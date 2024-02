Lloyds Banking Group plc figure parmi les principaux groupes bancaires britanniques. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque de détail (61,7%) : vente de produits et de services bancaires classiques aux particuliers. Le groupe développe parallèlement une activité de crédit immobilier avec Cheltenham & Gloucester ; - banque commerciale (27,7%) ; - assurance et gestion de fortune (8,2%) : assurance vie (Scottish Widows) et non vie (1er distributeur britannique d'assurance habitation) ; - autres (2,4%). A fin 2022, le groupe gère 475,3 MdsGBP d'encours de dépôts et 454,9 MdsGBP d'encours de crédits.

Secteur Banques