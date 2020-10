LNA Sante : Rapport financier semestriel 2020 0 05/10/2020 | 17:39 Envoyer par e-mail :

METHODES COMPTABLES ........................................................................................................... 13 ETATS FINANCIERS RESUMES AU 30/06/2020 ................................................................................ 32 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ............................................................................................. 34 ETAT DU RESULTAT GLOBAL ......................................................................................................... 35 SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE ACTIF ............................................................................ 36 SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE PASSIF .......................................................................... 37 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE .......................................................................................... 38 VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES .............................................................. 39 ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES ....................................................................................... 40 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES .......................................................................... 74 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ................................................. 77 GLOSSAIRE .............................................................................................................................................. 79 2 Rapport Semestriel d'Activité 2020 Message de la Direction Générale à propos de la crise sanitaire Covid-19 « Le monde entier se souviendra de cette crise sanitaire sans précédent. Ce printemps 2020 marquera aussi l'histoire de LNA Santé. Chaque professionnel quel que soit son métier ou son établissement (EHPAD, MRPA en Belgique, SSR, psychiatrie, HAD), s'en est trouvé impacté. Elle a rendu nos résidents et patients particulièrement vulnérables. Elle a aussi perturbé notre quotidien, nos repères et nos pratiques. Bien sûr, nous en retiendrons des moments intenses, difficiles, éprouvants, douloureux. Mais nous garderons aussi le souvenir d'une incroyable mobilisation des équipes. Chaque jour, les professionnels de LNA Santé se sont engagés et ont incarné ensemble notre mission de soigner et prendre soin. Cette force du collectif s'est traduite partout, de mille et une manières. Elle est venue renforcer nos valeurs, notre culture d'entreprise. Chacun a fait preuve d'une abnégation, d'un courage et d'un profession- nalisme qui forcent notre respect. Ce sont ces femmes et ces hommes qui étaient « au front », confrontés à la maladie, à l'inquiétude ou l'angoisse des résidents et patients, de leurs proches et de leur famille. Ils sont la fierté de LNA Santé. Ils sont notre fierté. Merci à elles, merci à eux, nous leur disons notre gratitude pour cet engagement. Dans ce contexte, la stratégie du Groupe LNA Santé construite depuis 30 ans, témoigne de la qualité de ses fondamentaux. Développement de l'Hospitalisation à Domicile, spécialisation des soins de suite, médicalisation des EHPAD autour de la prise en soins spécialisée des troubles Alzheimer et des pathologies chroniques, permanence des soins infirmiers de nuit en EHPAD, télémédecine, sont autant d'expertises déployées bien avant la crise, en coopération avec les autorités publiques et les partenaires territoriaux. Ancré au cœur des territoires de santé, notre développement est porté par une gouvernance d'entreprise familiale indépendante et un plan stratégique Grandir Ensemble fédérateur pour l'ensemble de nos équipes, au service de notre mission « soigner et prendre soin ». Cette ambition constante d'un Groupe performant, innovant et éthique embarque ainsi les ferments de nos croissances futures. » Jean-Paul Siret - Président Directeur Général Willy Siret - Directeur Général Délégué aux Opérations Damien Billard - Directeur Général Délégué aux Finances 4 EPIDEMIE COVID-19 : dispositifs et expertises internes en soutien Après avoir activé les mesures de prévention et décidé par anticipation le vendredi 6 mars 2020 de mettre en confinement tous les établissements du Groupe LNA Santé, nos équipes maintiennent un haut degré de mobilisation face à l'épisode épidémique de la Covid-19 en mettant chaque jour tout en œuvre pour endiguer la propagation du virus. En relation étroite avec les autorités de santé, les familles et les aidants, les précautions barrières et les mesures d'isolement continuent d'être appliquées scrupuleusement dans l'intérêt premier d'assurer la protection des personnes vulnérables que nous accueillons dans nos structures. Un dispositif et une organisation pleinement opérationnels sont déployés au service de nos établissements au moyen : De visio-conférences tenues chaque matin entre Directions d'Etablissements, Médecins Coordonnateurs, Directeurs d'Exploitation, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Médicale et Qualité,

tenues chaque matin entre Directions d'Etablissements, Médecins Coordonnateurs, Directeurs d'Exploitation, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Médicale et Qualité, D'analyses des situations et des transmissions ciblées vers la cellule de crise opérationnelle ,

, Des processus d'arbitrages et de décisions prises en cellule de crise décisionnelle chaque après-midi,

chaque après-midi, De flash infos en fin d'après-midi adressés aux établissements sur les décisions, les conduites à tenir (protocoles), la gestion des équipements de protection et les informations clés à partager,

en fin d'après-midi adressés aux établissements sur les décisions, les conduites à tenir (protocoles), la gestion des équipements de protection et les informations clés à partager, Du soutien actif du Siège au réseau : cellule de crise quotidienne composée des managers mobilisés pour assurer le plan de continuité de service, coordonner les task-forces (médicale, RH, approvisionnement) et assurer le meilleur fonctionnement en soutenant l'engagement sans faille de nos

équipes en établissement. Les conduites à tenir, en soutien des équipes concernent tous les domaines de la vie des établissements et mobilisent toutes les forces et expertises du Groupe : Déploiement systématique des mesures de confinement (salariés/visiteurs/livraisons), par unité de vie/soins et chambres,

Conduites à tenir sur le plan médical et soins formalisées et mises à jour au quotidien,

Dispositif et gestion des ressources humaines adaptée à la situation évolutive de chacun des sites,

Appui du réseau des médecins coordonnateurs et des pharmaciens à la gestion des situations complexes et des urgences,

Mise en place d'un soutien psychologique renforcé pour les équipes soignantes,

Lancement d'initiatives pour soutenir l'engagement de tous les professionnels de santé,

