LNA Sante : Présentation des résultats semestriels 2020

Présentation des résultats semestriels Septembre 2020 Sommaire LNA SANTÉ, un ADN fort COVID-19 : une mobilisation de tous les instants Une actualité réglementaire au service du secteur de la santé Résultats semestriels 2020 Perspectives LNA Santé, soigner et prendre soin Une mission et des valeurs intangibles au centre du projet 5 VALEURS FONDAMENTALES PORTEUSES DE SENS 1 LE RESPECT 52 L'ESPRIT LE SENS D'INITIATIVE DU SERVICE 43 L'ENGAGEMENT LA CONFIANCE La Mission de LNA Santé

Soigner et prendre soin Améliorer la qualité de vie des personnes temporairement ou durablement fragilisées , dans un environnement accueillant et bienveillant , adapté à chacun et à tout âge

Une volonté concrète de contribuer à l'évolution des politiques de santé LNA SANTÉ, soigner et prendre soin Acteur de 1er plan dans la prise en soin des personnes fragilisées 72 établissements 6 700 collaborateurs + 8 000 Patients/résidents chaque jour 30 ans d'expertise et d'innovation au service des résidents et patients 54 % 36 % 10 % EHPAD SSR HAD EHPAD et MRS Soins de Suite et Hospitalisation Réadaptation / Psychiatrie à Domicile 54 % 46% du CA du CA en Long Séjour en Moyen Séjour 4 LNA Santé, soigner et prendre soin Une gouvernance familiale et entrepreneuriale Un capital familial gage de stabilité et pérennité Des dirigeants managers associés porteurs des valeurs et acteurs

des performances Des familles industrielles agissant de concert pour porter la croissance 17,8 % Dirigeants et investisseurs 3,6 % Weinberg Capital 7,5 % Mérieux Développement 3,6% Dirigeants et managers 30,8 % Actionnaires familiaux 36,7 % Flottant Pacte d'actionnaires 63,3 % 5 % en droits de vote à juin 2020 Sommaire LNA SANTÉ, un ADN fort COVID-19 : une mobilisation de tous les instants Une actualité réglementaire au service du secteur de la santé Résultats semestriels 2020 Perspectives COVID-19 Merci à toutes et à tous A nos collaborateurs, pour leur engagement, leur courage et leur mobilisation exceptionnelle

pour leur engagement, leur courage et leur mobilisation exceptionnelle Aux patients, résidents et familles, pour les nombreux messages de soutien reçus

A nos fournisseurs, d'avoir maintenu leurs services, et de participer ainsi à la sécurité des patients et résidents avec nous

d'avoir maintenu leurs services, et de participer ainsi à la sécurité des patients et résidents avec nous A nos partenaires locaux, municipalités, ARS, départements pour leur appui et les solidarités mises en place

A nos investisseurs, actionnaires et prêteurs, pour leur fidélité et leur soutien 7 COVID-19 : un Groupe pleinement mobilisé Des mesures fortes pour anticiper, protéger et accompagner UNE ORGANISATION DÉPLOYÉE À 360° AUTOUR DES PATIENTS ET RESIDENTS Confinements et mesures barrières Protocoles et formalisation Cellule de crise Renfort et mobilité multidisciplinaire interne de l'Ouest Anticipation vers l'Ile-de-France et coordination Approvisionnement et Communication gestion des stocks (EPI) famille / liens sociaux Management visuel et Soutien managérial et visioconférence quotidiens psychologique 8 COVID-19 : un Groupe pleinement mobilisé Dès juin, un plan d'actions prioritaires co-construit en étroite collaboration avec les équipes 1 5 MESURES BARRIÈRES FORTES DÉPLOIEMENT DU TESTING / PROTOCOLES / CELLULES DE CRISE HEBDOMADAIRES REPRISE D'ACTIVITÉ EN MÉDICO-SOCIAL ET SANITAIRE (ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS) 2 3 RECONNAISSANCE DE LA SOUTIEN AUX ÉQUIPES MOBILISATION DES ÉQUIPES (MANAGÉRIAL, (DONT PRIMES COVID-19) PSYCHOLOGIQUE) 6 7 OBTENIR LES COMMERCIALISATION EN COMPENSATIONS EN PERTE MÉDICO-SOCIAL ET SANITAIRE D'ACTIVITÉ ET SURCOÛTS LIÉS À LA CRISE 4 RETOUR D'EXPERIENCE 8 RELANCER LES FORMATIONS / JOURNÉES INTER-MÉTIERS EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE Mars-mai Juin-septembre Octobre-novembre Pic de la crise sanitaire Relance des activités Reprise des projets Réussites (agilité, décloisonnement, digital, au service de …) Une vigilance qui perdure, un fonctionnement agile 9 Grandir Ensemble 2022 : 6 axes pour un projet central 10 Sommaire LNA SANTÉ, un ADN fort COVID-19 : une mobilisation de tous les instants Une actualité réglementaire au service du secteur de la santé Résultats semestriels 2020 Perspectives Une actualité réglementaire pour redessiner le secteur de la santé SÉGUR DE LA SANTÉ Consultation des acteurs du système de soins menée de mai à juillet 2020 et pilotée par le Ministre de la Santé

