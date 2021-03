31 mars 2021 : Résultats annuels 2020

l'histoire du Groupe, la résilience des activités de LNA Santé démontre la pertinence de son projet, empreint de valeurs et de singularités fortes.

Le premier retour d'expérience de cette période de crise aura ainsi révélé les qualités intrinsèques d'une offre de santé hautement médicalisée, pilier du projet d'entreprise de LNA Santé.

L'expertise médicale, la qualité des soins et l'innovation thérapeutique sont inscrites depuis l'origine au cœur du projet de chacun de nos établissements.

Alors oui, la pandémie du COVID-19 aura conforté nos choix et nos investissements passés dans la complémentarité de nos métiers et les synergies associées, la modélisation et la médicalisation de nos offres de service, la concentration d'expertises au sein d'un réseau d'établissements très structurés et l'avantage distinctif d'être un acteur soucieux d'accompagner les politiques publiques de transformation de l'offre de santé. Ce chemin est long et exigeant mais il offre sans doute une certaine protection face aux chocs externes.

Ceci étant dit, nous sommes aussi une entreprise familiale exigeante, soucieuse de la qualité et de la pérennité de son projet d'exploitation, qui assume sa culture d'entreprise humaniste et sa dynamique managériale, tout en étant à l'écoute des orientations et des évolutions de santé. Évidemment, on ne peut pas le faire seul ni avoir raison tout seul. Une de nos singularités, c'est de fédérer les énergies et les expertises avec des soutiens multiples, tout en disposant d'un certain volontarisme dans la transformation de l'offre et une bonne dose de pragmatisme dans l'exécution. Nous sommes pleinement confiants dans notre capacité à apporter des solutions positives en étroite coopération avec les acteurs des territoires de santé, avec la nécessité parfois de tout reconstruire et tout inventer. C'est un défi passionnant à relever ensemble, et qui a pour premier mérite de faire sens et de donner le cap du plan stratégique Grandir Ensemble à toutes ses parties prenantes. »

Jean-Paul Siret - Président Directeur Général

Willy Siret - Directeur Général Délégué aux Opérations

Damien Billard - Directeur Général Délégué aux Finances

GESTION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19

Campagne de vaccination et relance des activités

La réussite de la campagne de vaccination, mesurée par la protection de 87% des résidents après prescription d'une double injection, alliée au strict respect des protocoles en place et la mobilisation exemplaire de nos équipes, s'accompagne d'un net reflux de la situation épidémique dans les maisons de retraite de LNA Santé, dont 95% d'entre elles ne rencontrent plus de cas positif.

Dès lors, en ce début d'exercice 2021, la situation sanitaire nous invite à un optimisme relatif sans qu'elle puisse s'accompagner d'une quelconque forme de relâchement. Nous savons qu'il faudra encore du temps pour retrouver le fonctionnement habituel des établissements.

A l'aune du progrès de la vaccination, le Groupe poursuit la relance de ses activités et la remontée très progressive de ses occupations, territoire par territoire.

A date, l'occupation moyenne au titre du 1er trimestre 2021 est estimée à 89% des capacités en EHPAD pour 94% il y a un an, soit un repli de - 5 points, avec un taux d'occupation en gamme Confort de 92% et en gamme Elégance de 88%. En Belgique, l'occupation s'établit à 82% versus 90% au 1er trimestre 2020. En clinique psychiatrique et en soin de rééducation, l'occupation marque un repli de - 9 points à 84,5%, sous l'effet principal de la déprogrammation des actes chirurgicaux hospitaliers et du ralentissement en SSR des