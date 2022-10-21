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    LNA   FR0004170017

LNA SANTÉ

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LNA Sante : Document AMF CP. 2022DD867649

21/10/2022 | 18:10
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2022DD867649

20 octobre 2022

FR0004170017 - DD153811

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

IMMOBILIERE DU VALLON SARL personne morale liée à Jean-Paul SIRET, Gérant

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LNA SANTE

LEI : 969500FULTKJYIRIAT87

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 29.2000 Euro

VOLUME : 2 900.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 29.2000 Euro

VOLUME : 2 900.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

LNA Santé SA published this content on 21 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 October 2022 16:09:09 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 741 M 728 M -
Résultat net 2022 27,7 M 27,2 M -
Dette nette 2022 862 M 848 M -
PER 2022 10,6x
Rendement 2022 1,65%
Capitalisation 299 M 294 M -
VE / CA 2022 1,57x
VE / CA 2023 1,40x
Nbr Employés 7 523
Flottant 39,7%
Graphique LNA SANTÉ
Durée : Période :
LNA Santé : Graphique analyse technique LNA Santé | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LNA SANTÉ
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 28,45 €
Objectif de cours Moyen 44,33 €
Ecart / Objectif Moyen 55,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Willy Siret Chief Executive Officer & Director
Damien Billard Director & Deputy Chief Executive Officer-Finance
Jean-Paul Siret Chairman
Patricia Rosiod Independent Director
Maud Roux Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LNA SANTÉ-43.44%294
CVS HEALTH CORPORATION-11.15%119 454
HCA HEALTHCARE, INC.-18.80%59 876
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY49.07%22 396
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS-32.80%19 089
QUEST DIAGNOSTICS-22.17%15 351