33 mesures pour accélérer la transformation du système de santé, articulées autour de 4 piliers 1 2 3 4 TRANSFORMER LES METIERS ET REVALORISER CEUX QUI SOIGNENT DEFINIR UNE NOUVELLE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES SOINS SIMPLIFIER LES ORGANISATIONS ET LE QUOTIDIEN DES EQUIPES DE SANTÉ POUR QU'ILS SE CONSACRENT EN PRIORITÉ À LEURS PATIENTS FÉDÉRER LES ACTEURS DE LA SANTÉ 12 DANS LES TERRITOIRES AU SERVICE DES USAGERS Une future Loi Grand Âge et Autonomie attendue pour 2021 Des grands sujets au cœur des discussions REPENSER LA LES RESSOURCES LA TRANSFORMATION DE GOUVERNANCE FINANCIÈRES L'OFFRE NATIONALE ET LOCALE CREATION 5ÈME BRANCHE VERS DES EHPAD, PLATE- DE SECURITE SOCIALE FORME D'EXPERTISE => + 1 milliard d'euros en 2021 OUVERTE SUR LEURS (CSG) TERRITOIRES Un secteur au cœur des politiques publiques 13 Sommaire LNA SANTÉ, un ADN fort COVID-19 : une mobilisation de tous les instants Une actualité réglementaire au service du secteur de la santé Résultats semestriels 2020 Perspectives S1 2020 - Impacts COVID-19 UNE FORTE EXPOSITION DU RÉSEAU À LA PANDÉMIE Epidémie du COVID-19 très virulente sur l'Ile de France (représentant 30% du parc d'EHPAD et 40% du parc sanitaire de LNA Santé) DES AMORTISSEURS PUISSANTS ACTIVÉS Pleine continuité de l'activité avec une fermeture de site, peu de recours au chômage partiel et des renforts inter-établissements

avec une fermeture de site, peu de recours au chômage partiel et des renforts inter-établissements Mise en place d'un important dispositif de gestion de crise

dispositif de gestion de crise Nombreuses marques de reconnaissance au sein et en dehors du Groupe à hauteur de l'engagement immense de nos équipes ▸ Recours aux garanties de pertes d'activité de l'Etat DES IMPACTS IMPORTANTS CONCENTRÉS SUR LE S1 Impact brut des dépenses COVID-19 liées à l'épidémie : 17,4 M€

/ Net : 9,9 M€

COVID-19 17,4 M€ / Net : 9,9 M€ Dans l'attente des financements et des compensations au 2 nd semestre 2020 (EPI et renforts)

au 2 semestre 2020 Retards d'activité provoqués (restriction des admissions en Long Séjour) ou subis (déprogrammation de chirurgies hospitalières) pour plus de 11 M€ UNE OCCUPATION EN FORTE TENSION DEPUIS AVRIL 2020 Baisse de l'occupation de - 8,9 points entre S1 2020 et S1 2019 ▸ Long Séjour : sous-occupationà date du 01/09/20 de 5 pts, soit - 250 résidents / 5 000 en cible, 70% du retard étant concentré sur IDF et Bruxelles

SSR : sous-occupation à date du 01/09/20 de 21 pts , soit - 200 patients / 2 000 en cible, 75% du retard étant concentré hors IDF UN RALENTISSEMENT D'ACTIVITÉ BRUTAL AU T2 2020 Croissance organique ralentie à 2,8% au S1: 0,7% au T2 vs 4,9% au T1

à 2,8% au S1: 0,7% au T2 vs 4,9% au T1 Des situations contrastées selon les métiers

