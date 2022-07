Le FTSE 100 progresse grâce aux prévisions optimistes de Reckitt et Lloyds.

L'indice blue-chip FTSE 100 était en hausse de 0,3% à 0717 GMT, tandis que l'indice midcap 250, axé sur le marché domestique, était stable.

Reckitt Benckiser a grimpé de 5,9 %, le fabricant des produits de nettoyage Dettol et Lysol ayant relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, après que de fortes hausses de prix l'aient aidé à dépasser les prévisions de ventes pour le deuxième trimestre.

Lloyds Banking Group a augmenté de 4,3 % après avoir relevé son dividende et ses prévisions de rentabilité pour l'ensemble de l'année, la hausse des taux d'intérêt dépassant la croissance modeste des provisions pour prêts douteux.

En revanche, les actions de Rio Tinto cotées au Royaume-Uni ont glissé de 3,7 % après que le mineur mondial a annoncé une baisse de 29 % de son bénéfice au premier semestre et réduit de plus de moitié son dividende, pénalisé par la baisse des prix du minerai de fer, la hausse des coûts et les pénuries de main-d'œuvre.

Des données publiées précédemment ont montré que les magasins et supermarchés britanniques ont augmenté leurs prix de 4,4 % au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet, soit la plus forte hausse depuis le début de ces enregistrements en 2005, reflétant un bond des coûts de l'alimentation et du transport.