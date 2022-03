LNA SANTE: Résultats Annuels 2021

Communiqué de Presse

Nantes, le 30 mars 2022 à 18h

LNA SANTE

Un groupe fort de ses singularités

Familial, Entrepreneur, Sachant transformer, Humaniste, Exigeant

Une gouvernance indépendante associant 2 500 salariés pour 10% du capital

Opérateur de santé à forte expertise médicale

Centré sur sa mission de « Soigner et prendre soin »

Dans des établissements de soin experts et au domicile Un mix d'activités équilibré entre sanitaire et médico-social

Un parc de 9 232 lits

Redressement de l'activité

Taux d'occupation de 94% en moyenne fin 2021 Chiffre d'affaires Exploitation 2021 : + 21,9% à 635,5 M€

Dynamique d'acquisitions à + 14,7% Croissance organique robuste à + 7,2%

Résultats en ligne avec l'activité Marge d'EBITDA Exploitation hors IFRS 16 à 10,7% ROC Exploitation de 62,7 M€, en hausse de +21,9%

Structure financière renforcée

Assise sur des indicateurs de performance RSE

Nouveau crédit syndiqué de 340 M€

Émission obligataire de 90 M€

Pour un développement maîtrisé et des solutions durables

« Rester humbles et mobilisés pour soigner et prendre soin de 9 000 résidents et patients au quotidien.

Après une crise sanitaire majeure en 2020, l'exercice 2021 a permis à LNA Santé de redresser de façon significative l'occupation de ses maisons de retraite médicalisées et de ses cliniques tout en maintenant un haut niveau de prise en soin.

Ce rebond reflété dans l'évolution de l'activité et des résultats de l'entreprise traduit d'abord l'engagement sans faille de nos équipes et la qualité des prestations médicales et hôtelières proposées à nos clients, au sein d'un réseau d'établissements de santé experts.

Nous poursuivrons cet objectif dans les prochains mois en toute humilité, fidèles à nos valeurs et à notre feuille de route d'acteur global de santé, avec l'appui de nos équipes associées au cœur du projet d'entreprise et dont l'implication se trouve renforcée dans le capital du Groupe : 2 500 salariés actionnaires pour plus de 10% du capital désormais.

L'enjeu de l'année 2022 sera aussi et avant tout celui de l'attractivité de nos métiers, insuffisante au regard des besoins importants en personnel soignant et en ressources médicales. Ce défi est celui de tout un secteur mais c'est aussi le nôtre. Sans cela, il n'y a pas de projet d'entreprise ni de performance durable.

L'actualité est là aussi pour nous rappeler tout à la fois la juste sensibilité de nos concitoyens à l'enjeu du Grand âge, les risques inhérents à nos métiers qui supposent, quelle que soit la qualité du projet déployé, une grande humilité et enfin le besoin impérieux d'une relation de confiance, fondée sur l'éthique, la transparence, la coopération et la qualité du service ; chacun d'entre nous étant un acteur de la réussite des parcours de soin, tout au long des situations de fragilité que nous accompagnons, et plus encore à la fin de la vie.

Dans un environnement chahuté et en manque de repères, il nous est donné l'opportunité de rappeler les singularités de notre entreprise. Celles d'un Groupe indépendant, familial, attaché à ses racines et ses valeurs humanistes, doté d'une gouvernance responsable, soucieux de servir au mieux sa mission, dans chacun de ses métiers, en coopération avec les pouvoirs publics pour aider à la transformation de l'offre de santé.

Nos métiers sont beaux, exigeants et difficiles. Ils appellent des propositions et des réponses pratiques aux défis qui nous sont posés collectivement et individuellement. Dès lors, il nous revient avec le soutien de nos parties prenantes d'œuvrer à améliorer la place consacrée dans notre société aux métiers du soin et du prendre soin.

En somme, chasser le doute ambiant et tous les stéréotypes dominants pour se mobiliser efficacement dans les projets de la transition démographique.»

Jean-Paul Siret - Président

Willy Siret - Directeur Général

Damien Billard - Directeur Général Délégué aux Finances

GESTION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19

Campagne de vaccination

Le Groupe dispose d'une couverture vaccinale complète pour plus de 92% des résidents et des patients, et maintient un haut degré de vigilance dans l'application des gestes barrières et le déploiement des protocoles médicaux.