Activité de l'HAD en hausse de +16%

Croissance d'activité des SSR stoppée net à + 1,3%

des SSR stoppée net Croissance en EHPAD ralentie progressivement à + 1,6%

en EHPAD ralentie progressivement Croissance de l'activité atone en Belgique de + 0,8% Croissance organique semestrielle 5,5% du chiffre d'affaires 4,5% 3,5% 15 2,5% S1 17 S1 18 S1 19 S1 20 S1 2020 - Impacts COVID-19 Perte d'activité, surcoûts et compensations IMPACT SUR L'ACTIVITÉ Perte CA Compen- Perte CA Perte En M€ COVID- sation Net EBITDA* 191 Impact (11,2)1 6,9 (4,3) (2,9)2 Moyen Séjour France (8,1) 5,2 (2,9) (1,7) Long Séjour France (2,8) 1,4 (1,4) (1,2) Long Séjour Belgique (0,3) 0,2 (0,1) - *Perte d'activité après déduction des charges variables économisées faisant l'objet d'un retraitement extra financier dans la présentation SURCOÛTS COVID Coûts Compen- Perte En M€ COVID- sation ROP** 192 Surcoûts par secteur (17,4)1 7,5 (9,9)2 Moyen Séjour France (6,5) 2,8 (3,6) Long Séjour France (10,5) 4,7 (5,8) Long Séjour Belgique (0,2) (0,2) Autres (0,2) (0,2) ** Surcoûts exceptionnels comptabilisés dans le ROP publié Surcoûts par nature (17,4) 7,5 (9,9) Equipements de protection (2,0) - (2,0) Renforts de personnel (3,0) - (3,1) Primes COVID-19 Etat (7,2) 7,2 0,0 Impact de la pandémie de 28,6 M€1 en brut et 12,8 M€2 en net Primes COVID-19 LNA (3,6) - (3,6) Transports, hôtels, tests… (1,6) 0,3 (1,3) 16 S1 2020 - Impacts COVID Perte d'activité, surcoûts et compensations IMPACT SUR LES MARGES En M€ hors IFRS 16 S1 19 publié S1 20 publié S1 20 ajusté Ecart marge Exploitation % CA Surcoûts Covid Sous-activité % CA ajusté hors IFRS 16 hors IFRS 16 hors IFRS 16 hors IFRS 16 CA 230,5 252,1 - 4,3 256,4 n/a EBITDAR 59,0 25,6% 61,2 - 2,9 64,2 25,0% - 58 pb EBITDA 26,2 11,4% 26,4 - 2,9 29,3 11,4% + 5 pb ROC 21,6 9,4% 21,1 - 2,9 24,0 9,4% + 2 pb ROP 22,9 9,9% 9,9 -9,9 - 2,9 22,7 8,9% - 107 pb Exploitation en M€ S1 2019 publié Perte d'activité Pro forma S1 2020 publié hors IFRS 16 COVID-19 hors COVID-19 hors IFRS 16 Chiffre d'affaires 230,5 - 4,3 25,9 252,1 EBITDA 26,2 - 2,9 3,1 26,4 Marge EBITDA 11,4% - 97 pb + 5 pb 10,5% Variation de la marge - 92 pb Résilience de l'EBITDA et du ROC hors surcoûts COVID-19 17 S1 2020, le Groupe en synthèse CONTRACTION DES RÉSULTATS SOUS L'EFFET DU COVID-19 En M€, hors IFRS 16 + 8,9% +10,6% 30/06/2019 30/06/2020 Exploitation Immobilier hors perte d'activité (1) - 2,9% 207 215 278,3 - 55,2% +7,3% - 5,4% hors perte d'activité (1) +1,1% 28,7 27,9 +7,4% hors perte d'activité et hors perte d'activité (1) coûts Covid-19(2) - 73,6% 137 22,9 21,6 22,8 141 +5,5% 11,2% 10,0% hors perte d'activité et x 1,20* x 1,49* 255,5 CA CA coûts Covid-19(2) 8,9% 7,8% 8,9% 11,3 10,9%(1) CA CA CA 10,2 8,7%(1) 3,7% 79 4,4% 3,0 CA 65 CA 8,2%(2 1,1% CA 4,2%(2 CA EBITDA ROC ROP Rn pg A2019 S2020 (1) La perte d'activité représente le déficit de chiffre d'affaires lié à des admissions non réalisées pour la partie non compensée par l'Etat DETTE NETTE 18 (2) Les surcoûts Covid sont présentés en éléments à caractère non courant dans le ROP pour - 9,9 m€ * Levier: Dette nette Expl./Ebitda Expl. Résultats S1 2020 Exploitation + Immobilier En M€, hors IFRS 16 30/06/2020 30/06/2019 Variation Chiffre d'affaires 278,3 255,5 + 8,9% EBITDA 27,9 28,7 - 2,9% Marge d'EBITDA 10,0% 11,2% - 122 bp EBITDA retraité de la perte d'activité 30,8 28,7 + 7,3% Marge d'EBITDA retraitée de la perte d'activité 10,9% 11,2% - 34 bp Résultat Opérationnel Courant 21,6 22,9 - 5,4% Marge Opérationnelle Courante 7,8% 8,9% - 118 bp ROC retraité de la perte d'activité 24,5 22,9 + 7,4% Marge Opér. Courante retraitée de la perte d'activité 8,7% 8,9% - 26 bp Résultat Opérationnel 10,2 22,8 - 55,2% (yc coûts exceptionnels COVID-19 pour -9,9 M€) CA en hausse de + 8,9%, portée par les 2 activités CA Exploitation : + 9,4%

CA Immobilier : + 4,8% EBITDA en baisse de - 2,9% du fait de l'Immobilier (- 1,0 M€ soit - 39%) EBITDA Exploitation reste stable (+ 0,5%) malgré la pandémie du COVID-19 et la compensation partielle des pertes d'activité par les autorités Résilience du ROC en baisse de - 5,4% : Contraction du ROC Exploitation limitée à - 0,5 M€ (- 2,2%)

