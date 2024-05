Le système de recommandation est basé sur le rendement absolu, mesuré par le potentiel de hausse (y compris les dividendes et le remboursement du capital) sur un horizon de 12 à 18 mois. Les recommandations (ou notations) pour chaque titre sont divisées en 3 catégories : Acheter (C), Conserver (M) et Vendre (V). Acheter : l'action devrait générer un rendement total de plus de 15 % au cours des 12 prochains mois. Conserver : l'action devrait générer un rendement total compris entre -15% et +15% au cours des 12 prochains mois. Vendre : l'action devrait générer un rendement total inférieur à -15% sur l'horizon temporel des 12 prochains mois. Ce critère de recommandation s'applique principalement aux entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à 500 millions d'euros, c'est-à-dire, aux actions qui sont souvent moins liquides et plus volatiles que les autres entreprises du marché continu.

Tout au long du second semestre 2023, l'équipe de direction de lleida.net a réagi en identifiant les opportunités de réduction des revenus et des coûts afin d'enrayer la baisse des ventes et des bénéfices. Jusqu'à présent, au premier trimestre 24, il y a déjà des preuves que la stratégie fonctionne. Les revenus ont augmenté de 1 %, bien que modestement par rapport au 1er trimestre 23, et l'EBITDA (cash) a augmenté de 182 %.

En outre, Lleida.net a annoncé d'importants contacts au cours des dernières semaines, ce qui rassure davantage nos prévisions. En février, elle a annoncé l'attribution d'un contrat de trois ans avec Santander Global Technology & Operations S.L. pour un peu moins de 2 millions d'euros (650 000 euros par an). Le même mois, elle a annoncé l'attribution d'un autre contrat de 600 000 euros sur cinq ans à Comédica, en Colombie, dans le domaine des signatures numériques. En avril, un contrat de 500 000 euros par an en notifications et signatures numériques avec l'entreprise de logistique Redex en Colombie. Toujours en avril, Lleida.net a signé un contrat de 600 000 euros par an avec l'entreprise péruvienne de formation en ligne.

