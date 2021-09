Le Lloyd's de Londres enregistre un bénéfice de 1,9 milliard de dollars au premier semestre.

Le Lloyd's, qui publie les résultats combinés de sa centaine de syndicats membres, a enregistré une perte de 400 millions de livres pour la même période de l'année précédente.

Les assureurs ont souffert en 2020 des lourdes demandes d'indemnisation liées à la COVID-19, comme l'annulation d'événements et la couverture du crédit commercial. Mais après avoir inscrit des exclusions dans les contrats pour la pandémie et augmenté les primes, ils ont obtenu de bons résultats cette année.

Les taux de prime ont augmenté de 9,9 %, a déclaré le Lloyd's dans un communiqué.

Ces dernières années, le Lloyd's a également fait pression sur ses membres pour qu'ils abandonnent les branches d'assurance déficitaires.

Il a lancé sa première stratégie de développement durable l'année dernière et tente de mettre en ligne une plus grande partie de ses activités et d'améliorer son bilan en matière de diversité.

"Le Lloyd's a réussi à repositionner le marché pour une croissance durable et rentable", a déclaré son PDG, John Neal.

"Nous faisons de grands progrès sur toutes nos priorités stratégiques qui se concentrent sur l'amélioration de la culture sur le marché, la transformation numérique Future at Lloyd's, et la durabilité, le climat et l'inclusion."

Lloyd's a enregistré un ratio combiné de 92,2%, contre 110,4% un an plus tôt. Un niveau inférieur à 100% indique un bénéfice de souscription.

Il a déclaré que 80 % des sinistres COVID-19 notifiés à ce jour avaient été payés.

(1 $ = 0,7257 livre)