Recul du ROC Immobilier de - 0,8 M€ Résultat Opérationnel en baisse de - 55% du fait des coûts non récurrents induits par la pandémie Covid-19 pour - 9,9 M€ Marge Opérationnelle 3,7% 8,9% - 526 bp Résilience de l'EBITDA et du Résultat Opérationnel Courant 19 19 Compte de résultat S1 2020 Exploitation + Immobilier UN EFFET COVID-19 CONCENTRÉ SUR LE T2 En M€, hors IFRS 16 30/06/2020 30/06/2019 Variation (%) Résultat opérationnel 10,2 22,8 - 55,2% Résultat financier net (2,9) (3,5) - 15,4% Résultat avant impôt 7,3 19,3 - 62,3% Charge d'impôt (4,1) (7,7) - 47,1% Taux d'IS apparent - 55,9% -39,8% - 16,1 pts Résultat net d'ensemble 3,2 11,6 - 72,4% Résultat net part du Groupe 3,0 11,3 - 73,6% Marge nette en % du CA 1,07% 4,41% - 334 bp Focus impôt Groupe 2020/06 2019/06 Taux d'impôt théorique 32,0% 32,0% Taux d'impôt apparent 55,9% 39,8% Ecart de Taux 23,9% 7,8% Différences permanentes 23,9% 7,8% Effets CVAE 27,7% 9,7% Changement de taux - 1,2% - 1,4% Autres différences - 2,6% - 0,5% La CVAE représente 27,7 points dans le taux d'IS au 30 juin 2020 à comparer à 9,7 points au 30 juin 2019, cet impôt de production étant peu sensible à la variation du résultat Charge financière en diminution de - 15%, sous l'effet d'un pilotage rigoureux de l'endettement Résultat avant impôt en baisse de - 62%, dans le prolongement du ROP d'IS à 56% intégrant l'effet de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, amenée à diminuer avec la baisse de du taux d'imposition au 1er janvier 2021 dans le cadre du Plan « France Relance » du Résultat net part du Groupe de - 74% liée aux impacts du COVID-19 sur l'Exploitation (perte d'activité, surcoûts -19 et charge de CVAE) 20 Chiffre d'affaires Exploitation UNE HAUSSE D'ACTIVITÉ DE TOUS LES SECTEURS OPÉRATIONNELS Chiffre d'affaires 30/06/2020 30/06/2019 Croissance Répartition de la Variation totale Croissance Par activité En M€ % CA En M€ % CA Organique Organique Long Long Séjour France 122,4 49% 118,3 51% + 3,5% + 1,6% + 0,8% + 3,2% + 1,5% Séjour Long Séjour Belgique 13,5 5% 13,4 6% +0,8% +0,8% + 0,05% Moyen SSR/PSY 90,2 36% 76,2 33% +18,3% + 1,3% + 0,4% +17,7% + 4,5% Séjour HAD 24,8 10% 21,4 9% +15,6% + 15,6% + 1,5% Autres 1,2 0% 1,1 0% - - - TOTAL 252,1 100% 230,5 100% + 9,4% + 2,8% + 2,8% Croissance du CA Long Séjour de 3,2%

Contribution équilibrée entre l'organique et la croissance externe Stabilisation du CA des MRPA en Belgique

Forte progression du CA Moyen Séjour de 17,7%

Croissance globale de 18,3% en SSR soutenue par les acquisitions, et de 15,6% en HAD grâce à l'extension de l'offre sur ses territoires d'implantation pendant l'épisode COVID-19 Croissance organique de + 4,5% répartie entre + 1,3% en SSR et + 15,6% en HAD

21 21 EBITDA Exploitation En millions d'euros, hors IFRS 1630/06/202030/06/2019 Variation (%) Chiffre d'affaires 252,1 230,5 + 9,4% Achats et charges externes (48,7) (41,3) + 17,9% Charges de personnel (134,8) (124,4) + 8,4% (hors renforts et primes COVID) Impôts et taxes (8,6) (8,7) - 1,5% Autres produits et charges 1,2 3,0 -58,1% EBITDAR 61,2 59,0 + 3,8% EBITDAR retraité (1) 64,2 59,0 +8,7% Loyers (34,9) (32,8) + 6,4% EBITDA 26,4 26,2 + 0,5% Marge d'EBITDA 10,5% 11,4% - 92 bp EBITDA retraité (1) 29,3 26,2 + 11,7% Marge d'EBITDA retraitée (1) 11,4% 11,4% + 5 bp DU CA À L'EBITDA EXPLOITATION : DES CHARGES MAÎTRISÉES Hausse des achats et charges externes liée aux entrées de périmètre

Marge d'EBITDA en repli de 92 pb du fait de la COVID

Marge d'EBITDA retraitée solide à 11,4 % Retraitement de la perte d'activité représentée par le déficit de chiffre d'affaires lié à des admissions non réalisées pour la partie non compensée par l'Etat Variation des loyers Variation des frais de personnel Indexation (N-1) Effet périmètre Organique 22 0,7% 3,8% (3,1%) 2,8% (0,8%) Croissance 22 Evolution capacitaire Montée en gamme externe 5,6% 1,5% (2,4%) 0,3% (1,7%) Focus régime de croisière Données hors IFRS 16, en M€ Régime de Croisière Autres Etablissements S1 2020 S1 2020 Parc S1 2019 S1 2019 Retraité Yc Retraité Yc Perte Perte Perte Perte Activité d'Activité Activité d'Activité Nombre d'établissements / Total 63/72 60/69 9/72 9/69 Nombre de lits 7 041 6 519 1 115 1 028 CA Exploitation 219,8 200,4 31,1 29,0 EBITDA des établissements 25,3 25,6 -0,9 0,2 ≠ 13 points EBITDA / CA 12,2% 11,5% 12,8% 0,5% -3,0% 0,6% Résultat opérationnel courant 21,3 22,0 -1,5 -0,1 ≠ 12 points Marge opérationnelle courante / CA 10,4% 9,7% 11,0% -1,2% -4,7% -0,3% Capex 2,7 2,0 1,6 1,6 Taux d'effort Capex / EBITDA 10,6% 7,8% NS NS Free Cash Flow* en % CA 6,6% 6,8% -5,4% -5,6% * EBITDA - Capex - Frais financiers - Impôt Société La marge de croisière

absorbe le choc COVID-19 et conserve un différentiel de marge de 13 pts avec les restructurations : soit une réserve de résultat