Maintien des liens sociaux avec les proches aidants et familles par tous les moyens de communication dont digitaux. 5 COMPTES SEMESTRIELS 2020 Les états financiers résumés consolidés de LNA Santé relatifs à la clôture semestrielle 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 15 septembre 2020, à l'issue d'une mission d'examen limité par les Commissaires aux Comptes. Afin de permettre l'analyse des variations avec l'année précédente, les commentaires de l'Activité et des Résultats détaillés dans les sections 4.2 portent sur des informations financières présentées hors application de la norme IFRS 16. Le présent rapport financier est disponible à l'adresse du site de la Société : www.lna-sante.com(rubrique Finance). 1. SYNTHESE ET PRINCIPAUX INDICATEURS La gestion de la crise Covid-19 et ses impacts sont décrits au chapitre 2.1 du présent rapport. La consolidation du réseau d'établissements se poursuit activement avec le passage au 1er semestre 2020 de 522 lits en régime de croisière (+ 8% sur un an), portant ainsi à 7 041 lits et places les capacités exploitées répondant parfaitement au cahier des charges du projet d'établissement LNA Santé, soit 86% du parc installé (8 156 lits et places). Cette part représente un plus haut historique et traduit l'effort du plan de transformation mené ces dernières années. Le segment du régime de croisière délivre une marge d'EBITDA (hors IFRS16) de 11,5%, preuve de la résilience du modèle LNA Santé, à comparer à une marge de -3,0% sur les établissements en restructuration. En incluant les lits non matures, le réseau en activité représente 8 156 lits répartis sur 72 établissements et trois lignes métiers : maisons de retraite médicalisées, instituts de réadaptation et clinique psychiatrique, structures d'hospitalisation à domicile. En y ajoutant les capacités à installer, le parc autorisé atteint 9 459 lits et places (cf. chapitre perspectives). Parc de lits par catégorie Juin Déc Juin Nb d'établissements 2019 2019 2020 étb En croisière 6 519 6 519 7 041 63 En restructuration 960 1 124 951 9 Repris sur l'exercice 68 222 164 - Parc Exploité 7 547 7 865 8 156 72 Lits à installer 884 579 1303 8 Parc Autorisé 8 431 8 444 9 459 80 A mi-année 2020, le niveau d'activité global s'élève à 278,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires Exploitation est arrêté à 252,1 millions d'euros en hausse de + 9,4%. L'activité parvient à associer une croissance organique fortement résiliente malgré la crise sanitaire de + 2,8% et un effet périmètre de + 6,6%. L'effet périmètre inclut les contributions d'un SSR à Roncq (59) acquis en octobre 2019, d'un pôle de santé à Meaux (77) repris en janvier 2020 et d'un EHPAD à Pessac (33) acquis en juin 2020. Le chiffre d'affaires Immobilier s'établit à 26,2 millions d'euros sur le semestre, impacté par l'arrêt brutal des chantiers. Les décalages d'opération n'auront qu'un effet marginal sur les résultats de l'exercice, LNA Santé externalisant à prix coûtant ses ensembles immobiliers. 6 L'EBITDA Exploitation s'inscrit à 26,4 millions d'euros, quasi stable par rapport à l'an passé, du fait des ralentissements d'activité liés à la crise sanitaire. Le résultat opérationnel courant Exploitation s'établit à 21,1 millions d'euros à mi-exercice, en retrait de - 2,2%. La marge opérationnelle courante de l'Exploitation se contracte d'un point à un niveau de 8,4%. Du fait d'importants coûts non récurrents liés à la crise sanitaire (primes exceptionnelles versées aux salariés, renforts soignants, surcoût des équipements individuels de protection et autres consommables) que le Groupe a pu identifier de manière fiable, le résultat opérationnel Exploitation se réduit fortement de plus de moitié pour atteindre 9,9 millions d'euros. Compte de Résultat Total S1 Impacts Total Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Exploit. S1 2020 S1 2019 Var. Var. Simplifié 2020 Norme hors hors hors hors hors hors hors hors En M€, normes IFRS IFRS16 IFRS16 IFRS16 IFRS16 IFRS16 IFRS16 IFRS16 IFRS16 IFRS16 IFRS16 Chiffre d'Affaires 278,3 - 278,3 252,1 26,2 255,5 230,5 25,0 22,8 21,6 Charges de Personnel - 135,9 - - 135,9 - 134,8 - 1,1 - 125,7 - 124,4 - 1,2 - 10,2 - 10,4 Impôts et taxes - 10,3 1,0 - 9,3 - 8,6 - 0,7 - 9,1 - 8,7 - 0,4 - 0,2 0,1 EBITDAR 58,3 1,0 59,3 61,2 - 1,9 59,3 59,0 0,3 - 0,0 2,2 Loyers externes 1,5 29,9 31,4 34,9 - 3,4 30,6 32,8 - 2,2 0,8 2,1 EBITDA 56,8 - 28,9 27,9 26,4 1,5 28,7 26,2 2,5 - 0,8 0,1 EBITDA retraité de la perte 59,7 -28,9 30,8 29,3 1,5 28,7 26,2 2,5 + 2,1 + 3,1 d'activité1 EBITDA retraité en % du CA 21,1% 10,9% 11,4% 5,7% 11,2% 11,4% 9,9% -34 pb + 5 pb Résultat Opér. Courant 26,2 - 4,6 21,6 21,1 0,5 22,9 21,6 1,3 - 1,2 - 0,5 Marge Opér. Courante 9,4% 7,8% 8,4% 1,9% 8,9% 9,4% 5,1% - 1,2 pt - 1,0 pt ROC retraité de la perte 59,7 -28,9 30,8 29,3 1,5 28,7 26,2 2,5 + 2,1 + 3,1 d'activité1 MOC retraitée en % du CA 10,3% 8,7% 9,4% 1,9% 8,9% 9,4% 5,1% -26 pb + 2 pb Résultat Opérationnel 15,3 - 5,1 10,2 9,9 0,4 22,8 22,9 - 0,1 - 12,6 - 13,0 Marge Opérationnelle 5,5% 3,7% 3,9% 1,4% 8,9% 9,9% - 0,2% - 5,3 pts - 6,0 pts Résultat financier - 8,7 5,8 - 2,9 - 1,9 - 1,0 - 3,5 - 2,5 - 1,0 0,5 0,6 Résultat avant impôt 6,6 0,7 7,3 7,9 - 0,6 19,3 20,4 - 1,0 - 12,1 - 12,4 Charges d'impôt - 3,9 - 0,2 - 4,1 - 4,2 0,2 - 7,7 - 7,9 0,2 3,6 3,7 Résultat net 100% 2,7 0,5 3,2 3,7 - 0,5 11,6 12,4 - 0,8 - 8,4 - 8,7 Résultat Net Part du Groupe 2,5 0,5 3,0 3,5 - 0,5 11,3 12,1 - 0,9 - 8,3 - 8,7 Marge Nette Part du Groupe 0,9% 1,1% 1,4% -1,9% 4,4% 5,3% - 3,4% - 3,3 pts - 3,9 pts 1 perte d'activité pour la quote-part non compensée par les garanties de l'État selon le détail figurant en note 1 des états consolidés Les charges financières nettes affichent une baisse de 15,4% sur six mois à - 2,9 millions d'euros, liée notamment à la variation favorable de juste valeur de la part inefficace des instruments de couverture. Le coût moyen de financement s'établit à 1,87%, en légère baisse par rapport à l'an passé. 7 La charge d'impôt fait ressortir un taux effectif de 55,9% (à comparer à 39,8% l'an passé), alourdi par le poids de la CVAE qui représente à elle seule la moitié du taux d'impôt effectif au 30 juin 2020 (soit 28 points) à comparer à 10 points au 30 juin 2019, soit une charge complémentaire de 18 points. Le résultat net part du groupe s'établit alors à 3,0 millions d'euros en recul de - 8,3 millions d'euros sur un an. La marge nette représente 1,1% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge nette de 4,4% l'an passé. Les investissements de maintien sont strictement maîtrisés et représentent au 1er semestre 2020 4,6 millions d'euros, soit 1,8% du chiffre d'affaires, à comparer à 2,1% du chiffre d'affaire il y a un an. La dette nette retraitée hors IFRS 16 s'établit à 215,4 millions d'euros contre 207,0 millions au 31 décembre 2019. Elle intègre une dette nette d'Exploitation de 78,7 millions d'euros. Le Gearing d'Exploitation (Dette Nette d'Exploitation sur Fonds Propres d'Exploitation ajustés1) représente 28% comparé à 23% à la clôture fin 2019, nettement en deçà de l'autorisation des prêteurs accordée à 125%. Le Levier d'endettement (Dette Nette d'Exploitation sur EBITDA d'Exploitation) reste limité à 1,49 contre 1,20 au 31 décembre 2019, tout en intégrant l'effet d'un amoindrissement de l'EBITDA du fait de la perte d'activité conjugué avec une légère hausse de la dette nette, pour un covenant de 4,25 sur toute la durée du crédit syndiqué. La trésorerie nette disponible représente à la clôture 130 millions d'euros, et se situe solidement au même niveau qu'il y a un an. 2. FAITS MARQUANTS 2.1 Crise sanitaire Covid-19 Suite à la pandémie Covid-19, le Groupe a supporté des coûts additionnels. Les coûts nets non récurrents directement liés à la crise sanitaire que le Groupe a pu identifier de manière fiable et présentant un caractère inhabituel et significatif ont été classés en autres charges opérationnelles comme suit : En millions d'euros Coûts bruts Compensations Coûts nets Primes ministérielles -7,2 7,2 - Primes LNA Santé -3,6 - -3,6 Personnel de renfort -3,1 - -3,1 Surcoûts Equipements de Protection Individuelle -2,0 -2,0 Autres coûts -1,6 0,3 -1,3 Total -17,4 7,5 -9,9 1 Les fonds propres d'Exploitation ajustés représentent les fonds propres consolidés de l'activité Exploitation, augmentés des impôts différés passifs d'Exploitation hors impacts IFRS 16 liés principalement à la valorisation des actifs incorporels d'Exploitation. 8 Par ailleurs, le Groupe a estimé l'impact de la crise sur son activité au premier semestre 2020 : En millions d'euros Impact brut Compensations Impact net Perte estimée de chiffre d'affaires -11,2 6,9 -4,3 Economie estimée de charges variables 1,4 0,6 Impact estimé sur l'EBITDAR -9,8 6,9 -2,9 Ainsi, l'impact estimé de la crise sanitaire sur le résultat opérationnel du Groupe au premier semestre 2020 s'élève à -12,8 millions d'euros. Les impacts de la crise sur les états financiers du Groupe sont décrits en Note 1 des annexes aux états financiers résumés au 30 juin 2020. Secteur Long Séjour La crise sanitaire Covid-19 a conduit à la fermeture complète des accueils de jour (pour une capacité d'environ 200 résidents) à compter de mars 2020, et à la diminution progressive des flux d'admission en hébergement permanent en lien avec le confinement organisé dans un premier temps à l'échelle de l'établissement, puis des unités de vie et généralisé enfin aux chambres des résidents. Les mesures de confinement ont été prises systématiquement en anticipation des instructions des autorités de santé. Pour les établissements en situation d'épidémie Covid-19 et dans les unités dédiées à la prise en soin des troubles démentiels, le flux des entrées a été drastiquement interrompu. Secteur Moyen Séjour La crise sanitaire Covid-19 a fortement impacté l'activité des cliniques SSR à compter de mi-mars 2020. Le Groupe a décidé la fermeture des activités d'hôpital de jour (pour une capacité de 500 patients) afin de limiter les flux de patients qui sont importants en soin ambulatoire et a enregistré la baisse des admissions en hospitalisation complète en provenance des hôpitaux. Le Ministère de la santé, par ordonnance en date du 25 mars 2020, a par ailleurs mis en place un mécanisme global de soutien financier sur toute la période de la crise sanitaire visant à sécuriser au travers d'un dispositif de garantie de financement les recettes des établissements sous OQN, sur la base des volumes d'activités facturés en 2019. Toutefois, des précisions restent à apporter concernant notamment la prise en considération des changements de périmètre d'activité intervenus entre 2019 et 2020 (exemple de démarrage d'activité), la récupération des recettes perdues relevant des assurances complémentaires en partie soin (forfait journalier, ticket modérateur), la compensation d'une partie des surcoûts spécifiques liés au Covid-19 (prise en charge de patients atteints du Covid-19, protection des personnels, renforts RH) au moyen d'une dotation spécifique Covid-19. Activité Immobilière Les chantiers en cours ont été interrompus pendant la période de confinement et reprennent à bon rythme. 9 2.2. Exploitation Ensemble des activités Environnement réglementaire La hausse du prix du socle des prestations d'hébergement des personnes âgées par les EHPAD est plafonnée à + 1,08% en 2020 par rapport à l'année précédente, pour les résidents présents au 1er janvier 2020. Les circulaires budgétaires bloquent toujours l'évolution de la valeur du point du tarif soin global (Instruction du 5 juin 2020 relative aux orientations pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueil des personnes en situation de handicap et des personnes âgées). Dans le cadre de la campagne tarifaire 2020, les ARS ont attribués 981 millions d'euros supplémentaires aux Etablissements et Services du secteur des Personnes âgées (506 millions d'euros au titre de la prime COVID et 475 millions d'euros au titre des surcoûts). Ces crédits exceptionnels ont pour objectif de limiter les impacts financiers liés à la crise sanitaire (Covid-19) et valoriser l'implication des professionnels. Progressivement, depuis 2017, date d'entrée en vigueur des CPOM (Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyen), les EHPAD LNA Santé basculent vers ce nouveau mode de contractualisation. Entre 2017 et 2019, 14 CPOM ont été signés (27 établissements). 7 CPOM (8 établissements) sont actuellement en cours de négociation. 4 CPOM (10 établissements) resteront à négocier. La crise sanitaire (Covid-19) a suspendu momentanément les négociations contractuelles et nous manquons de visibilité sur le calendrier précis de négociation des CPOM en cours. La légère embellie tarifaire du secteur sanitaire est confirmée en 2020 avec une indexation du tarif des SSR de + 0, 06 % à compter du 1er mars 2020. Pour combler les pertes financières subies par les établissements de santé lors de la crise sanitaire (Covid-19), le Ministère de la Santé et les Agences Régionales de Santé ont déployé un dispositif de garantie de financement. Un mécanisme de prise en charge des surcoûts lié à la crise sanitaire est également prévu. Le nouveau modèle de financement prévu par l'article 78 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2016 reste inchangé en ce qui concerne la part de 10% consacrée à la dotation modulée à l'activité.L'année 2020, avant le début de l'épidémie Covid-19, devait être mise à profit pour achever la réforme des autorisations du SSR mais également pour finaliser le modèle cible d'un financement mixte, associant une part de valorisation à l'activité à une part forfaitaire. Le « virage ambulatoire » se poursuit avec le développement des prises en charge ambulatoires par substitution intra et extra muros sur le champ du SSR et de la psychiatrie avec, notamment, le développement de l'hospitalisation à domicile (forte activité durant la crise sanitaire), l'accompagnement de la réduction de la durée moyenne de séjour en hospitalisation complète et la prévention des ré-hospitalisations. L'évolution tarifaire pour le sous-secteur de la psychiatrie est de + 0,45% au 1er mars 2020 (après restitution de la réserve prudentielle équivalente à 0,7% de tarifs). 10 Taux d'occupation Marqué par l'apparition de la Covid-19, le premier semestre 2020 affiche un taux d'occupation moyen de près de 89%, sur l'ensemble des établissements LNA Santé, soit - 8,9 points par rapport au premier semestre 2019. Avec un taux d'occupation global de 83% environ, le deuxième trimestre illustre pleinement l'impact de la mise en place de mesures restrictives sur les établissements du Groupe. Secteur Long Séjour Taux d'occupation L'ensemble du parc des EHPAD et des maisons de repos belges LNA Santé parvient à conserver un taux d'occupation supérieur à 90% sur ce premier semestre, mouvementé par la crise sanitaire. Les quatre établissements belges présentent un taux d'occupation avoisinant les 88%, soit une baisse de - 2 points environ en comparaison du premier semestre 2019. L'activité de long séjour France, particulièrement touchée par la Covid-19, enregistre un taux d'occupation de 90,8% sur le premier semestre, soit - 5,7 points environ par rapport à l'année dernière à la même période. Malgré le ralentissement, voire l'interruption temporaire de la commercialisation des établissements médico-sociaux, le taux d'occupation des établissements en régime de croisière atteint les 93,3%, dont 96,7% pour les EHPAD de gamme Confort. Evolutions tarifaires L'arrêté du 19 décembre 2019 relatif aux prix des prestations d'hébergement a fixé, pour l'année 2020, l'indexation maximale des contrats des résidents présents au 1er janvier 2020 au taux de 1,08% à comparer au taux de + 1,25% arrêté en décembre 2018 pour l'exercice 2019.

