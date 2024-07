l'évolution des projets médicaux, avec notamment le développement d'alternatives à l'hospitalisation et l'hébergement complet via l'hôpital de jour, l'hospitalisation à domicile, l'hébergement temporaire et l'accueil de jour ; A ce sujet, Monsieur Willy Siret a évoqué la possibilité d'opportunités de déploiement sur le territoire pour l'hospitalisation à domicile, ainsi que la reprise d'un établissement d'hospitalisation à domicile situé à Angers et ses environs au 31 mai 2024 ;

LNA Santé continue de développer sa forte expertise humaine, médicale et technique : des plateaux techniques de réadaptation spécialisés avec 90 % des lits et places spécialisés en SMR, forte médicalisation des Ehpad et positionnement de référent dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, etc. ;

