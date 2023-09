LNA Sante : A suivre aujourd'hui

Le 14 septembre 2023 à 08:11 Partager

LNA Santé annonce un résultat net part du groupe stable au 1er semestre à 14,3 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6,7% à 357 millions d'euros contre 334,5 millions il y a un an. L'Ebitda progresse de 2,1% à 71,2 millions. Pour 2023, le groupe de maisons de retraite confirme sa prévision d'activité en visant une croissance organique de 6% et un chiffre d'affaires exploitation proche de 720 millions d'euros. Le levier d'exploitation, qui représente le ratio de la dette financière nette d'exploitation sur l'Ebitda, devrait se maintenir sous un ratio de 2.



" Les cash-flows libres générés sur le 1er semestre 2023 s'élèvent à 23,2 millions d'euros et progressent de 10% sur un an grâce à la génération d'un EBITDA solide et le décaissement d'une moindre charge d'impôt ".



" Les Ehpad affichent un taux d'occupation moyen de 93,7% sur le premier semestre, en amélioration de 0,5 point par rapport au premier semestre 2022 " tandis que " sur le deuxième trimestre, ils progressent de 0,4 point par rapport au trimestre précédent " relève le groupe.