Passage des conventions tripartites vers les CPOM

Le nombre d'EHPAD sous option tarifaire globale s'établit à 35 au 30 juin 2020, représentant 3 661lits et places (hébergement permanent, hébergement temporaire et accueil de jour), soit plus de 75% du total des lits exploités en EHPAD. Progressivement, depuis 2017, date d'entrée en vigueur des CPOM (Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyen), les EHPAD LNA Santé basculent vers ce nouveau mode de contractualisation. Entre 2017 et 2019, 14 CPOM ont été signés (27 établissements). 7 CPOM (8 établissements) sont actuellement en cours de négociation. 4 CPOM (10 établissements) resteront à négocier. La crise sanitaire (Covid-19) a suspendu momentanément les négociations contractuelles et a mis un voile sur le calendrier précis de négociation des CPOM en cours. Ces contrats définissent les obligations respectives des parties signataires et prévoient leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Ils déterminent des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'HAD. Ils fixent par ailleurs les éléments pluriannuels du budget des établissements en l'absence de procédure contradictoire et le cas échéant, précisent la nature et le montant des financements complémentaires aux forfaits relatifs aux soins et à la dépendance. 11 Secteur Moyen Séjour Taux d'occupation Dans ce contexte épidémique, le secteur Moyen Séjour LNA Santé présente un taux d'occupation de près de 86% sur le premier semestre, soit - 15,7 points par rapport à 2019, à la même période. Cette baisse du taux d'occupation s'explique principalement par la période de confinement du deuxième trimestre, avec un taux d'occupation global enregistré de 73,8%, éclipsant ainsi, la bonne performance du premier trimestre des établissements sanitaires (taux d'occupation supérieur à 97%). La fermeture des activités hospitalières de jour pour les établissements sanitaires, ainsi que la mise à l'arrêt de certaines activités, ont participé à la baisse du taux d'occupation des cliniques de soins de suite et de réadaptation, qui s'affiche à près de 79%, soit - 21 points par rapport à 2019. A l'inverse, les structures d'hospitalisation à domicile, fortement sollicitées durant cette période de crise sanitaire, présentent une nette augmentation du nombre de patients de près de 12% entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020 (+ 59 patients). Evolutions tarifaires L'arrêté du 28 février 2020 fixe, pour l'année 2020, le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations à + 0,06% (sur les prix de journées) pour les activités de soins de suite et de réadaptation sous OQN (Objectif Quantifié National), avant prise en compte de la dotation prudentielle de - 0,7%, et à - 0,64% après prise en compte de la dotation prudentielle, contre + 0,1% en 2019 (et - 0,62% après prise en compte de la dotation prudentielle). Concernant l'activité psychiatrique, le taux d'évolution des tarifs des prestations a été fixé par ce même arrêté à + 0,45% avant prise en compte de la dotation prudentielle de - 0,7%, et à - 0,25% après prise en compte de la dotation prudentielle contre + 0,7 % en 2019 (et - 0,03 % après prise en compte de la dotation prudentielle). 2.3. Immobilier A date du présent rapport, les programmes immobiliers se poursuivent sur les sites suivants : Travaux de réhabilitation de l'EHPAD Verger de Vincennes - 94

Extension Mas de la Côte Bleue -13

-13 Extension Villa Amélie -17 Le détail de l'activité immobilière du 1er semestre est présenté avec l'analyse des comptes au chapitre 4 et la projection annuelle d'activité ainsi que le panorama des futurs programmes au chapitre 5, traitant des perspectives. 2.4. Développement Capacité du parc Le Groupe a complété sur le 1er semestre le parc en exploitation de 291 lits et places à 8 156 lits avec les mouvements suivants : 12 Pour le Long Séjour : + 73 lits Reprise de 30 lits d'EHPAD au pôle de Santé de Meaux et de 43 lits à Pessac pour reconstruction et extension d'un 4 ème EHPAD Elégance sur l'agglomération de

Bordeaux

Pour le Moyen Séjour : + 218 lits et places

Ouverture de l'Institut de Réadaptation d'Achères avec un volume supplémentaire

de 35 places portant sa capacité à 119 lits en hospitalisation complète et 45 places en hôpital de jour Reprise de 157 lits et places de SSR/USLD au Pôle de Santé Meaux Augmentation capacitaire de 26 places d'hospitalisation de jour sur 3 SSR Au 30 juin 2020, le réseau en exploitation compte 8 156 lits répartis sur 72 établissements au sein de 45 EHPAD (4 631 lits) et 4 Maisons de Repos en Belgique (555 lits) pour le secteur Long Séjour, et 15 Soins de Suite et Réadaptation (2 286 lits), 1 Clinique psychiatrique (211 lits) et 7 structures d'hospitalisation à domicile (473 places) pour le secteur Moyen Séjour. 31/12/2019 30/06/2020 Nb étb Nb lits Long Moyen Nb lits Nb étb Séjour Séjour Lits en exploitation 71 7 865 5 186 2 970 8 156 72 dont en régime de 60 6 519 4 787 2 254 7 041 63 croisière Au 30 juin 2020, le portefeuille de lits à installer sur les prochains exercices s'établit à 1 303 unités. Il intègre 1 114 places en secteur sanitaire (1034 places en SSR et 80 places en HAD), 189 lits en secteur médico-social (166 lits d'EHPAD et 23 lits en Belgique). 2.5. Juridique Répartition du Capital au 30 juin 2020 Le capital social d'élève à 19 411 874 euros divisé en 9 705 937 actions d'une valeur nominale de 2 euros. Le capital en pourcentage de détention d'actions se répartit comme suit : Actionnaires au nominatif : 51,4% Dont pacte d'actionnaires : 48,2%

Actionnaires au porteur : 48,6% 3. METHODES COMPTABLES Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2020 sont identiques à ceux retenus pour l'élaboration des comptes annuels 2019, à l'exception des normes et interprétations adoptées par l'Union européenne, applicables à compter du 1er janvier 2020 et décrites au paragraphe 2.2 des annexes aux états financiers résumés au 30 juin 2020. 13 4. PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES 4.1 CHIFFRE D'AFFAIRES Au terme des 6 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires total est arrêté à 278,3 millions d'euros contre 255,5 millions d'euros au 30 juin 2019. Il s'inscrit en hausse de + 8,9% sur un an, liée aux opérations de croissance externe sur l'activité Exploitation. Cette dernière affiche une dynamique de croissance de + 9,3%. 4.1.1 Chiffre d'affaires Immobilier Le chiffre d'affaires Immobilier s'établit à 26,2 millions d'euros sur le semestre. Il a été marqué par un fort ralentissement au 2ème trimestre (9,7 millions d'euros sur le 2ème trimestre) du fait de l'arrêt soudain des chantiers. L'activité est constituée de la commercialisation d'un programme de construction d'un EHPAD Confort livré fin 2019 et de deux immeubles en cours de construction. Les décalages d'opération n'auront qu'un effet marginal sur les résultats de l'exercice, LNA Santé externalisant à prix coûtant ses ensembles immobiliers. 4.1.2 Chiffre d'affaires Exploitation Au terme du 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires Exploitation du Groupe LNA Santé s'élève 252,1 millions d'euros, en hausse de 9,4% par rapport au 1 er semestre 2019, dont + 2,8% de croissance organique et + 6,6% de croissance externe. Historique du chiffre d'affaires (CA) 2016 2017 2018 2019 2020 Exploitation en M€ CA semestriel Total 220,5 242,2 260,4 255,5 278,3 CA semestriel Exploitation 193,6 203,7 214,1 230,5 252,1 Var N/N-1 CA Exploitation + 11,3% + 5,2% + 5,1% + 7,7% + 9,4% dont croissance organique + 6,1% + 5,0% + 4,1% + 5,2% + 2,8% Cette croissance est le résultat des contributions des différents métiers, se présentant ainsi : Chiffre d'affaires S1 2020 S1 % % Var. % CA % CA Par activité, en M€ 2019 Variation Organique 2020 2019 Long Séjour France 122,4 118,3 + 3,5% + 1,6% 49% 51% Long Séjour Belgique 13,5 13,4 + 0,8% + 0,8% 5% 6% Moyen Séjour France 115,0 97,6 + 17,7% + 4,5% 46% 42% Autres 1,2 1,1 - - 0% 1% TOTAL 252,1 230,5 + 9,4% + 2,8% 100% 100% Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 126,2 millions d'euros, en progression soutenue de + 7,3 % par rapport à la même période de 14 l'an passé. Elle parvient à associer une composante de croissance organique à forte résilience de + 0,7% et un effet périmètre de + 6,6% dans un contexte fortement marqué par la pandémie Covid-19, imposant un ralentissement brutal des activités sanitaires et une restriction drastique des flux d'admission dans le secteur médico-social. L'activité des maisons de retraite médicalisées (Long Séjour) s'établit à 69,0 millions d'euros sur le 2ème trimestre, en croissance de + 2,2%, freinée par la décroissance organique (- 0,1%) de l'occupation : fermeture des accueils de jour et arrêt des admissions. Elle présente un chiffre d'affaires cumulé de 135,9 millions d'euros à mi-année, en hausse de 3,2% répartie entre une croissance organique de + 1,5% et une croissance externe de + 1,7%. Elle résulte des contributions suivantes au titre du 2ème trimestre 2020 : les EHPAD Confort , à prix d'hébergement limité, atteignent un chiffre d'affaires de

10,5 millions d'euros, soit une hausse de 18%, dont + 2,9% de croissance organique. Leur taux d'occupation s'établit à 95,1% en régime de croisière, en baisse de - 3,3 points,

, à prix d'hébergement limité, atteignent un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros, soit une hausse de 18%, dont + 2,9% de croissance organique. Leur taux d'occupation s'établit à 95,1% en régime de croisière, en baisse de - 3,3 points, Comme l'an passé, l'activité des EHPAD Elégance s'établit à 51,9 millions d'euros (- 0,1% dont - 0,5% en organique), avec un taux d'occupation des établissements en régime de croisière de 89,5% en repli de - 8,0 points,

s'établit à 51,9 millions d'euros (- 0,1% dont - 0,5% en organique), avec un taux d'occupation des établissements en régime de croisière de 89,5% en repli de - 8,0 points, les maisons de repos en Belgique enregistrent un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros sur le deuxième trimestre, en baisse de - 1,3% en organique. L'activité du secteur Moyen Séjour (SSR, Psychiatrie et Hospitalisation A Domicile) s'élève sur le 2ème trimestre à 56,6 millions d'euros, en hausse de 14,8%, dont + 2,2% en organique. Elle affiche un chiffre d'affaires cumulé de 115,0 millions d'euros à mi-année, en hausse de 17,8% répartie entre une croissance organique de + 4,5% et une croissance externe de + 13,3%. Elle résulte des contributions suivantes au titre du 2ème trimestre : les Soins de Suite et Réadaptation réalisent une activité de 42,9 millions d'euros, soit une croissance de 12,7% par rapport à la même période de l'an passé, dont - 3,6% en organique, l'impact des fermetures des hôpitaux de jour et de la déprogrammation de l'activité de chirurgie en médecine étant compensé par une contribution importante des croissances externes de + 16,3%, grâce aux récentes reprises du SSR Saint Roch (Roncq - 59) et du pôle de santé d'Orgemont (Meaux - 77),

réalisent une activité de 42,9 millions d'euros, soit une croissance de 12,7% par rapport à la même période de l'an passé, dont - 3,6% en organique, l'impact des fermetures des hôpitaux de jour et de la déprogrammation de l'activité de chirurgie en médecine étant compensé par une contribution importante des croissances externes de + 16,3%, grâce aux récentes reprises du SSR Saint Roch (Roncq - 59) et du pôle de santé d'Orgemont (Meaux - 77), les structures d' Hospitalisation A Domicile (HAD), fortement sollicitées par les EHPAD et le secteur hospitalier en période de confinement, génèrent une activité de 13,7 millions d'euros sur le 2 ème trimestre, en croissance remarquable de 22,1%, purement organique (+ 15,6% en cumul au 1 er semestre). En prenant en compte le mécanisme de compensation d'activité en médico-social d'une durée limitée de 3 mois et le dispositif de garantie de financement en sanitaire applicable jusque fin décembre 2020, la perte résiduelle de croissance organique au titre du Covid-19 peut être estimée en impact semestriel à - 2,0%, soit une croissance organique ajustée pré-covid supérieure à 4,5%. Sur le premier semestre 2020, le taux d'occupation des établissements en régime de croisière s'est établi à 92,6% en Long Séjour (- 4 points) et 79% en SSR et Psychiatrie (- 21 points), montrant la solidité des occupations en EHPAD et la forte exposition du secteur de la Rééducation dans son ensemble au ralentissement de l'activité hospitalière publique et privée. 15 4.2 RESULTATS ET MARGES Le compte de résultat simplifié est présenté au chapitre 1. Les commentaires ci-après portent sur les soldes intermédiaires de l'activité Exploitation. 4.2.1 EBITDAR (hors IFRS 16) Compte tenu de la contribution de l'activité Immobilière à l'EBITDA limitée à 5% de l'EBITDA consolidé au 30 juin 2020, les commentaires concernent principalement l'analyse de l'EBITDA de l'activité Exploitation. L'EBITDAR de l'activité Exploitation ressort à 61,2 millions d'euros au 1er semestre 2020 contre 59,0 millions d'euros au 30 juin 2019, en hausse de + 3,7% sur un an. La marge d'EBITDAR s'établit à 24,3% en retrait de 1,3 point par rapport à l'an passé. Achats et charges externes Hors charges de loyer et y compris variation des stocks, ils s'établissent en activité Exploitation à 48,7 millions d'euros contre 44,3 millions un an plus tôt. Ils représentent 19,3% du chiffre d'affaires Exploitation à fin juin 2020 pour 19,2% à fin juin 2019. Frais de personnel En dehors des surcoûts Covid-19 exceptionnels constitués des primes LNA Santé et des renforts de personnel comptabilisés dans le Résultat Opérationnel, les frais de personnel s'établissent à 135,9 millions d'euros dont 134,8 millions affectés à l'activité Exploitation, en hausse de 8,4%, imputable à hauteur de 5,6% aux effets de périmètre et pour le solde à la variation organique. Ils représentent 53,5% du chiffre d'affaires Exploitation à fin juin 2020 pour 54,0% à fin juin 2019. Les effectifs moyens du 1er semestre s'établissent en équivalent temps plein (ETP) à 5 930 personnes, en hausse de + 9,9% par rapport à juin 2019 (5 395 ETP), alignée avec la variation du chiffre d'affaires Exploitation. Les effectifs se répartissent entre les zones géographiques de la France (5 578 ETP) et de la Belgique (352 ETP). Impôts et taxes En Exploitation, ils s'élèvent à 8,6 millions d'euros sur la période et s'inscrivent en légère baisse de - 1,5%. Ils représentent un ratio de 3,4% du chiffre d'affaires, à comparer à 3,8% l'an passé. Pour rappel, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est présentée en charge d'impôt société. L'EBITDAR d'Exploitation affiche dès lors une contribution additionnelle de + 2,2 millions d'euros par rapport à l'an dernier. L'analyse de la marge d'EBITDAR par secteur opérationnel s'analyse ainsi : L'évolution de la marge des EHPAD est en repli de 1,8 point avec une marge apparente de 27,7% à comparer avec celle constatée au 30 juin 2019 à 29,5%. La marge d'EBITDAR du secteur sanitaire affiche une contraction de 1,9 point à 18,6%. L'évolution est disparate en fonction des métiers : les SSR voient leur marge se réduire de 2,6 points à 19,3% du fait des fermetures des hôpitaux de jour et de la déprogrammation de l'activité de chirurgie en médecine, alors que le fort recours aux HAD lors de la crise a permis à ceux-ci de conserver leur niveau de marge à 16,0%, en progression de 34 points de base par rapport à l'an passé. 16 La marge d'EBITDAR de la Belgique est quant à elle en hausse de +1,5 point à 21,8%. Cette amélioration s'explique principalement par un moindre recours aux libéraux et aux prestations de confort (coiffure, entretien des espaces verts) pendant le confinement. L'EBITDAR du régime de croisière s'accroît de 2,4 millions d'euros sur un an à 56,7 millions d'euros, par l'arrivée en régime de croisière de 522 lits sur le 1er semestre 2020. La marge des établissements en croisière se réduit de 1,3 point par rapport à l'an passé à 25,8%, comparer à un très fort repli de la marge d'EBITDAR sur les autres établissements de l'ordre de

6,9 points à 4,7%, prouvant la résilience du modèle LNA Santé lorsque les établissements répondent aux standards du Groupe. Parc croisière taux de 2016 2017 2018 2019 2020 croissance 2016-2020 moyen annuel 2016-2020 Nb lits croisière 4 791 5 493 6 163 6 519 7 041 croissance de + 10,1% % EBITDAR / CA 27,9% 27,7% 27,1% 27,1% 25,8% Résilience de la marge Cash-flows* 29,1 30,7 39,6 45,9 45,2** croissance de + 11,6% CF = EBITDA - Capex retraités des subventions reçues et des rénovations immobilières non courantes

estimation : année pleine = 30 juin x 2 4.2.2 EBITDA (hors IFRS 16) Les loyers externes s'établissent à 31,4 millions d'euros contre 30,6 millions d'euros au 30 juin 2019. En intégrant les loyers internes des immeubles portés pendant les restructurations, les charges de loyer ressortent à 34,9 millions contre 32,8 millions un an plus tôt (+ 6,4%). Leur part relative se réduit à 13,8% du chiffre d'affaires Exploitation à fin juin 2020 (contre 14,2% au 30 juin 2019), dans un contexte d'indexation des loyers maîtrisée et de mix d'activité favorable, le poids de l'activité d'HAD à très faible loyer se trouvant en effet légèrement relué d'un exercice à l'autre (+ 0,6 point à 9,8%). Composantes de l'évolution des loyers S1 2020 vs S1 2019 Variation Rappel Juin 20 N-1 vs Juin 19 Effet de l'indexation à périmètre 30/06/19 + 0,7% + 0,8% Effet de périmètre 2020/2019 + 3,8% + 3,1% Evolution capacitaire + 1,5% + 2,4% Effet de montée en gamme du parc (travaux) + 0,3% + 1,7% Variation des loyers en activité Exploitation + 6,4% + 8,0% Ainsi, la variation des loyers indexés sur des indices métier s'établit à + 0,7% par rapport au 1er semestre 2019, à un niveau similaire à celui de l'an dernier. 17 En définitive, l'EBITDA de l'activité Exploitation s'élève à 26,4 millions d'euros au 1er semestre 2020. Il présente un ratio sur chiffre d'affaires de 10,5% en repli de 92 points de base par rapport à la même période de 2019. Sans l'impact des pertes d'activité, la marge ressort à l'équilibre sur un an à 11,4%, soit + 5 points de base. La marge d'EBITDA du secteur Long Séjour France représente 10,5% du chiffre d'affaires et affiche un repli de 2,0 points sur un an. La marge des maisons de repos belges, quant à elle, s'améliore de 2,5 points à 4,7%, grâce à l'amélioration de la situation d'un établissement à Bruxelles. La marge d'EBITDA s'établit à 9,4% du chiffre d'affaires du secteur Moyen Séjour, en retrait de 1,5 point. Elle bénéficie toutefois de la forte activité en provenance des structures d'HAD dont la marge d'EBITDA est en hausse de 0,5 point. Les cliniques SSR pour leur part présentent une marge d'EBITDA de 7,9% en repli de 2,0 points du fait principalement de la fermeture des hôpitaux de jour et de la non-compensation par l'Etat de la part de financement privé (patients/mutuelles) des séjours en hospitalisation complète. La marge d'EBITDA des établissements en régime de croisière recule de 1,3 point à 11,5% du chiffre d'affaires, contre 12,8% l'an dernier. L'écart de marge d'EBITDA entre les établissements en régime de croisière et ceux en restructuration reste inchangé à 14,5 points. Il atteste de la résilience des établissements en conformité avec les standards de LNA Santé. Retraitée des pertes d'activité Covid-19,la marge d'EBITDA en croisière s'établit solidement à 12,2%. Sa variation sur un an est limitée à - 60 points de base et trouve son origine dans la part accrue du chiffre d'affaires soin des EHPAD (toujours réalisé sans marge) au 1er semestre 2020 et dans la base de comparaison élevée du 1er semestre 2019 qui bénéficiait de régularisations tarifaires en SSR. Le potentiel d'amélioration de la marge repose sur la poursuite de la transformation du parc, avec 1 115 lits en restructuration et temporairement en perte (marge d'EBITDA de - 3,0% au 1er semestre 2020). Les performances historiques du régime de croisière, et sa bonne résilience lors de la crise sanitaire, préfigurent la croissance de l'EBITDA au rythme des acquisitions et des transformations vers le régime de croisière. 4.2.3 Résultat opérationnel (hors IFRS 16) Le Résultat Opérationnel du Groupe s'établit à 10,2 millions d'euros contre 22,8 millions l'an dernier, en baisse de 12,6 millions d'euros liées aux effets de la crise sanitaire pour -12,8 millions d'euros. La marge opérationnelle s'en trouve dès lors réduite de 5,3 points à 3,7% du chiffre d'affaires consolidé contre 8,9% un an plus tôt. L'activité Immobilière contribue marginalement au Résultat Opérationnel pour 0,4 million d'euros. L'analyse de la performance opérationnelle ci-après est donc consacrée à la seule composante de l'Exploitation. Le Résultat Opérationnel Courant d'Exploitation intègre des dotations aux amortissements pour un montant de - 5,1 millions d'euros (soit 2,0% du chiffre d'affaires), des dotations nettes aux provisions pour risques et charges (y compris provision sur engagements de retraite) de - 0,2 million et des autres produits pour + 0,1 million (constitués principalement de subventions d'investissement), soit des mouvements en cumul de - 5,3 millions d'euros qui expliquent le 18 passage de l'EBITDA Exploitation de 26,4 millions d'euros au Résultat Opérationnel Courant d'Exploitation de 21,1 millions d'euros. La marge opérationnelle courante de l'Exploitation se contracte d'un point à un niveau de 8,4%. Ajustée des pertes d'activité, la marge ressort à l'équilibre à 9,4%, soit + 2 points de base. Compte tenu des mouvements non ordinaires pour - 11,3 millions d'euros, comprenant pour - 9,9 millions d'euros les coûts nets non récurrents identifiés de manière fiable comme directement liés à la crise sanitaire, le Résultat Opérationnel de l'activité Exploitation s'établit 9,9 millions d'euros en retrait de 13,0 millions d'euros. Les coûts liés à la crise sanitaire sont détaillés au chapitre 2.1 et sont constitutifs de primes exceptionnelles LNA Santé versées aux salariés, du recours à du personnel de renfort, de surcoûts sur les achats d'équipements de protection individuelle et autres consommables comme les solutions hydro-alcooliques et d'autres coûts divers. La marge opérationnelle d'Exploitation représente 3,9% du chiffre d'affaires, en repli de 6,0 points. Retraitée des coûts nets liés à la crise sanitaire pour -9,9 millions d'euros, elle ressortirait à 7,8%. L'analyse par métier montre tout d'abord une marge opérationnelle courante du secteur Long Séjour France en repli de 1,9 point à 8,9% du chiffre d'affaires contre 10,8% un an plus tôt. La marge opérationnelle courante des sites en croisière est de 10,0%, à comparer à une marge des restructurations fortement négative à - 8,9%, le différentiel de marge représentant 18,9 points en faveur du régime de croisière. La marge opérationnelle courante en Belgique est en amélioration de 3,0 points à 3,3%, pour les raisons évoquées plus haut. La marge opérationnelle courante du secteur Moyen Séjour France s'établit à 7,4% à fin juin 2020. Elle affiche un repli de 1,8 point sur un an, la fermeture des hôpitaux de jour impactant négativement la marge des SSR qui se réduit de 2,5 points à 5,8%, et la forte sollicitation de l'hospitalisation à domicile pendant la crise impactant favorablement la marge des HAD, celle-ci s'améliorant de 0,7 point sur un an à 13,0%. Les sites en croisière affichent au 30 juin 2020 une rentabilité opérationnelle courante de 9,7%, en retrait de 1,3 point par rapport à l'an passé. Cette marge est à comparer à celle des établissements en restructuration à -4,7%, soit un écart de 14,4 points de marge, preuve de la résilience du modèle d'exploitation LNA Santé en temps de crise. Les sites en croisière délivrent une contribution sur le résultat opérationnel courant de 21,3 millions d'euros, soit plus que le résultat opérationnel courant de l'activité Exploitation à 21,1 millions d'euros. Sa résilience permet de sécuriser dans la durée la performance de l'ensemble du Groupe. 4.2.4 Résultat financier (hors IFRS 16) Le coût de l'endettement est constitué des intérêts d'emprunts pour financer les investissements de développement (acquisition d'autorisations d'exploiter) et d'entretien du parc. Les charges financières nettes (coût de l'endettement et autres postes financiers) s'inscrivent en diminution de 15,4% à - 2,9 millions d'euros contre - 3,5 millions au 30 juin 2019. Le résultat financier est constitué à 66% de charges affectables à l'activité Exploitation et à 34% à l'activité Immobilière, répartition proche de celle de l'an passé. L'amélioration du résultat financier s'explique par la variation de juste valeur de la part inefficace des instruments de couverture et la gestion rigoureuse de la structure financière du Groupe. 19 Le coût de la dette brute se stabilise à 1,87% contre 1,95% un an plus tôt. Le taux moyen de la dette immobilière ressort à 0,8% contre 0,9% l'an dernier. Le taux moyen de la dette Exploitation s'établit à 2,6% contre 2,8% à fin juin 2019. 4.2.5 Résultat net (hors IFRS 16) Le résultat avant impôt (RAVI) est arrêté à 7,3 millions d'euros au 30 juin 2020. Il s'établit en recul de - 12,1 millions d'euros par rapport à l'an dernier, s'expliquant par les effets Covid-19. La charge d'impôt fait ressortir quant à elle un taux effectif de 55,9% (à comparer à 39,8% l'an passé). Cette surfiscalité est imputable à la baisse du résultat avant impôt combinée à l'augmentation de la CVAE (classée en impôt), déconnectée de la variation du résultat au 30 juin 2020. La CVAE représente ainsi la moitié de la charge fiscale à 28 points, pour une contribution complémentaire à l'impôt de 18 points par rapport à l'an passé. Le passage du taux d'impôt théorique au taux d'impôt effectif s'analyse comme suit : 2020/06 2019/12 2019/06 Taux d'impôt théorique 32,0% 34,4% 32,0% Taux d'impôt réel 55,9% 40,0% 39,8% Ecart de Taux 23,9% 5,6% 7,8% Différences permanentes 23,9% 5,6% 7,8% Effets CVAE 27,7% 9,3% 9,7% Autres différences -2,6% -1,7% -0,5% Changement/écart de taux -1,2% -2,0% -1,4% La marge nette se réduit à 1,15% du chiffre d'affaires consolidé contre 4,56% l'an passé et 4,29% fin juin 2018. La marge nette de l'activité Exploitation s'établit dès lors à 1,47% du chiffre d'affaires contre 5,39% fin juin 2019. Après déduction du résultat des minoritaires, le résultat net part du groupe atteint 3,0 millions d'euros soit une marge nette de 1,07% à comparer à celle arrêtée fin juin 2019 à 4,41% du chiffre d'affaires. 20 4.3 SITUATION BILANTIELLE ET STRUCTURE FINANCIERE 4.3.1 Présentation du bilan (y compris IFRS 16) En millions d'euros 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 190,7 196,8 Capitaux propres totaux 183,9 189,3 Capitaux propres du Groupe 6,8 7,5 Intérêts ne conférant pas le contrôle Actifs non courants 907,0 893,3 707,7 684,4 Passifs non courants Ecarts d'acquisition 96,5 96,3 8,0 7,9 Engagements de retraite Immobilisations incorporelles 289,7 268,0 44,1 44,9 Impôts différés passifs Immobilisations corporelles 56,6 56,4 206,9 174,7 Emprunts & dettes non courantes Actifs financiers non courants 3,8 4,4 446,1 453,9 Obligations locatives non courantes Droits d'utilisation 455,1 463,0 2,6 3,0 Autres éléments non courants Impôts différés actifs 5,4 5,2 et provisions risques & charges Actifs courants 326,1 327,7 334,8 339,8 Passifs courants Stocks et en-cours 103,7 113,8 4,2 4,3 Provisions risques & charges Clients et comptes rattachés 52,2 57,7 46,1 47,8 Dettes frn. & avances reçues Autres actifs courants 36,7 14,8 110,5 143,3 Emprunts & dettes courants Créances d'impôts courants 3,4 1,2 49,1 48,7 Obligations locatives courantes Trésorerie et équivalents 130,1 140,3 122,9 90,4 Autres passifs courants 2,0 5,4 Dettes d'impôts courants TOTAL ACTIF 1 233,2 1 221,0 1 233,2 1 221,0 TOTAL PASSIF Les postes à l'actif sont constitués des principaux éléments suivants : Les écarts d'acquisition, qui s'élèvent au 30 juin 2020 à 96,5 millions d'euros. La valeur brute des écarts d'acquisition est de 100,4 millions d'euros à la clôture et se répartit par secteurs d'activité de la manière suivante :

57,8 millions d'euros pour le secteur Long Séjour France 38,6 millions d'euros pour le secteur Moyen Séjour 1,6 million d'euros pour le secteur Long Séjour Belgique 2,2 millions d'euros pour le secteur Immobilier 0,3 million d'euros pour les autres activités non significatives.

Les pertes de valeur constatées à la clôture semestrielle s'établissent à - 4,0 millions d'euros et concernent le secteur Long Séjour France pour - 1,0 million d'euros, le secteur Moyen Séjour pour - 2,0 millions d'euros et - 1,0 million sur le secteur Immobilier. Les immobilisations incorporelles présentent une valeur nette de 289,7 millions d'euros et ne concernent que l'activité Exploitation. Elles se décomposent principalement des autorisations d'exploiter nettes des pertes de valeur pour 286,1 millions d'euros et des logiciels et systèmes d'information pour 3,5 millions d'euros. Les autorisations d'exploiter nettes se répartissent de la manière suivante :

133,5 millions d'euros pour l'activité Long Séjour France 144,8 millions d'euros pour l'activité Moyen Séjour 7,4 millions d'euros pour l'activité Long Séjour Belgique 0,5 million d'euros pour les autres activités non significatives

21 Les immobilisations corporelles représentent un actif de 56,6 millions d'euros. Elles sont constituées notamment de terrains et constructions pour 21,3 millions d'euros, et d'autres immobilisations corporelles pour 35,3 millions d'euros.

Les droits d'utilisation, liés aux contrats de location des immeubles, représentent 455,1 millions d'euros. Ils se répartissent entre 452,4 millions d'euros pour l'activité Exploitation et 2,7 millions pour l'activité Immobilière.

Les stocks représentent une valeur nette de 103,7 millions d'euros, dont 100,6 millions d'euros de stocks immobiliers, liés aux programmes en cours. La valeur nette des stocks que le Groupe s'attend à céder dans les 12 mois s'élève à 45,0 millions d'euros contre 56,3 millions au 31 décembre 2019.

Les créances clients, autres actifs courants (composés des autres créances et comptes de régularisation) et créances d'impôts courants pour 92,3 millions d'euros, sont répartis entre l'activité Exploitation pour 66,4 millions d'euros et l'activité Immobilière pour 25,9 millions d'euros. Ces créances sont essentiellement composées des postes clients à hauteur de 52,2 millions d'euros, et de créances fiscales (y compris créances d'impôt sur les sociétés) pour 12,0 millions d'euros.

La trésorerie active, pour 130,1 millions d'euros, inclut 98,3 millions d'euros de disponibilités immédiates et 31,8 millions d'euros d'équivalents de trésorerie. Elle se répartit entre l'activité Exploitation pour 125,2 millions d'euros et Immobilière pour 4,9 millions d'euros. Le total de l'actif s'établit au 30 juin 2020 à 1 233,2 millions d'euros, en hausse de 12,2 millions d'euros par rapport à la clôture au 31 décembre 2019. Les postes présentés au passif sont constitués des principaux éléments suivants : Les capitaux propres s'élèvent à 190,7 millions d'euros, répartis entre la part du Groupe pour 183,9 millions d'euros et les intérêts ne conférant pas le contrôle pour 6,8 millions d'euros. Ils sont constitués des contributions suivantes :  Le capital social de la société mère, pour 19,4 millions d'euros, composé de 9 705 937 actions de 2 euros de valeur nominale chacune. La prime d'émission de la SA LNA Santé pour 49,9 millions d'euros.

Les réserves consolidées à hauteur de 112,0 millions d'euros.

Le résultat net part du Groupe de la période pour 2,5 millions d'euros.

Les intérêts ne conférant pas le contrôle à hauteur de 6,8 millions d'euros. Par ailleurs, le montant des réserves non distribuables s'élève au 30 juin 2019 à 4,7 millions d'euros, contre 4,2 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2019. Les engagements de retraite actualisés sont valorisés à 8,0 millions d'euros.

Les impôts différés passifs s'établissent à 44,1 millions d'euros, dont 42,8 millions d'euros sur l'activité Exploitation. En prenant en compte les impôts différés actifs pour 5,4 millions d'euros, les impôts différés du Groupe au 30 juin 2020 présentent une position nette de 38,6 millions d'euros. Les impôts différés sur les écarts d'évaluation des autorisations d'exploiter représentent la plus grande partie du poste net, soit 51,2 millions d'euros.

