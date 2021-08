Lleidanetworks Serveis Telemàtics S A : Les opérateurs postaux de cinq pays africains distribueront les services Lleida.net à tous leurs citoyens.

Abidjan, CTE D'IVOIRE, le 16 août. - Lleida.net (BME : LLN) (EPA : ALLLN) (OTCQX : LLEIF) a signé des contrats avec les opérateurs postaux de cinq pays africains pour leur fournir de manière exclusive des services postaux numériques et la technologie des communications électroniques certifiées.

Ce week-end, dans le cadre du 27è Congrès de l'Union postale universelle, les opérateurs postaux nationaux de Gambie, de Côte d'Ivoire, de Djibouti, de Guinée équatoriale et de Madagascar ont immédiatement adhéré à l'accord-cadre signé en juillet par la filiale de Lleida.net et l'Union panafricaine des postes (UPAP) pour distribuer la technologie brevetée de la société espagnole en Afrique.

L'initiative s'appelle DigitalPost.Africa.

Dans le cadre de ce service, Lleidanet SaaS Moyen-Orient et Afrique DMCC fournira à ces nouveaux pays des services postaux numériques via des communications électroniques certifiées, et principalement des Emails certifiés, des SMS certifiés et des eStatements certifiés.

Avec la signature de ces cinq nouveaux opérateurs postaux nationaux, Lleida.net dessert déjà les entreprises postales de 11 pays, dont l'Afrique du Sud, la Colombie et les Émirats arabes unis.

Tenu à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, le Congrès de l'Union postale universelle se tient du 9 au 27 août, avec la présence de 900 représentants de 190 pays.

L'accord-cadre avec l'Union postale africaine (Union panafricaine des postes) permet aux 55 opérateurs postaux nationaux du continent africain de fournir automatiquement les services Lleida.net à leurs millions de clients.

Dans le cadre de cette rencontre, Lleida.net s'est réunie avec le Secrétaire Général des Younous Djibrines (Secrétaire Général de l'UPAP) et Bishar Hussein, Directeur Général de l'Union Postale Universelle.

Jusqu'à présent, plus de 60 pays ont reconnu les inventions de Lleida.net avec plus de 250 brevets dans le domaine de la notification, contrats et signature électroniques certifiées.

Lleida.net est la seule société dans le monde à être cotée sur le BME Growth à Madrid, Euronext Growth à Paris et OTCQX Best Market à New York.

En 2020, ses actions se sont appréciées de plus de 900 %.