqu'à la date, six opérateurs postaux nationaux (au Moyen-Orient, Afrique et Amérique Latine) commercialisent dans différents pays les services de notification et signature électronique certifiée de Lleida.net, ainsi que ses services de SMS certifié et de courrier électronique certifié.

Parmi eux, l'on trouve les services postaux d'Afrique du Sud, Zambie et Colombie.

Lleida.net compte plus de 3 000 actionnaires, et est cotée sur le BME Growth à Madrid, sur l'indice OTCQX de New York et sur Euronext Growth à Paris.

La société a déjà reçu 201 brevets dans le monde pour ses inventions en matière de notification certifiée, de contrats et de signature électroniques, et son portefeuille de propriété intellectuelle est l'un des plus importants au monde.

Parmi les autorités qui ont reconnu le travail de propriété intellectuelle de Lleida.net figurent celles de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la Chine, du Japon, de l'Afrique du Sud, de la Colombie, ainsi que du Conseil de coopération du Golfe, qui réunit les pays de la région.

Actuellement, plus de 75 pays reconnaissent la validité juridique de ses méthodes électroniques comme voie de certification des notifications légales en processus de signature de contrats.