à l'issue des transformations Un modèle solide et pérenne de transformation de l'offre 23 23 Résultat et marge nette d'Exploitation intégrant les effets COVID-19 En M€, hors IFRS 16 S1 2020 S1 2019 Variation (%) EBITDA 26,4 26,2 + 0,5% EBITDA retraité (1) 29,3 26,2 + 11,7% Résultat Opérationnel Courant 21,1 21,6 - 2,2% Marge opérationnelle courante 8,4% 9,4% -99 bp Résultat Opérationnel Courant (1) 24,0 21,6 + 11,4% Marge opérationnelle courante (1) 9,4% 9,4% + 2 bp Résultat Opérationnel 9,9 22,9 - 56,9% Résultat Financier (1,9) (2,5) - 22,8% Résultat avant Impôt 7,9 20,4 - 61,1% Charge d'impôt (4,2) (7,9) - 46,8% Résultat net 100% 3,7 12,4 - 70,2% Résultat Net Part du Groupe 3,5 12,1 - 71,4% Marge nette Part du Groupe 1,38% 5,26% - 3,9 pts (1) Retraitement de la perte d'activité représentée par le déficit de chiffre d'affaires lié à des admissions non réalisées et non compensées par l'Etat Résultat opérationnel en baisse de -57% compte tenu des surcoûts exceptionnels COVID-19 pour - 9,9 M€

Résultat financier en amélioration du fait des variations des instruments de couverture et d'une gestion rigoureuse

Charge d'impôt élevée sous l'effet d'une CVAE en hausse , décorrélée de l'évolution du résultat

CVAE en hausse Résultat Net Part du Groupe en repli de -71% à 3,5 M€ , soit une marge nette part du Groupe de 1,38% 24 24 Flux de trésorerie (hors IFRS 16) En M€ S1 2020 S1 2019 Variation en valeur Trésorerie à l'ouverture 140,1 121,6 18,5 FLUX NETS D'ACTIVITES 32,3 37,1 (4,8) EBITDA (1) 27,9 28,7 (0,8) Autres éléments cash (2) (12,3) (2,1) (10,2) Variation du BFR (3) 27,4 4,8 22,6 Décaissement IS (4) (10,7) 5,6 (16,3) FLUX NETS D'INVESTISSEMENT (34,2) (19,4) (14,8) Investissements de développement - Exploitation (5) (24,9) (9,0) (15,8) Investissements de maintien - Exploitation (4,6) (4,7) 0,1 Investissements - Immobilier (3,4) (4,7) 1,4 Investissements financiers nets (1,3) (0,9) (0,4) FLUX NETS DE FINANCEMENT (8,2) (8,2) 0,0 Dividendes versés (0,8) (0,7) (0,1) Variation des dettes financières (2,2) (4,7) 2,5 Coût financier net payé (2,1) (1,9) (0,2) Achats nets d'actions propres (3,1) (0,9) (2,2) Trésorerie à la clôture 130,0 131,1 (1,1) Dont Exploitation 125,1 125,6 (0,5) Cash-flows d'activité de 32,3 M€ reposant sur un EBITDA solide (27,9 M€) Avant prise en charge des COVID-19 exceptionnels (- M€) (3) Variation positive du BFR constituée des avances de trésorerie reçues des autorités pour

28,8 M€

28,8 M€ (4) Hausse de la charge d'IS décaissée de - 16,3 M€ du fait d'un remboursement perçu en 2019

(5) Investissements de développement pour 24,9 M€ d'acquisitions sur le secteur sanitaire et médico-social Des cash-flows bénéficiant d'un EBITDA résilient et des avances CPAM en BFR 25 Une structure financière optimisée 250 Dette nette consolidée Structure de la dette et maturité 215 207 200 195 Dette Brute : 185 1,5x 345,4 150 1,2x 1,2x 1,2x NEU CP 81,9 (0,3 an) 128 134 141 137 100 RCF 105 (4,6 ans) Dette Nette : Amortissable 53,1 (5,2 ans) 215,4 50 EuroPP 51,2 (2,1 ans) Trésorerie 130,0 57 61 65 79 Crédit location 28,4 (15,9 ans) Crédits immobiliers 12,5 (4,3 ans) Divers 13,3 (1 an) 0 2017 2018 2019 S1 2020 Exploitation Immobilier Levier Une flexibilité forte de la structure financière 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Coût de l'endettement Dette Exploitation couverte à 100% à taux fixe 3,5% 2,5% 2,6% 1,5% 1,9% 0,5% 0,8% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 S1 Expl. Immo. Global Levier Plafonds 4,25 autorisés 1,49 26 Gearing 0,28 1,25 Une gestion rigoureuse de l'endettement Sommaire LNA SANTÉ, un ADN fort COVID-19 : une mobilisation de tous les instants Le Ségur de la Santé, des orientations qui sont déjà des standards Résultats semestriels 2020 Perspectives La transformation de l'offre par LNA - Un parc de 72 établissements Au 30 juin 2020 hors nouveaux développements EHPAD / MRS* Lits en RC* Lits en restructuration 4 787 399 4 232 / 555 399 / 0 5 186 14% ‣ + 108 lits d'EHPAD en RS ‣ + 414 lits et places de SSR 86% 8 156 SSR/PSY en RC lits HAD Lits en RC* Lits en restructuration 1 831 666 2 497 Lits en RC* Lits en restructuration 423 50 * RC : Régime de Croisière * MRS : Maison de Repos et de Soins 473 28 Une croissance déjà embarquée Transformation du parc existant en « régime de croisière » hors nouveaux projets de développements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6 519 lits 6 163 lits 7 041 lits 8 300 lits 8 500 lits 8 900 lits 7 800 lits Parc en croisière + 1 850 lits à maturité entre 2020 et 2024 29 LANCEMENT DU 4ÈME EHPAD ELEGANCE DANS L'AGGLOMÉRATION BORDELAISE EHPAD ACTUEL - LE BOURGAILH À PESSAC (77 LITS) Rachat de lits complémentaires en juin 2020 pour un nouvel EHPAD à construire sur Pessac pour un total de 120 lits

