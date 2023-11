(Alliance News) - Lloyds Banking Group PLC va fermer 45 agences supplémentaires à travers son réseau et les marques Halifax et Bank of Scotland, dans un contexte de désaffection pour les services bancaires de proximité.

Le groupe ferme 22 agences Halifax, 19 agences Lloyds et quatre agences Bank of Scotland.

Lloyds a souligné que tous les employés des succursales concernées se verront proposer d'autres postes dans une autre succursale ou dans un autre secteur d'activité, et qu'aucun licenciement obligatoire n'est prévu.

Cette décision intervient une semaine à peine après que NatWest Group PLC a déclaré qu'il prévoyait de fermer 19 autres succursales, pour la plupart au début de l'année prochaine.

Ces dernières fermetures portent à 623 le nombre total d'agences du secteur de la grande distribution fermées depuis le début de l'année.

Lloyds devrait fermer la plupart des agences en mars et avril de l'année prochaine, certaines en août et une partie en novembre.

Cela signifie qu'au moins 276 agences de Lloyds, Halifax et Bank of Scotland fermeront leurs portes cette année et l'année prochaine.

Les fermetures annoncées laisseront au groupe 515 agences Lloyds Bank, 413 agences Halifax et 133 agences Bank of Scotland.

Ces dernières années, on a assisté à un exode massif des succursales dans les rues commerçantes.

Le plus grand nombre de fermetures annoncées cette année concerne les agences de Barclays, qui a annoncé la fermeture de 185 de ses sites.

Lloyds arrive en deuxième position avec 131 agences, suivie de NatWest avec 116, Halifax avec 94, Virgin Money avec 40, Bank of Scotland avec 32, Ulster Bank avec 10, TSB avec neuf, Royal Bank of Scotland avec cinq, et une agence Nationwide.

Un porte-parole du Lloyds Banking Group a déclaré : "La façon dont les clients choisissent d'effectuer leurs opérations bancaires avec nous a évolué rapidement ces dernières années, et nous offrons désormais un large éventail d'options pour leurs besoins bancaires quotidiens.

"Cela inclut notre application mobile, en ligne et par téléphone.

"Les clients peuvent également effectuer leurs opérations bancaires dans un bureau de poste, dans un centre bancaire ou en s'adressant à un banquier communautaire.

Les actions de Lloyds étaient en baisse de 0,1 % à 43,40 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Holly Williams, rédactrice en chef de PA Business

Press Association : Finance

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.