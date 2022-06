LNA Santé : Oddo relève son opinion

Oddo BHF relève son opinion sur LNA santé de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours de 42 euros, affichant une préférence pour ce titre par rapport à ses pairs Korian et Orpéa dans le contexte actuel du secteur de la prise en charge de la dépendance.



'Sans sous-estimer le potentiel spéculatif que le titre Orpéa est en train de prendre', le bureau d'études pense que la visibilité sur ce dossier représente, à court terme, 'trop de paramètres pour se rassurer et profiter de la baisse du titre'.



'Dans ce contexte, LNA Santé continue d'apparaître comme un acteur vertueux (en termes de management, de profitabilité et de réputation), bien que peu liquide', juge l'analyste, qui y voit 'un véhicule à croissance maîtrisée, avec des objectifs de moyen long terme'.



