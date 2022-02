03 février 2022 : Chiffre d'affaires annuel 2021

Communiqué de Presse Nantes, le 03 février 2022 à 18h Chiffre d'affaires Exploitation 2021 : 635,6 M€ Croissance organique dynamique de tous les métiers à + 7,2% Croissance externe soutenue à + 14,7% En 2021, LNA Santé a poursuivi comme prévu la transformation de son parc au moyen de la spécialisation des offres, d'extensions capacitaires ciblées et de montées en remplissage de ses établissements. La croissance forte du chiffre d'affaires repose sur un redressement progressif et continu des taux d'occupation, opéré depuis le début d'exercice 2021 avec une contribution élevée des acquisitions et ce, sans concéder aux pressions du court terme. Après un refinancement en profondeur de la structure financière en 2021, le Groupe réalise aujourd'hui une augmentation de capital réservée de 50 millions d'euros au prix de 52,50 euros. Cette opération structurante exprime une grande confiance des parties prenantes dans la trajectoire de développement de LNA Santé, et consacre une place renforcée de ses salariés dans sa gouvernance (plus de 10% du capital). Elle intègre aussi l'apport nouveau de compétences et de moyens de deux investisseurs de long terme (SMA BTP et BNPP) ainsi que l'engagement renouvelé des partenaires et investisseurs historiques au côté des dirigeants fondateurs. Forts de singularités que nous cultivons humblement depuis 30 ans, nous allons poursuivre nos efforts d'investissement. Ainsi, convaincus que les valeurs humanistes portées par nos équipes sont la condition essentielle de notre performance collective, nous saurons, plus que jamais, apporter demain et dans chacun de nos métiers, des réponses concrètes aux besoins de santé et d'accompagnement des patients, résidents, familles au sein des territoires. » Jean-Paul Siret - Président LNA SANTE 1

En millions d'euros T4 2021 T4 2020 Var. A 2021 A 2020 Var. CA Exploitation 165,8 140,4 + 18,1% 635,6 521,5 + 21,9% Croissance organique + 7,6% + 7,2% Activité Médico-Sociale * 72,9 69,3 + 5,2% 283,6 273,5 + 3,7% % du CA Exploitation 44% 49% 45% 52% Activité Sanitaire ** 91,8 70,2 + 30,9% 348,1 245,2 + 42,0% % du CA Exploitation 55% 50% 55% 47% Autres activités 1,1 0,9 N/S 3,9 2,7 CA Immobilier 17,1 15,9 + 7,5% 54,0 52,4 + 3,1% Total 182,9 156,3 + 17,0% 689,7 573,9 + 20,2% Données en cours d'audit par les commissaires aux comptes * Médico-Social : EHPAD en France et MRPA en Belgique ** Sanitaire : Soin de Suite et Réadaptation (SSR), Cliniques Psychiatriques, Chirurgie et HAD Taux d'occupation en progression continue Au 4ème trimestre 2021, l'occupation moyenne représente 94% des capacités en EHPAD, avec un taux d'occupation en gamme Confort supérieur à 97% et en gamme Elégance supérieur à 92%, tous deux en hausse par rapport au 4ème trimestre 2020 (+7 points en Confort et +2 points en Elégance). En Belgique, l'occupation atteint 90% sur le trimestre, soit une progression de + 5 points par rapport à l'an dernier. En rééducation et psychiatrie, l'occupation remonte significativement de + 6 points sur un an pour atteindre 94,5%. En hospitalisation à domicile, le nombre de patients pris en soins s'établit à 701 séjours au 4ème trimestre 2021, et se maintient sur un haut plateau atteint au cours de la crise sanitaire. Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière poursuit sa reprise sur le 4ème trimestre 2021 et s'établit hors hospitalisation à domicile à près de 95%, soit une hausse de 2 points par rapport au trimestre précédent. Activité Exploitation en hausse sur tous les métiers Au 4ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 165,8 M€, en progression de + 18,1% par rapport à la même période de l'an passé, dont + 10,5% de croissance externe et + 7,6% de croissance organique. Au titre de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 635,6 M€, en progression de + 21,9% sur un an, portée par une croissance externe soutenue de + 14,7%, liée aux acquisitions menées fin 2020 et en début d'année 2021, et par une croissance organique solide à + 7,2%. LNA SANTE 2