Début de travaux en octobre 2020 pour une livraison en décembre 2022 30 OUVERTURE D'UN NOUVEAU SSR ET D'UN CENTRE DE SANTE À ACHÈRES Un nouvel établissement dans les Institut de Réadaptation d'Achères Yvelines (164 lits et places) Investissement de 40 M€ ► 4 spécialités : Activité à terme de près de 22 M€ ‣ neurologie ‣ orthopédie ‣ gériatrie ‣ pneumologie Centre de Santé ► Services : ‣ médecine générale ‣ orthodontie - chirurgie dentaire ‣ cardiologie ‣ neurologie 31 ‣ gynécologie ‣ consultations de sage-femmes CLINIQUE DÉVELOPPEMENT : UN PROJET D'ACQUISITION Clinique Développement LNA Santé est en discussion exclusive depuis le 18 juin 2020, avec les associés de Clinique Développement, en vue d'une possible acquisition de l'intégralité du Groupe. La conclusion d'un accord d'acquisition est, conforméméent à la legislation, soumise à l'examen de l'Autorité de la Concurrence. 32 Clinique Développement 900 salariés 6 établissements 828 Lits et places 76 M€ De CA 33 en 2019 Une logique d'investissement pour LNA Santé 1 2 3 4 UNE COUVERTURE TERRITORIALE RENFORCÉE UN ACTIF DE QUALITÉ EN CROISSANCE DES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES ATTRACTIVES UNE GOUVERNANCE ENTREPRENEURIALE Renforcement de l'implantation territoriale du Groupe en Normandie

territoriale du Groupe en Normandie Potentiel de croissance organique et externe sur le territoire

croissance organique et externe Une offre complète de soins de proximité (SSR / HAD / MCO)

de soins de proximité (SSR / HAD / MCO) Des plateaux techniques spécialisés et reconnus

plateaux techniques spécialisés Des opportunités de croissance organique via un partage de best practices entre établissements LNA / CDEV

opportunités de croissance organique Plusieurs projets de développement des activités en cours

des activités en cours Des actifs immobiliers de qualité , notamment à Granville et Deauville

, notamment à Granville et Deauville Un profil de marge, preuve d'une maturité élevée

Une politique de prix des offres de spécialités en SSR adaptée

des offres de spécialités en SSR adaptée Une structure aux coûts centraux modérés limitant les doublons et les efforts de convergence

limitant les doublons et les efforts de convergence Une culture entrepreneuriale et un management fortement impliqué 34 Carte implantation sites Clinique Développement + LNA Santé sur le ¼ Nord Ouest 35 Consolider les financements du Groupe avec ses prêteurs DÉVELOPPER NOTRE PROJET D'ENTREPRISE TOURNÉ VERS LA CROISSANCE Processus d'investissement inscrit dans le temps long

Largeur d'offre EHPAD/SSR/PSY/HAD qui rend le modèle LNA Santé plus résilient

Un track-record dans la sélection et l'intégration des acquisitions DOTER LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE MOYENS SUPPLÉMENTAIRES ► Capitaux propres Exploitation de 201 M€ ► Sources de financement diversifiées et profil de crédit renforcé depuis 10 ans Levier de 1,5 au 30/06/20 donnant de la flexibilité pour une acquisition structurante et relutive

Endettement post-acquisition de Clinique Développement maîtrisé, en deçà du covenant de 4,25 NOURRIR DE NOUVELLES AMBITIONS SUR LA PÉRIODE 2020-2030 Acquisitions : relever des limites à l'aune des ambitions, des capacités et réalisations du Groupe

: relever des limites à l'aune des ambitions, des capacités et réalisations du Groupe Partenariats : consolider la position de LNA en tant qu'opérateur innovant, force de proposition ► Immobilier : capacités d'arbitrage d'actifs ciblés en préservant l'intérêt 1er de l'Exploitation 36 Des perspectives confirmées Un acteur du secteur de la santé reconnu pour la qualité de ses services, son expertise médicale et sa capacité à innover En 2022, nous voulons être ... Une entreprise familiale, indépendante et engagée, regroupant une centaine d'établissements et + de 8 000 professionnels Un employeur reconnu Un groupe où les établissements œuvrent pour son professionnalisme, en synergie entre eux et sa culture d'entreprise et sa s'impliquent dans qualité de vie au travail leur territoire 37 Merci Annexes Une présence forte sur des territoires cibles 40 Les singularités de notre entreprise 41 Analyse EBITDA Exploitation (hors IFRS 16) S1 2020, en M€ Long Long Moyen dont dont Exploitation Holding Séjour Séjour séjour hors IFRS 16 SSR/PSY HAD France Belgique France EBITDA 26,4 2,0 12,9 0,6 10,8 7,2 3,7 Marge 10,5% Confort : 10,5% 4,7% 9,4% 7,9% 14,9% 0,7 m€ Elégance: Variation de marge 2020-2019 - 92 bp 12,2m€ - 195 bp + 254 bp - 149 bp - 202 bp + 52 bp Nb lits exploités au 30/06/2020 8 156 - 4 631 555 2 970 2 497 473 Parc en croisière S1 2020 (% total) 7 041 ( 86%) 4 232 (91%) 555 (100%) 2 254 (76%) 1 831 (73%) 423 (89%) Rappel Parc en croisière S1 2019 (% 7 547 Confort : 4 433 555 2 559 2 086 473 - total) 6 519 (86%) 9,7% 4 124 (93%) 555 (100%) 1 840 (72%) 1 417 (68%) 423 (89%) Elégance: 12,1% Marge en croisière au 30/06/2020 11,5% 11,7% 4,7% 12,3% 11,3% 15,1% Var. de marge en croisière 2020-2019 - 128 bp - 120 bp + 254 bp - 224 bp - 288 bp - 29 bp Marge en croisière retraitée (1) 12,2% 12,5% 4,8% 12,8% 12,0% 15,1% Var. de marge en croisière retraitée (1) - 60 bp - 34 bp + 270 bp - 171 bp - 216 bp - 29 bp Retraitement de la perte d'activité représentée par le déficit de chiffre d'affaires lié à des admissions non réalisées pour la partie non compensée par l'Etat La marge du Long Séjour France se contracte principalement du fait de la crise (fermeture des accueils de jour, diminution des entrées) ► Hausse de la marge d'EBITDA belge de + 2,5 pts principalement grâce à la résidence des Tamaris, le niveau de performance de ce secteur restant faible 42 Baisse de marge du Moyen Séjour : la performance des HAD tirée par les volumes compense le recul de la marge des SSR, impactée par la crise (fermeture des accueils de jour et flux d'admissions réduit) ainsi que la faible inflation des prix de journée Bilan Exploitation + Immobilier 30/06/2020 31/12/2019 Écarts d'acquisition Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Droits d'utilisation Stocks immobiliers Autres (1,4) Trésorerie 96,5 289,7 56,6 455,1 100,6 130,1 Écarts 96,3 Capitaux d'acquisition 190,7 propres 38,6 Impôts différés nets Immobilisations 268,0 75,6 BFR (négatif) incorporelles Immobilisations 56,4 corporelles 495,2 Obligations locatives Droits d'utilisation 463,0 Provisions (12,4) Stocks immobiliers 111,1 317,3 Endettement brut Autres (1,6) Trésorerie 140,3 196,8 39,7 67,3 502,6 318,0 Capitaux propres Impôts différés nets BFR (négatif) Obligations locatives Provisions (12,4) Endettement brut 43 Structure de la dette nette au 30/06/2020 (hors IFRS 16) ►Une flexibilité de la structure financière En M€, hors IFRS16 Exploitation Immobilier Total Total dettes brutes 203,8 141,6 345,4 Trésorerie nette 125,1 4,9 130,0 Endettement financier net au 30/06/20 78,7 136,7 215,4 Levier d'Exploitation au 30/06/20 1,49 Coût de l'endettement 2,6% 0,8% 1,9% Endettement financier net au 31/12/19 65,5 141,5 207,0 Levier d'Exploitation au 31/12/19 1,20 Covenant de Levier retraité de l'impact IFRS 16 et encadré sous 4,25 44 ► Levier d'Exploitation en légère hausse à 1,49 (financement des acquisitions de la période) Structure de la dette optimisée Taux de référence 30/06/2020 31/12/2019 Moyenne Euribor 3 mois (6 mois glissant) -0,35% -0,36% Midswap 5 ans -0,36% -0,12% Dette Groupe 30/06/2020 31/12/2019 1 - Coût de la dette brute 1,9% 1,9% 2 - Part désintermédiée SFAF 09/2020 30/06/2020 SFAF 04/2020 31/12/2019 65% 42% 42% 51% - Part à taux fixe et à taux variable couvert 3 80% 76% Dette Exploitation 30/06/2020 31/12/2019 4 - Part de la dette Exploitation / Dette consolidée 37% 32% 5 - Coût de la dette brute 2,6% 2,6% 6 - Part à taux fixe et à taux variable couvert 100% 95% 7 - Maturité de la dette Exploitation 4,1 ans 4,3 ans 8 - Frais Financiers Exploitation / EBITDA Exploitation 7% 8% Covenants bancaires 30/06/2020 31/12/2019 9 - Gearing Exploitation * x 0,28 x 0,23 10 - Levier (Dette nette Exploitation/Ebitda Exploitation) x 1,49 x 1,20 Trésorerie et crédits disponibles 30/06/2020 31/12/2019 11 - Trésorerie nette Exploitation 125,1 136,6 * Dette nette financière d'exploitation / capitaux propres et impôts différés d'exploitation 45 IFRS 16 - Impacts au 30/06/2020 Impacts sur les marges d'Exploitation Avant IFRS 16 Impacts Après IFRS 16 IFRS 16 En millions d'euros Exploit. Marge Exploit. Exploit. Marge EBITDA 26,4 10,5% 30,0 56,4 22,4% Résultat Opérationnel Courant 21,1 8,4% 5,1 26,2 10,4% Coût de l'endettement financier -1,9 -6,4 -8,4 Résultat Net de l'Ensemble Consolidé 3,7 1,5% -0,6 3,1 1,2% Impacts sur la dette d'Exploitation Avant IFRS 16 Après IFRS 16 Levier Levier Levier En millions d'euros Exploit. Exploit. prêteurs prêteurs prêteurs ajusté Dette nette 78,7 1,49 571,2 5,06 1,49 Marge opérationnelle courante reluée de 2,0 points à 10,4% 8,4% en 100% locatif nette diluée pb du fait de maturité des contrats (s'inverse en fin de contrat) augmentée du montant des obligations intégralement du calcul des 46 Des établissements de grande taille Synonyme de qualité et d'efficience Évolution de la taille moyenne du parc en exploitation au 30/06/2020 Embarqué 2023 107 145 172 122 variation 06/2020 variation 2013 Moyenne du marché 4% 103 19% 85 EHPAD < 80 4%10% 139156 31%30% 106116 MRBSSR < 80 < 70 (dont 80 pour privé) 3% 118 24% 93 Tous secteurs 47 Un choix majeur d'économie d'échelle et de taille critique Résilience du parc à maturité 5 493 4 796 4 293 79% 3 421 3 675 3 064 3 191 69% 2 790 68% 76% 71% 64% 69% 30,7 74% 27,1 27,5 29,1 22,0 16,4 13,4 16,3 12,2% 11,7% 13,4% 14,1% 13,2% 13,1% 12,6% 11,3% 7 041 6 519 6 163 85%86% 83% 45,9 37,2 12,5% 12,9% 11,7% En croisière Nb lits % en croisière du parc exploité Cash flow (EBITDA-Capex) % EBITDA / CA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 48 Glossaire Glossaire BFR Besoin de Fonds de Roulement CA Chiffre d'Affaires CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie Croissance organique Correspond à la variation du chiffre d'affaires : entre N-1 et N des établissements existants en N-1,

