Lleidanetworks Serveis Telemàtics S A : Les Émirats Arabes Unis reconnaissent Lleida.net comme UAE Pass Service Provider

Dubaï, 26 avril. - Lleida.net (BME: LLN) (OTCQX: LLEIF) (EPA: ALLLN) a été reconnue comme la première entité privée à devenir UAE Pass Service Provider dans le cadre du nouveau système d'identification numérique promu par le gouvernement des Émirats arabes unis.

Désormais, les entreprises voulant signer des contrats électroniques certifiés et faisant foi avec les citoyens et résidents du pays, pourront utiliser la technologie de Lleida.net, qui fournit Emirates Post, l'opérateur officiel dans le pays.

Par le biais d'un contrat signé par le PDG de Lleida.net, Sisco Sapena, et par le PDG de la Smart Dubai City Office, Wesam Lootah, la société cotée espagnole devient le seul prestataire privé dont ses services numériques de signature numérique et de contrat électronique sont automatiquement acceptés comme valides dans le pays.

Ce contrat ouvre la porte à la commercialisation massive des services dans le pays.

« Pour le moment, toute entreprise souhaitant signer des contrats avec des citoyens ou résidents du pays telles que des compagnies d'assurances, institutions financières ou compagnies de télécommunications, devront utiliser la technologie de Lleida.net », affirmait aujourd'hui la société dans une communication au marché.

À PROPOS DU UAE PASS

Le UAE PASS est le programme national d'identité numérique des Emirats et permet à ses citoyens et résidents de signer numériquement toutes sortes de documents officiels de manière numérique et officiellement reconnue.

Il s'agit d'un type de document d'identité numérique qui est en train d'être adopté dans le pays de manière généralisée.

Récemment, la Smart Dubai City Office a décidé d'intégrer des mécanismes à distance de biométrie faciale, permettant d'obtenir cette identification numérique de manière directe depuis toute connexion Internet.

Le programme UAE Pass est promu par la Dubai Smart City Office, l'autorité de régulation des télécommunications (TRA) et la Abu Dhabi Digital Authority.

LLEIDA.NET OPÈRE DEPUIS DUBAÏ POUR TOUTE LA RÉGION

Lleida.net opère depuis quelques années au Moyen Orient, où elle dispose de deux filiales à Dubaï.

La première est Lleida.net Dubai LLC, dont l'objectif principal est de soutenir Emirates Post.

La deuxième, Lleidanet SaaS Middle East DMCC, dont la création a été récemment approuvée par le conseil d'administration de la société, vise à promouvoir la commercialisation des services certifiés de la société au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans le pays, Lleida.net est le prestataire exclusif pour une durée indéterminée de services de signature, de contrats et de notification électronique certifiée d'Emirates Post, l'entité postale officielle.

Emirates Post Group Company est une société anonyme publique dépendante de l'Autorité des investissements des Émirats (EIA), qui opère en tant qu'entité commerciale dans le pays.

Jusqu'à la date, six opérateurs postaux nationaux (au Moyen-Orient, Afrique et Amérique Latine) commercialisent dans les régions correspondantes les services de notification et signature électronique certifiée de Lleida.net, ainsi que ses services de SMS certifié et de courrier électronique certifié.

203 BREVETS AU NIVEAU MONDIAL

Lleida.net compte plus de 3 300 actionnaires, et est cotée sur le BME Growth à Madrid, sur l'indice OTCQX de New York et sur Euronext Growth à Paris.

La société a reçu 203 brevets dans le monde pour ses inventions en matière de notification certifiée, de contrats et de signature électroniques, et son portefeuille de propriété intellectuelle est l'un des plus importants au monde.

Actuellement, plus de 75 pays reconnaissent la validité juridique de ses méthodes électroniques comme voie de certification des notifications légales en processus de signature de contrats.

La société a été fondée par son principal actionnaire, Sisco Sapena, en 1995.