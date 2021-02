04 février 2021 : Chiffre d'affaires annuel 2020

Communiqué de Presse Nantes, le 4 février 2021 à 18h

Chiffre d'affaires Exploitation 2020 : 521,5 M€ (+ 10,3%)

Dynamisme de la croissance externe à + 7,7%

Croissance organique résiliente à + 2,6%

Activité renforcée sur le T4

Dynamique de l'HAD accrue

L'actualité sanitaire est marquée par la hausse de la circulation du virus SARS-CoV-2. Elle nous pose chaque jour un défi en nous mettant individuellement et collectivement à l'épreuve.

La situation épidémique appelle dès lors à la plus grande vigilance et à la poursuite de la pleine mobilisation de nos équipes pour déployer rapidement et dans les meilleures conditions la campagne de vaccination, afin de protéger les personnes les plus vulnérables (résidents, patients et personnels), réduire les formes graves de la maladie, soulager le système de santé hospitalier sous tension et nous permettre d'aspirer enfin à retrouver une vie la plus normale possible. La phase de première injection se clôturera cette semaine au sein des établissements de LNA Santé. Elle invite à un optimisme raisonnable, dans un contexte où l'approvisionnement en vaccins organisé par les autorités de santé a permis un bon déroulement des opérations.

A cet égard, la situation du quatrième trimestre a également fait preuve d'une grande résilience, le positionnement étendu de l'offre de services de LNA Santé constituant un puissant facteur de soutien pour l'activité du Groupe. Ainsi, la dynamique du métier d'Hospitalisation à Domicile s'est à nouveau exprimée au bénéfice des patients et des multiples acteurs des territoires de santé qui la sollicitent. La qualité des soins délivrés par nos équipes mobiles pluridisciplinaires permet d'ancrer cette forme de prise en charge

forte expertise médicale comme une solution de 1 er recours hautement pertinente au sein des parcours de santé, au domicile ou en institution.

L'activité de notre réseau, tout en étant fortement impactée par la situation épidémique, continuera d'afficher en 2021 une solide dynamique tant en terme organique qu'en terme d'acquisition. Certes, la crise met à découvert certaines fragilités, mais elle révèle aussi nos qualités. Notre mission de soigner et prendre soin prend tout son sens et l'engagement sans faille de nos équipes à servir, justement et humblement, un projet d'entreprise humaniste et ouvert, fonde notre profonde confiance dans l'avenir. Fort de nos différences, du professionnalisme de nos équipes et du sérieux de notre modèle d'exploitation, nous allons poursuivre dans les prochaines semaines avec nos partenaires la consolidation des fondations d'un Groupe responsable et solidaire. »

Jean-Paul Siret - Président Directeur Général

Willy Siret - Directeur Général Délégué aux Opérations

Damien Billard - Directeur Général Délégué aux Finances