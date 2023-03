La SVB est une victime de la "bataille entre le feu et la glace" contre l'inflation, selon les banquiers

Les fortes hausses des taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale et d'autres banques centrales pour lutter contre la flambée des prix à la consommation ont inévitablement conduit à des poussées de stress, a déclaré M. Pick aux délégués de la Morgan Stanley European Financial Conference, ajoutant que les faillites de SVB et de Signature Bank en étaient la conséquence.

"Cela fait partie du processus de resserrement des conditions financières afin de s'assurer que nous sommes sur la voie de la normalisation d'un monde où les taux d'intérêt sont plus élevés", a déclaré M. Pick.

"Mais il pourrait bien y avoir des surprises, il pourrait bien y avoir des réactions", a-t-il ajouté, ajoutant que le marché était à peu près à mi-chemin d'un combat pour "tuer l'inflation" qui serait mené sur une période de 12 à 18 mois.

L'onde de choc provoquée par l'effondrement de SVB a exercé une nouvelle pression sur les valeurs bancaires en Asie et en Europe plus tôt dans la journée de mardi, alors que les inquiétudes concernant une contagion potentielle à d'autres créanciers s'intensifiaient.

L'indice des valeurs bancaires européennes a montré des signes de stabilisation plus tard dans les échanges, et était en baisse de 0,5% à 1106 GMT, tandis que plusieurs valeurs bancaires américaines ont bénéficié d'un rallye robuste à l'ouverture du marché.

Les États-Unis ont pris des mesures d'urgence pour donner aux banques vulnérables à une ruée sur les dépôts un accès spécial à des financements supplémentaires, mais les assurances du président Joe Biden et d'autres responsables politiques n'ont pas réussi à calmer les marchés jusqu'à présent.

Les investisseurs et les analystes prévoient maintenant des ajustements aux politiques mondiales de taux d'intérêt conçues pour maîtriser l'inflation galopante, le rythme des nouvelles hausses de taux étant considéré comme susceptible d'affaiblir les bilans de certaines banques.

Charlie Nunn, directeur général de Lloyds, a déclaré plus tôt lors de l'événement que les banques britanniques ne voyaient pas encore de "fuite vers la qualité" des dépôts de la part des clients qui s'inquiètent de la sécurité de leur argent à la suite de l'effondrement de SVB.

Les grandes banques américaines, dont JPMorgan et Citigroup, ont vu une vague de clients demander à transférer leurs comptes vers des créanciers plus importants, a rapporté le Financial Times mardi.