L'activité des maisons de retraite fortement médicalisées (Médico-Social) s'établit à 283,6 M€ sur l'exercice, en hausse de 3,7% dont + 3,3% de croissance organique. Elle s'analyse ainsi :

s'établit à 283,6 M€ sur l'exercice, en hausse de 3,7% dont + 3,3% de croissance organique. Elle s'analyse ainsi : les EHPAD Confort , à prix d'hébergement limité, présentent un chiffre d'affaires de

43,9 M€, en hausse purement organique de + 7,8%, marquant un retour aux niveaux d'occupation d'avant crise, l'activité des EHPAD Elégance à 212,0 M€ affiche une hausse de 2,9% par rapport à l'an passé dont + 2,4% de croissance organique, reflétant la dynamique de rebond des taux d'occupation, les maisons de repos en Belgique génèrent une activité de 27,7 M€ sur l'exercice, soit une hausse de 3,6% sur an grâce à la remontée de l'occupation sur 2021.

L'activité du secteur Sanitaire délivre une croissance très soutenue de + 42,0% sur l'exercice 2021

délivre une croissance très soutenue de + 42,0% sur l'exercice 2021 348,1 M€. Cette progression est liée à la croissance externe pour + 30,8%, suite aux acquisitions constituées principalement du groupe normand Clinique Développement repris en décembre 2020. L'activité sanitaire résulte des contributions suivantes : les Soins de Suite et Réadaptation génèrent une activité de 283,7 M€ sur 2021, en progression de 47,8% dont + 38,3% de croissance externe, grâce à l'acquisition des établissements sanitaires normands et de la clinique du Château de Parsay (Deux-Sèvres) en 2020, ainsi que la reprise de la clinique psychiatrique de La Brière (Loire-Atlantique) fin février 2021. La croissance organique s'établit solidement à + 9,5% sur un an. les structures d'Hospitalisation A Domicile (HAD) engendrent une activité de 64,4 M€ en hausse de 21,0% sur l'exercice, dont + 17,1% en organique : le niveau d'activité élevé atteint durant la crise sanitaire se maintient grâce à la qualité des expertises médicales et la dynamique des partenariats noués dans les territoires.

Activité Immobilier Le chiffre d'affaires Immobilier s'établit à 54,0 M€ au 31 décembre 2021 (17,1 M€ sur le 4ème trimestre), lié à l'avancement des chantiers en cours, principalement la construction d'un EHPAD et l'extension d'une clinique psychiatrique. Perspectives solides Disposant d'un parc autorisé de 9 827 lits et places dont 9 224 en activité, le Groupe dispose en son sein d'une base de 1 526 lits non matures dont la mise aux critères qualitatifs de LNA Santé constitue d'ores et déjà un important vecteur de croissance embarquée. Pour l'année en cours, LNA Santé prévoit une croissance organique de son activité supérieure à + 4 %, accompagné d'une relative stabilité de sa performance opérationnelle. Tout en restant fidèle à ses orientations stratégiques, le Groupe entend dès lors intensifier ses investissements en 2022, centrés sur la valeur du service apportée à l'ensemble de ses clients. Passé le plus fort de la crise, tous les métiers exercés par le Groupe se trouvent portés par des tendances favorables. Ces perspectives s'expriment à court terme par le regain d'occupation sur les territoires les plus impactés par les vagues épidémiques en Île-de-Franceet dans la région PACA, à moyen terme par la poursuite de la transformation du parc et à plus long terme par l'ambition de construire des projets de filière et de territoire pour consolider les singularités de LNA Santé : « être un opérateur responsable, indépendant, familial, expert dans la transformation de l'offre de santé ». LNA SANTE 3

Née il y a 30 ans dans le creuset d'une culture familiale, entrepreneuriale, transparente et résolument tournée vers le long terme, LNA Santé entend contribuer activement à l'évolution des politiques de santé. Ses offres s'inscrivent au plus près des besoins des territoires avec des paramètres métiers mieux disant (taux d'encadrement, qualité du projet d'établissement, principes et rituels de management empreints de confiance, de responsabilité et d'exigence), traduits en des projets d'établissements très médicalisés qui allient qualité des soins, qualité de vie au travail et performance durable, dans un équilibre assumé. Prochaine publication : Les résultats annuels 2021 seront publiés le 30 mars 2022 à la clôture du marché. LNA SANTE 4