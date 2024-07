LMS Capital plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir à ses actionnaires des rendements financiers constants à long terme, ce qui inclut un rendement total global, net de coûts, à long terme dans la fourchette de 12 % à 15 % par an, dont un élément comprend une distribution annuelle, et le rendement total doit inclure un dividende annuel, initialement fixé à 1,5 % de la VNI et progressant finalement jusqu'à 3,0 %. La société se concentre sur l'investissement dans trois secteurs : l'immobilier, l'énergie et le capital-investissement en phase finale. Elle se concentre principalement sur les petites opportunités d'investissement privé d'une valeur inférieure à 50 millions de livres sterling. Elle vise à élargir sa base d'actionnaires et à devenir un investissement attrayant pour les family offices, les investisseurs fortunés et les institutions. La société investit principalement au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds