Les assureurs doivent faire face à des millions de dollars de demandes d'indemnisation après l'annulation de trois concerts de Taylor Swift en Autriche à la suite d'un attentat déjoué, mais plusieurs assureurs se répartiront la facture, ont déclaré à Reuters deux personnes impliquées dans l'assurance de sa tournée.

Les concerts à Vienne ont été annulés cette semaine après un attentat planifié au stade Ernst Happel. Quelque 195 000 "Swifties" étaient attendus, dont beaucoup venaient de l'étranger pour avoir la chance de voir la superstar de la pop.

Barracuda Music, l'organisateur du concert, a déclaré que tous les billets seraient remboursés dans les dix jours. Il n'a pas été possible de la joindre dans l'immédiat pour obtenir un commentaire sur les dispositions prises en matière d'assurance.

Swift est appréciée des assureurs car elle annule rarement ses concerts, a déclaré une troisième source d'assurance. Sa célébrité et son succès signifient que la plupart des assureurs spécialisés dans l'annulation d'événements à Londres seraient impliqués dans la couverture de sa tournée, a déclaré l'une des sources. Les sources ont refusé d'être nommées, invoquant la confidentialité des clients.

Les organisateurs de grands événements sportifs et de divertissement souscrivent généralement une assurance annulation d'événement, dont une grande partie est assurée par un consortium d'assureurs sur le marché de la Lloyd's de Londres.

Un porte-parole de la Lloyd's of London a confirmé que l'assurance annulation d'événements est offerte à la Lloyd's, mais il a indiqué qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur des polices spécifiques.

Les attaques militantes sont souvent exclues des polices d'assurance annulation d'événements, mais les assurés souscrivent généralement une couverture supplémentaire contre ces attaques ou la menace d'une telle attaque.

"La police d'assurance annulation contre le terrorisme aurait été déclenchée par la clause d'acte ou de menace terroriste de la police, puisqu'il y a eu un événement terroriste potentiel connu", a déclaré Tim Thornhill, directeur général du courtier Tysers.

Reuters n'a pas pu déterminer l'étendue de la couverture des concerts. Marcos Alvarez, directeur général des notations des institutions financières mondiales chez Morningstar DBRS, a déclaré que les pertes liées aux annulations pourraient se chiffrer en dizaines de millions de dollars.

M. Alvarez a ajouté que les pertes d'assurance seraient probablement limitées par le fait que les concerts pourraient être reprogrammés.

La couverture a été structurée de manière à ce que les assureurs n'aient pas à assumer l'annulation totale de la tournée, a déclaré Andrew Colcomb, responsable de la recherche sur les syndicats chez Argenta Private Capital, sur la base de son analyse.

La tournée Eras de Swift devrait générer près de 2 milliards de dollars de ventes de billets.

L'assurance annulation d'événement couvre généralement aussi les retards, le déplacement de l'événement vers un autre lieu, le loyer du lieu, la rémunération de l'artiste et la billetterie.

Les polices peuvent être souscrites par des organisateurs locaux ou internationaux, et les artistes peuvent ajouter leurs propres polices pour s'assurer qu'ils seront payés pour l'événement s'il est annulé, selon des sources du secteur.

Selon Loretta Worters, vice-présidente chargée des relations avec les médias à l'U.S. Insurance Information Institute, le stade devrait également disposer d'une assurance annulation d'événement.

"En supposant qu'il s'agisse d'un événement isolé, nous pensons que la plupart des assureurs resteront à l'aise avec leur exposition aux produits d'assurance annulation", a déclaré M. Alvarez.

À l'avenir, a-t-il ajouté, "les assureurs pourraient restreindre la couverture disponible pour l'assurance annulation pour cause de terrorisme, compte tenu des tensions politiques croissantes dans le monde".

Leigh Ann Rossi, vice-présidente senior du groupe sports et divertissements du courtier NFP, a également déclaré qu'elle ne pensait pas que "cette réclamation ponctuelle concernant un concert ferait bouger les choses sur le marché".

Elle a toutefois ajouté que "si cela devenait une habitude ou si quelque chose se produisait à Paris lors des Jeux olympiques, cela pourrait avoir un impact sur le marché".

La police britannique a déclaré jeudi que rien n'indiquait que le projet d'attentat aurait un impact sur le retour de Swift la semaine prochaine au stade de Wembley, à Londres, pour ses cinq derniers concerts en Europe.

Selon Rich Phillips, responsable du conseil en matière de crise, de résilience et de réputation chez le courtier en assurances Marsh, toute mesure de sécurité supplémentaire pour les concerts constituerait un défi de taille pour la police, d'autant plus que les autorités sont en état d'alerte après plusieurs jours d'émeutes en Grande-Bretagne, marquées par des attaques racistes visant des musulmans et des immigrés. (Reportage de Carolyn Cohn à Londres, Alexander Huebner à Munich et Noor Zainab Hussain à Bengaluru ; rédaction d'Elisa Martinuzzi et Mark Potter)