01 décembre 2020 : Acquisition définitive du Groupe Clinique Développement

Communiqué de Presse

Nantes, le 1er décembre 2020 à 18h

LNA Santé fait l'acquisition

du groupe Clinique Développement

LNA Santé a réalisé aujourd'hui auprès des associés du groupe Clinique Développement l'acquisition définitive de l'intégralité dudit groupe.

Le groupe Clinique Développement est un opérateur sanitaire de premier plan dans le territoire de santé normand en Soins de Suite et Réadaptation et proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité à forte expertise en synergie avec son offre Moyen Séjour.

Avec au total près de 830 lits et places auxquels s'ajoutent 22 blocs opératoires, l'ensemble de ces activités représente un chiffre d'affaires consolidé de 76,6 millions d'euros en 2019. Cette opération structurante s'inscrit parfaitement dans les orientations stratégiques du plan « Grandir Ensemble 2022 » visant à conjuguer l'ancrage territorial avec le développement d'offres de service au cœur des parcours de santé.

Dans le cadre de cette opération, LNA Santé se porte également acquéreur du parc foncier du groupe.

L'acquisition a obtenu, conformément à la législation, l'accord de l'Autorité de la Concurrence le 28 octobre 2020.

« Nous sommes heureux d'accueillir au sein de LNA Santé les 900 salariés du groupe Clinique Développement ainsi que l'ensemble des praticiens libéraux, qui contribuent à la performance des activités. Fortes d'une culture entrepreneuriale et d'une vision de long terme, les équipes soignantes et d'encadrement promeuvent l'excellence opérationnelle grâce à leur expertise

métier et la qualité des plateaux techniques de pointe. La complémentarité de nos activités et le parfait maillage géographique entre nos établissements apportent un important potentiel de développement. Cette opération s'inscrit dans la droite ligne de nos engagements en faveur d'une proposition de valeur à forte expertise médicale et d'une prise en soin de qualité, en étroite

collaboration avec les acteurs territoriaux » commente Jean-Paul Siret, président de LNA Santé.

« Je tiens à remercier l'ensemble des salariés de Clinique Développement pour leur implication au sein des établissements durant 23 ans. C'est une chance pour Clinique Développement de

rejoindre un groupe familial et entrepreneurial comme LNA Santé. Je suis certain que les salariés comme les praticiens pourront continuer de s'y épanouir, réaliser leurs projets et participer aux

challenges que doivent relever les établissements de santé » confirme Tanguy de la Bourdonnaye, fondateur de Clinique Développement.

Pour cette opération, LNA Santé a été conseillée par Franck Noat, Fabrice Scheer, Nicolas Senlis et les équipes d'ALANTRA, banque d'affaires qui fait référence en France et en Europe dans le secteur de la santé.

Au plan juridique, Delphine Bariani et Marie Gabiano (M&A), Pierre Bouley et Annaëlle Lousquy (Fiscal) du cabinet BERRYLAW ont réalisé les due diligences juridiques et fiscales et ont conseillé LNA Santé sur la documentation d'acquisition. Etienne Pujol est également intervenu sur les aspects relevant du droit social.

Les équipes de Philippe Serzec et de Benoît Cambournac chez PwC ont accompagné LNA Santé pour la réalisation des due diligence financières.

Les actionnaires de Clinique Développement ont été accompagnés par la banque d'affaires La

Baume Finance (Gilles Toussaint, Caroline Houry, Maud Van de Louw).

Le cabinet d'avocats Herald (Vincent Siguier, Réginald Legenre, Astrid Chauwin, Guillaume

Roland) a conseillé Clinique Développement sur l'ensemble des paramètres juridiques, fiscaux et sociaux de l'opération.

Les Vendor Due Diligence ont été réalisées par Deloitte Finance (Vania Mermoud, Armel Pédron).

Prochaine publication :

Le chiffre d'affaires annuel 2020, le 4 février 2021 à la clôture du marché.

A propos de LNA Santé : Fort de 30 ans d'expérience, LNA Santé s'implique au cœur des territoires de santé pour améliorer la qualité de vie des personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge.

L'action LNA Santé est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Code ISIN : FR0004170017.

