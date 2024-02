(Alliance News) - Lloyds Banking Group PLC a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice annuel et un nouveau rachat d'actions, tout en précisant qu'il avait constitué une provision dans le cadre de l'enquête menée par l'autorité de surveillance britannique sur des accords historiques de financement automobile.

Le prêteur a déclaré que le revenu net a augmenté de 2,7 % pour atteindre 17,93 milliards de livres sterling, contre 17,47 milliards de livres sterling. Cette hausse du chiffre d'affaires comprend une augmentation de 4,5 % du revenu net d'intérêt sous-jacent à 13,77 milliards de livres sterling.

Lloyds a déclaré que le bénéfice avant impôt avait bondi de 57 %, passant de 4,78 milliards de livres sterling à 7,50 milliards de livres sterling.

Elle a augmenté son dividende final de 15 % à 1,80 pence par action, contre 1,60 pence. Le dividende total pour l'année a ainsi été porté à 2,76 pence, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2,40 pence. En outre, la société a annoncé un rachat d'actions pour un montant de 2,0 milliards de livres sterling.

"La combinaison de ces deux mesures représente un rendement total du capital de 3,8 milliards de livres sterling, soit 14 % de la capitalisation boursière du groupe", a déclaré la société à propos de son dividende et de son nouveau rachat d'actions.

Charlie Nunn, directeur général, a ajouté : "2023 a été une année cruciale pour la mise en œuvre de la stratégie ambitieuse que nous avons annoncée il y a deux ans, alors que nous cherchons à développer nos activités et à approfondir les relations avec nos clients. Comme l'ont montré nos récents séminaires stratégiques, nous avons réalisé des progrès significatifs et sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs stratégiques pour 2024 et 2026, ce qui nous aidera à obtenir des rendements plus élevés et plus durables."

À l'horizon 2024, elle prévoit d'atteindre une marge d'intérêt nette bancaire "supérieure à 290 points de base". En 2023, elle a augmenté de 17 points de base, passant de 2,94 % à 3,11 %.

À plus long terme, elle a maintenu ses prévisions pour 2026, à savoir un ratio coûts/revenus inférieur à 50 % et un rendement des capitaux propres tangibles supérieur à 15 %. Elle s'attend à un rendement des capitaux propres d'environ 13 % en 2024, ce qui serait inférieur aux 15,8 % atteints l'année dernière. En 2022, le rendement des capitaux propres s'est élevé à 9,8 %.

Lloyds a déclaré des coûts d'assainissement de 675 millions de livres sterling pour 2023, en hausse par rapport aux 255 millions de livres sterling de l'année précédente. Le dernier chiffre comprend une provision de 450 millions de livres sterling à la suite d'un examen de la Financial Conduct Authority sur les arrangements historiques de commissions de financement automobile, a déclaré Lloyds.

"Il reste une grande incertitude quant à l'étendue de toute faute et de toute perte de clientèle, le cas échéant, la nature de toute mesure corrective, si nécessaire, et son calendrier. Par conséquent, l'impact pourrait différer sensiblement de la provision, à la hausse ou à la baisse", a averti la banque.

En janvier, l'autorité britannique de surveillance des services financiers a déclaré qu'elle examinait la possibilité d'accorder une indemnisation aux personnes qui ont potentiellement été surfacturées pour des prêts automobiles.

En cas de faute, les personnes concernées seront indemnisées. La FCA a déclaré avoir entendu plus de 10 000 personnes qui s'inquiètent d'avoir été facturées trop cher. Elle a ajouté que d'autres personnes pourraient encore se manifester.

Toujours jeudi, Lloyds a annoncé qu'Alan Dickinson quitterait son poste de vice-président lors de l'assemblée générale annuelle de la société cette année.

En outre, elle a déclaré que Nathan Bostock a été nommé directeur non exécutif et présidera sa branche Lloyds Bank Corporate Markets à partir du 1er août. Bostock a été directeur général de Santander UK entre 2014 et 2022 et a été auparavant directeur financier de Royal Bank of Scotland PLC, qui s'appelle maintenant NatWest Group PLC.

Les actions de Lloyds ont augmenté de 0,6 % à 43,54 pence chacune à Londres jeudi matin.