L'obligation vaccinale étant en vigueur pour tous les professionnels en établissements de santé, le schéma vaccinal complet concerne la totalité de nos professionnels, grâce à l'esprit de cohésion inscrit au cœur du fonctionnement de nos équipes.

RESULTATS 2021

Le Conseil d'Administration de LNA Santé, opérateur local et global de santé, réuni le 29 mars 2022 sous la présidence de Jean-Paul Siret, a arrêté les comptes annuels consolidés 2021.

Le parc en activité, incluant les lits en restructuration, représente 9 232 lits à fin 2021, répartis sur 81 établissements. Il intègre l'acquisition de la clinique psychiatrique de La Brière réalisée fin février 2021. Il est constitué de 7 857 lits en « régime de croisière », en hausse de 11,6% sur un an, en ligne avec le plan de transformation. Ces lits répondent en tous points aux standards LNA Santé et constituent le socle de l'excellence opérationnelle et de la performance du Groupe.

Normes IFRS

EXPLOITATION

EXPLOITATION + IMMOBILIER

En M€

2021

2020

Var.

2021

2020

Chiffre d'affaires

635,5 521,5

+ 21,9% 689,5 573,9 EBITDA 135,2 116,5

+ 16,0% 141,2 118,2 Marge d'EBITDA en % du CA 21,3% 22,3%

- 107 pb 20,5% 20,6% Résultat Opérationnel Courant 62,7 51,4

+ 21,9% 64,8 51,4 Résultat opérationnel 54,3 37,9

+ 43,1%

55,8 37,1 Résultat financier -18,2 - 17,6

+ 3,5% Résultat avant impôt 36,0 Résultat Net Part du Groupe 24,2 Marge nette Part du Groupe (en % du CA) 3,8% 1,8% -19,6 36,3 - 18,4 18,6

+ 203 pb

3,4%

1,4%

Données en cours d'audit par les commissaires aux comptes

Dynamique de commercialisation

Tout au long de l'exercice, les taux d'occupation ont progressé par rapport à l'an passé, où ils avaient été fortement impactés par la crise sanitaire.

Au 4ème trimestre 2021, l'occupation moyenne représente 94% des capacités en EHPAD, avec un taux d'occupation en gamme Confort supérieur à 97% et en gamme Élégance supérieur à 92%, tous deux en hausse par rapport au 4ème trimestre 2020 (+ 7 points en Confort et + 2 points en Élégance). En Belgique, l'occupation atteint 90% fin 2021, soit une progression de + 5 points par rapport à l'an dernier. En rééducation et psychiatrie, l'occupation remonte significativement de + 6 points sur un an pour atteindre 94,5%. En hospitalisation à domicile, le nombre de patients pris en soins s'établit à 701 séjours au 4ème trimestre 2021, et se maintient sur un haut plateau atteint au cours de la crise sanitaire.

Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière poursuit sa reprise sur le 4ème trimestre 2021 et s'établit hors hospitalisation à domicile à près de 95%, à comparer à 92% sur l'année 2020.

Activité 2021 en forte croissance

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 689,5 M€, en progression de 20,1% par rapport à 2020.

Le chiffre d'affaires 2021 de l'activité Exploitation s'élève à 635,5 M€, en hausse de 21,9%, combinaison d'une croissance organique solide de 7,2% et d'une croissance externe soutenue de 14,7%, liée aux acquisitions menées fin 2020 et en début d'année 2021.

Le chiffre d'affaires Immobilier s'établit à 54,0 M€ au 31 décembre 2021, lié à l'avancement des chantiers en cours, principalement la construction d'un EHPAD Élégance à Pessac et l'extension d'une clinique psychiatrique.

Résultats en ligne avec l'activité

L'EBITDA de l'activité Exploitation, s'élève à 135,2 M€, en progression de 16,0%. La marge d'EBITDA marque un repli de 107 points de base à 21,3% du chiffre d'affaires.

§ La marge d'EBITDA du secteur Médico-Social France s'élève à 25,8% du chiffre d'affaires, en amélioration de 25 points de base, grâce à la reprise progressive de l'activité au cours de l'année.

§ La marge du secteur Médico-Social Belgique est en légère progression à 22,2% (+ 1,8 point sur un an), les établissements bruxellois ayant été très fortement impactés par la crise sanitaire en 2020.

§ La marge d'EBITDA du secteur Sanitaire est en repli de 70 points de base à 17,8% du chiffre d'affaires contre 18,5% en 2020 sous l'effet des déprogrammations de chirurgies hospitalières pour les cliniques SMR et des actions de renforcement des structures d'HAD en phase de très forte croissance, afin de répondre de façon pérenne aux enjeux d'un recours accru à la filière de soin d'expertise à domicile.

La marge d'EBITDA hors IFRS 16 ressort à 10,7%, soit une hausse de 49 points de base, grâce à la maîtrise des charges de loyers et aux mesures d'accompagnement des établissements en restructuration sur le secteur Sanitaire.

Les établissements en régime de croisière présentent une marge d'EBITDA de 23,2% (11,5% hors IFRS 16), à comparer à 10,6% pour les établissements en restructuration (7,2% hors IFRS 16). Ce différentiel de

13 points (4 points hors IFRS 16) témoigne de la résilience des établissements aux standards de LNA Santé et du levier de la transformation du parc d'établissements.

Le résultat opérationnel courant Exploitation s'établit à 62,7 M€, en progression de 21,9%. La marge opérationnelle courante est stable à un niveau solide de 9,9%.

Le résultat opérationnel Exploitation s'améliore de 43,1% à 54,3 M€. Ce rebond bénéficie d'un effet de base favorable en présence de moindres surcoûts exceptionnels liés à l'épidémie Covid-19, par rapport à ceux comptabilisés en éléments non courants en 2020, et qui n'étaient que partiellement financés.

La charge financière s'inscrit en hausse limitée de 6,1% sous l'effet du volume additionnel des crédits obtenus à l'issue du refinancement structurant du Groupe. Le coût moyen de la dette diminue d'un demi-point à 1,5% grâce à un mix de financements optimisé.

La charge d'impôt fait ressortir un taux de 40,2%, à comparer à 54,7% l'an passé. Cette baisse de 14,5 points résulte de la remontée du résultat avant impôts, alliée à la baisse du poids de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à l'allègement du taux d'imposition en France.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 23,5 M€, en hausse de 15,7 M€ sur un an. La marge nette se renforce et représente 3,4% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge nette de 1,4% l'an passé.

Structure financière solide et renforcée

Suite aux croissances externes menées en 2020, le Groupe a adapté en profondeur sa structure de crédit, pour augmenter sa liquidité, allonger sa maturité et renforcer ses capacités de financement au service du plan de développement.

Les opérations ont porté sur l'aménagement fin juin 2021 du crédit syndiqué existant et sur l'émission en juillet 2021 d'un EuroPP structuré en 2 tranches dont la dernière a été libérée fin 2021. Pour la première fois, le Groupe intègre trois critères de performance RSE au sein des financements bancaires et obligataires.

Au 31 décembre 2021, la dette financière nette s'établit à 383,0 M€. Elle est en hausse de 24,4 M€ par rapport à fin 2020 du fait du remboursement à la CPAM des avances de trésorerie perçues en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire.

Elle intègre une dette nette d'Exploitation de 183,0 M€ qui représente 48% de l'endettement net du Groupe, le solde étant constitué de dettes immobilières adossées à des actifs immobiliers à restructurer ou à céder.

Le Gearing d'Exploitation s'établit à 53% pour une autorisation de 125%. Le Levier d'Exploitation s'apprécie légèrement à 2,69 pour une limite haute du covenant fixée à 4,25 sur toute la durée du crédit syndiqué. Ajusté de l'augmentation de capital réservée pour 50 M€ prévue initialement fin 2021 et réalisée en définitive début février 2022, le Levier serait inférieur à 2,0.

La situation de trésorerie disponible à la clôture représente 151,6 M€, dont 145,4 M€ pour la seule activité Exploitation complétée d'une capacité de tirage de lignes confirmées pour 150 M€.

Proposition d'un dividende

En adéquation avec une politique de distribution qui se veut graduelle et cohérente avec la génération du résultat, le versement d'un dividende de 0,43 € par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, le 22 juin 2022. Il représente un taux de distribution de 20% qui permet d'asseoir l'indépendance du Groupe (pour honorer le service de la dette des sociétés patrimoniales, dont LNA