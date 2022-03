La Lloyds Bank nomme Dave Atkinson au poste de directeur régional

La LLOYDS Bank a renforcé son soutien aux entreprises du sud du Pays de Galles avec la nomination de Dave Atkinson comme nouveau directeur régional. M. Atkinson supervisera les opérations de la Lloyds Bank pour les PME et les entreprises de taille moyenne dans le sud du Pays de Galles et les Midlands. Il arrive après avoir passé trois ans en tant que directeur régional des opérations de la Lloyds Bank dans l'est de l'Angleterre, et apporte 34 ans d'expérience à l'équipe, ayant commencé sa carrière à la Lloyds Bank en 1988. Il continuera également à assumer son rôle de responsable de la fabrication au Royaume-Uni pour le Lloyds Banking Group.