Lleidanetworks Serveis Telemàtics S A : Lleida.net lance le premier service de voix IP avec SMS d'Espagne dans le cadre du Mobile World Congress

Barcelonne, le 29 juin. - Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) a annoncé aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du Mobile World Congress de Barcelonne, le lancement de Numéros nomades, le premier service de télécommunications par Voix sur IP en Espagne qui peut envoyer et recevoir des SMS.

Lleida.net est leader européen dans l'industrie de la signature, notification et contrats électroniques certifiés, et est également l'un des principaux opérateurs téléphoniques de SMS en Europe.

Le système de Numéros nomades permet d'envoyer et recevoir des appels et SMS depuis le même numéro numérique.

Ce système est particulièrement utile pour les entreprises de logistique ou de delivery, et peut être utilisé pour que les clients communiquent en temps réel avec les livreurs en mouvement.

Les Numéros nomades ont été crées également pour fournir ce service à la communauté - de plus en plus grande - de travailleurs créatifs travaillant depuis des endroits différents en même temps.

Dans cette édition du Mobile Word Congress, la société compte deux pavillons et une équipe de 30 personnes représentant la société.

« Nous espérons que le Mobile World Congress récupère bientôt la force qui l'a toujours caractérisé. Cette année nous avons voulu montrer notre soutien en construisant l'un des stands les plus grands de l'événement », expliquait Sisco Sapena, PDG et fondateur de la société qui a augmenté plus de 900 pour cent en bourse l'année dernière.

En parallèle à cette édition du Mobile World Congress, et dans le pavillon du Four Years for Now (4YFN), Lleida.net a invité quatre startups qui utilisent la technologie de la société cotée espagnole pour qu'elles puissent faire leurs expositions.

Parmi ces startups nous trouvons la société de financement en ligne BORROX, le marketplace des prêts PRESTALO, ITER5 Gestión Deportiva et la société d'intelligence artificielle pour le secteur touristique SMARTVEL.

Lleida.net compte deux pavillons lors de cette édition du Mobile, avec 140 mètres d'espace d'exposition ouvert.

L'initiative d'inviter des startups qui utilisent les services de communications électroniques certifiées de l'entreprise a commencé l'année dernière lorsque, en raison de l'annulation de la dernière édition du MWC en raison de la menace de COVID-19, elle a organisé un événement parallèle à Lleida appelé Lleida.net World Congrès, auquel ont participé 47 entreprises du monde entier.

Lleida.net détient plus de 200 brevets pour ce type de services, délivrés par plus de 60 pays des cinq continents, et possède l'un des portefeuilles de propriété intellectuelle les plus importants du monde dans l'industrie des communications électroniques certifiées.

La société est cotée sur OTCQX Best Market à New York, Euronext Growth à Paris et BME Growth à Madrid.

Cette année, l'assemblée générale des actionnaires de Lleida.net a approuvé la distribution de 25 pour cent de dividendes de plus que l'année dernière.