03 février 2022 : Renforcement du capital

Le 2 février 2022, l'AMF a délivré une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique demandée sur le fondement des articles 234-7-1 et 234-9, 6° et 7° du règlement général de l'AMF,

Nobinvest 2A, SMA BTP, SMAvie BTP et LNA Ensemble ont adhéré ce jour au pacte d'actionnaires et rejoignent ainsi le concert contrôlant la société LNA Santé.

Par ailleurs, après la constatation le 30 novembre 2021 de la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE via le FCPE Nobelia, LNA Santé achève une opération ambitieuse visant à associer ses salariés au développement du Groupe au travers de la société LNA Ensemble qui a procédé ce jour au rachat d'actions LNA Santé pour un investissement total de 32.659.830 euros et détient ainsi une participation de 8,39% du capital de LNA Santé.

Le 3 février 2022, LNA Santé annonce le renforcement et l'arrivée à son capital d'investisseurs de long terme Siparex, Unexo, Sodero Gestion, BNP Paribas Développement (associés au sein d'un véhicule d'investissements dédié : Nobinvest 2A) et le groupe SMA d'une part, et d'actionnaires historiques familiaux au sein de la Financière Vertavienne 44 d'autre part, au moyen de reclassements de titres (cédés par le fonds sortant MPL2 et la famille Mesnard) et d'une participation à une augmentation de capital réservée.

LNA Santé annonce le renforcement de son capital par la conjugaison d'une opération associant 700 salariés dans la société d'investissement LNA Ensemble, un réinvestissement de Siparex, Unexo et Sodero Gestion, qui accompagnent le Groupe depuis 2011 et l'association nouvelle à son plan stratégique du groupe SMA et de BNP Paribas Développement aux côtés des fondateurs.

Ces opérations visent à consolider l'indépendance du Groupe LNA Santé et sa gouvernance, l'accélération du développement, en France et à l'étranger, de chacune de ses lignes métiers EHPAD, SSR, PSY, HAD1 dans le respect des valeurs et du projet d'entreprise.

Pour Jean-Paul Siret, Président de LNA Santé :

Les évolutions de l'actionnariat traduisent la vision entrepreneuriale de LNA Santé sur les enjeux de transformation du système de santé et son ambition collective en matière de déploiement d'offres de services innovantes et durables au cœur des territoires de santé.

Plus que jamais, LNA Santé concilie une culture familiale, ouverte et responsable assise sur une gouvernance stable et transparente avec la performance d'un modèle d'exploitation qui fait aujourd'hui pleinement sens. En associant dans la durée à son projet d'entreprise à la fois ses équipes dans la diversité de leurs métiers et de leurs fonctions, des partenaires stratégiques et des investisseurs de proximité, nous sommes convaincus que nos orientations métiers, la qualité de nos savoir-faire internes et la pleine mobilisation de nos collaborateurs sauront assurer le succès et la croissance de notre entreprise au service de ses clients dans chacun des territoires de santé ».

Maxence Hecquard, Adjoint au Directeur des Investissements chez SMA BTP, commente :

le groupe SMA est heureux d'investir au capital de LNA Santé qui a su démontrer la qualité de son management et la pertinence de son offre de services. Conscients des enjeux liés au grand âge et aux évolutions des parcours de santé, nous souhaitons accompagner sur le long terme le projet de croissance ambitieux de cette entreprise familiale, opérant en étroite collaboration avec les acteurs publics et privés ».

Julien Marronnier, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement, commente : « BNP Paribas Développement a été convaincu par la solide position du Groupe dans les métiers de la santé, la vision stratégique et la qualité d'exécution du management ainsi que par la pertinence de son offre de service. Nous sommes heureux d'accompagner cette entreprise familiale pour les prochaines années ».

Pour Alexandre Tremblin, Associé de Siparex ETI : « A l'appui du parcours accompli, et convaincus de la spécificité du modèle d'exploitation des établissements et de la pertinence du modèle d'acteur global de santé déployé par le Groupe, nous sommes heureux de réaffirmer notre soutien aux dirigeants et aux équipes de LNA Santé pour poursuivre son projet de croissance ».

Antony Lemarchand, Directeur Exécutif d'Unexo, déclare : « Unexo et Nord Capital Investissement sont heureux de poursuivre l'accompagnement de long terme entre LNA Santé et le groupe Crédit Agricole en réinvestissant, aux côtés de l'équipe dirigeante et de ses salariés, pour soutenir l'ambition du nouveau plan de croissance ».

Philippe Quélennec, Directeur Général de Sodero Gestion, déclare : « Dix ans d'accompagnement des dirigeants du Groupe LNA Santé nous ont permis d'apprécier un modèle de gouvernance qui fait référence dans notre portefeuille. La vision est de long terme, construite

1 Etablissements d'hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, cliniques de Soins de Suite et

Réadaptation, clinique psychiatrique, Hospitalisation à Domicile.