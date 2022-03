Les employeurs britanniques subissent un choc de confiance en mars - Lloyds

L'enquête mensuelle de la Lloyds Bank publiée jeudi a montré que la confiance des entreprises a chuté de 11 points pour atteindre 33% ce mois-ci, soit la plus forte baisse mensuelle depuis le début de la pandémie de COVID-19 et le retour à des niveaux vus pour la dernière fois en août 2021.

La part des entreprises prévoyant d'augmenter leurs prix en réponse à la hausse de l'inflation a augmenté de trois points pour atteindre 55%.

Les attentes en matière d'embauche ont diminué de sept points mais sont restées fortes à 31 % et un pourcentage record de 49 % des entreprises s'attend à une croissance moyenne des salaires d'au moins 2 % au cours des 12 prochains mois, soit une augmentation de 32 points depuis mars 2021.

La Banque d'Angleterre craint que la poussée de l'inflation, qui a atteint son plus haut niveau en 30 ans à 6,2 %, ne se transforme en une croissance des prix obstinément élevée si elle entraîne des revendications salariales plus importantes et des hausses de prix généralisées pour d'autres biens.

La BoE a relevé son principal taux d'intérêt lors de chacune de ses trois dernières réunions de politique monétaire et les investisseurs s'attendent à une nouvelle hausse à 1,0 % en mai.

L'enquête Lloyds a été menée auprès de 1 200 entreprises du 1er au 15 mars.