N-1 et N des établissements existants en N-1, entre N-1 et N des établissements ouverts en N-1 ou en N,

N-1 et N des établissements ouverts en N-1 ou en N, entre N-1 et N des établissements restructurés au cahier des charges LNA Santé ou dont la capacité a augmenté en N-1 ou en N,

N-1 et N des établissements restructurés au cahier des charges LNA Santé ou dont la capacité a augmenté en N-1 ou en N, sur N par rapport à la période équivalente en N-1 des établissements acquis en N-1. CVAE Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises Dette financière nette Dette financière brute, hors obligations locatives introduites par la norme IFRS 16, diminuée de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Dette financière nette d'Exploitation Représente la dette financière brute d'Exploitation, hors obligations locatives introduites par la norme IFRS 16, diminuée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des fonds propres apportés à l'activité immobilière EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization) Résultat opérationnel avant impôts, frais financiers, dotations aux amortissements et provisions, et après loyers, dotations et reprises sur dépréciations de stocks immobiliers EBITDAR (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization and Rents) Résultat opérationnel avant impôts, frais financiers, loyers, dotations aux amortissements et provisions, et après dotations et reprises sur dépréciations de stocks immobiliers EHPAD Etablissement d ' Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes EPI Equipement de protection Individuelle Établissements en régime de croisière Immobilier agrandi (si besoin) et remis à neuf, avec 100% de sa capacité autorisée

Organisation humaine et méthode de gestion aux standards du Groupe

Établissements en restructuration ou en phase d'ouverture

Établissements repris ou ouverts depuis environ 1 an

Travaux en cours de rénovation et/ou agrandissement

Mise en œuvre des standards du Groupe 50 FCF ou Free Cash Flow EBITDA diminué des Capex, frais financiers et impôt société Glossaire Gearing Exploitation Ratio de la Dette Financière Nette d'Exploitation sur les fonds propres d'Exploitation ajustés. Les fonds propres d'Exploitation ajustés représentent les fonds propres consolidés de l'activité Exploitation, hors impacts IFRS 16, augmentés des impôts différés passifs d'Exploitation, hors impacts IFRS 16, liés principalement à la valorisation des actifs incorporels d'Exploitation Levier financier, Levier d'endettement Exploitation (Dette Nette Exploitation / EBITDA Exploitation) mesure la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son

EBITDA Lits à installer Lits autorisés mais non encore exploités. MCO Médecine Chirurgie Obstétrique MOC Marge Opérationnelle Courante : rapport du Résultat Opérationnel

Courant sur le chiffre d'affaires MRB Maison de repos en Belgique, équivalent des EHPAD en Belgique MRPA Maison de Repos pour Personnes Agées, équivalent des EHPAD en Belgique MRS Maison de Repos et de Soins, équivalent des EHPAD en Belgique NEU-CP Negotiable European Commercial Paper : titres négociables à court terme, anciennement dénommés billets de trésorerie Régime de Croisière, RC Voir « établissements en Régime de Croisière » Reprise en cours d'exercice Établissements qui n ' étaient pas présents au 1 er Janvier N

étaient pas présents au 1 Janvier N Créations ouvertes en cours d ' exercice Restructuration, RST Voir « établissements en restructuration ou en phase d'ouverture » RCF Revolving Credit Facility : crédit syndiqué fonctionnant par tirages ROC Résultat Opérationnel Courant ROP Résultat Opérationnel SSR Soins de Suite et Réadaptation Trésorerie Nette Disponibilités et équivalents de trésorerie diminués des concours bancaires courants. 51 Attachments Original document

