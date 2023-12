LMS Capital plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir à ses actionnaires des rendements financiers constants à long terme, ce qui inclut un rendement total global, net de coûts, à long terme dans la fourchette de 12%-15% par an, dont un élément comprend une distribution annuelle, et le rendement total doit inclure un dividende annuel, initialement fixé à 1,5% de la valeur nette d'inventaire et progressant finalement jusqu'à 3,0%. La société dispose de groupes consultatifs de spécialistes dans chacun de ses trois domaines de prédilection : l'immobilier, l'énergie et le capital-investissement en phase finale. La société vise à élargir sa base d'actionnaires et à devenir un investissement attrayant pour les family offices, les investisseurs fortunés et les institutions. Son portefeuille comprend Dacian Petroleum, Cavera, Medhost, ICU Eyewear, Elateral, Brockton Capital Fund I, Opus Capital, Venture Partners et Weber Capital Partners.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds