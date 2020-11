Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LNA Santé a réalisé mardi soir son point d’activité au titre du troisième trimestre 2020. Ainsi, l’exploitant de résidences médicalisées a publié un chiffre d’affaires total de 139,3 millions d’euros sur la période, en hausse de 9,2% par rapport au troisième trimestre 2019. L’activité se répartit entre l’Exploitation (129 millions d’euros, +9,5% dont +1,6% en organique) et l’Immobilier (10,4 millions d’euros, +5%).Disposant de peu de visibilité dans l'actualité sanitaire dégradée, LNA Santé ne prévoit pas de changement dans l'évolution de l'activité 2020 de ses métiers d'ici la fin de l'exercice." Le niveau de croissance organique affiché au terme des 9 premiers mois supérieur à 2%, constitue un bon point de soutien ", indique le groupe.LNA Santé établira une prévision plus complète, " une fois passée la période aigüe du reconfinement, qui appelle tout à la fois à la raison, la prudence et l'humilité ".