Les provisions pour risques et charges courantes et non courantes pour 4,4 millions d'euros, couvrent principalement des risques liés à l'Exploitation. 22 Les dettes financières courantes et non courantes pour 317,3 millions d'euros comportent les éléments suivants :

Le programme de titres négociables à court terme (NEU CP) pour 81,9 millions d'euros, utilisé pour financer, en complément du crédit syndiqué et des crédits promotion immobilière, le portage et les travaux immobiliers avant leur cession. L'Euro PP pour un montant, net des frais d'émission, de 51,0 millions d'euros, permettant de financer, en complément des emprunts auprès des établissements de crédit, les titres et les autorisations d'exploiter des sociétés d'exploitation en régime de croisière. Le tirage du crédit syndiqué pour 104,2 millions d'euros comportant une part affectée à l'Exploitation pour un montant de 85,8 millions d'euros, qui finance les titres et les autorisations d'exploiter des établissements récemment acquis, dans le délai précédant leur passage au régime de croisière. La part affectée à l'immobilier pour 18,4 millions d'euros permet de financer le portage et les travaux immobiliers avant leur cession. Les emprunts amortissables auprès des établissements de crédit pour 53,1 millions d'euros, financent les investissements de maintien, ainsi que les titres et les autorisations d'exploiter des établissements en croisière. Les crédits de portage immobilier pour 5,7 millions d'euros, finançant les opérations de portage en attente de commercialisation ou de cession lorsqu'ils concernent des anciens bâtiments inoccupés. Les crédits promotion immobilière, qui s'élèvent à 6,7 millions d'euros, et financent les opérations de construction, de rénovation et d'extension des établissements avant la livraison et la cession de l'immobilier. La juste valeur des instruments financiers passifs pour 3,0 millions d'euros, permettant de couvrir les dettes à taux variables du Groupe. Nette de la juste valeur des instruments financiers actifs pour 0,2 millions d'euros, la juste valeur des instruments financiers s'élève à 2,8 millions d'euros. Le montant du capital restant dû couvert par ces instruments s'élève au 30 juin 2020 à 149,8 millions d'euros. Les cautions versées par les résidents pour un montant de 9,6 millions d'euros. Les autres dettes diverses pour 0,1 million d'euros, comportant une dette viagère. Les concours bancaires courants pour 0,2 million d'euros. Les intérêts courus non échus pour 1,8 million d'euros.

Les obligations locatives courantes et non courantes pour un total de 495,2 millions d'euros.

Les dettes fournisseurs, autres passifs courants et dettes d'impôts courants pour un montant de 171,0 millions d'euros, répartis entre l'activité Exploitation pour 151,4 millions d'euros et l'activité Immobilier pour 19,7 millions d'euros. Ces dettes comprennent notamment des dettes fournisseurs à hauteur de 46,1 millions d'euros, des dettes sociales pour 41,8 millions d'euros, des dettes fiscales (dont impôts sur les sociétés) pour 11,8 millions d'euros, ainsi que des produits constatés d'avance pour 17,1 millions d'euros imputables à près de 87% au secteur Long Séjour et 9% au traitement des ventes immobilières constatées à l'avancement technique du chantier et non à la signature des lots LMP. 23 4.3.2 Capitaux propres, endettement net et covenants Exploitation + Immobilier 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 (en millions d'euros) Capitaux propres totaux 190,7 196,8 186,0 Impôts différés passifs 44,9 38,6 44,1 FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES 234,7 241,7 224,6 Dettes financières 317,3 318,0 287,6 Instruments financiers actifs - 0,1 - - 0,2 Obligations locatives 502,6 510,5 495,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 140,3 131,2 130,1 ENDETTEMENT NET 682,2 680,1 667,0 Exploitation 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 (en millions d'euros) Capitaux propres totaux 200,8 206,3 194,9 Impôts différés passifs 42,8 43,2 37,9 FONDS PROPRES D'EXPLOITATION (1) 243,6 249,6 232,8 Dettes financières 204,2 202,3 181,6 Instruments financiers actifs - 0,2 - 0,1 - Obligations locatives 492,4 499,6 507,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 125,2 136,8 125,6 ENDETTEMENT NET D'EXPLOITATION (2) 571,2 565,1 563,4 Levier ≤4,25 5,06 4,97 5,11 Gearing ≤1,25 2,35 2,26 2,42 Les fonds propres d'Exploitation ajustés représentent les fonds propres consolidés de l'activité Exploitation augmentés des impôts différés passifs d'Exploitation liés à la valorisation des actifs incorporels d'Exploitation. Représente la dette financière brute d'Exploitation diminuée des disponibilités, des dépôts et des fonds propres apportés à l'Immobilier. Capitaux propres Les capitaux propres totaux s'établissent à 190,7 millions d'euros, en légère contraction par rapport à la clôture du 31 décembre 2019 liée principalement aux distributions de dividendes pour 5,2 millions d'euros, à l'achat d'actions auto-détenues pour - 3,1 millions d'euros, et aux autres éléments du résultat global (essentiellement la variation de juste valeur des instruments financiers) pour - 0,6 million d'euros et du résultat de la période à 2,7 millions d'euros. Endettement net L'endettement net du Groupe s'établit à 682,2 millions d'euros et inclut 495,2 millions d'euros de dettes sur obligations locatives. L'endettement d'Exploitation représente 571,2 millions d'euros et comprend 492,4 millions d'euros d'obligations locatives. Hors impact IFRS 16, la dette nette d'Exploitation ressort à 78,7 millions d'euros, en hausse de 13,2 millions d'euros par rapport à la situation au 31 décembre 2019. La hausse de l'Endettement net hors IFRS 16 s'explique principalement par les variations de périmètre de la période. 24 Covenants En accord avec l'ensemble des prêteurs, la documentation du crédit syndiqué et de l'Euro-PP prévoit la neutralisation des impacts de l'application de la norme IFRS 16. Ci-dessous la présentation des impacts d'IFRS 16 sur les agrégats de base des covenants : neutralisation neutralisation 30/06/20 publié réaffectation dette IFRS 16 prorata Ebitda sur 30/06/20 ajusté immobilier -> (contrats de acquisition exploitation 1 location simple) Exploitation EBITDA d'Exploitation base annuelle 112,8 -60,1 0,0 52,7 Fonds Propres d'Exploitation 243,6 2,5 36,6 282,7 Dette Financière Nette d'Exploitation 571,2 -28,4 -464,1 78,7 Ratio de Levier 5,06 1,49 Ratio de Gearing 2,35 0,28 neutralisation neutralisation 30/06/20 publié réaffectation dette IFRS 16 prorata Ebitda sur 30/06/20 ajusté immobilier -> (contrats de acquisition exploitation 1 location simple) Immobilier EBITDA immobilier base annuelle 0,7 2,3 3,0 Fonds Propres immobilier -8,8 -2,5 0,1 -11,2 Dette Financière Nette immobilier 111,0 28,4 -2,7 136,7 Ratio de Levier 153,79 45,65 Ratio de Gearing N/A N/A neutralisation neutralisation 30/06/20 publié réaffectation dette IFRS 16 prorata Ebitda sur 30/06/20 ajusté immobilier -> (contrats de acquisition exploitation 1 location simple) Total EBITDA consolidé 113,5 0,0 -57,8 0,0 55,7 Fonds Propres consolidés 234,7 0,0 36,8 271,5 Dette Financière Nette consolidée 682,2 0,0 -466,8 215,4 Ratio de Levier 6,01 3,87 Ratio de Gearing 2,91 0,79 1 Les contrats de crédit-bail immobilier du s iège et de location de Parks ide, antérieurement activés en activité Immobilière s ous IAS 17, s ont reclas s és en activité Exploitation dans la nouvelle présentation IFRS 16. Au titre de ses emprunts le Groupe doit respecter un certain nombre d'obligations. En cas de non- respect, les prêteurs pourraient obliger le Groupe à rembourser totalement, partiellement ou renégocier les conditions de financement. Les principaux covenants du Groupe sont : Endettement net d'Exploitation/EBITDA d'Exploitation ≤ à 4,25 (Levier) ;

Endettement net d'Exploitation/Fonds propres d'Exploitation ≤ à 1,25 (Gearing) ;

Endettement net Immobilier au 30 juin 2020 < à 225 millions d'euros. L'ensemble des covenants est respecté au 30 juin 2020, avec un ratio de Levier de 1,49 ; un ratio de Gearing de 0,28 et un endettement net Immobilier de 136,7 millions d'euros. 25 4.4 TRESORERIE ET FLUX (y compris IFRS 16) Au 30 juin 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie nette de 130,0 millions d'euros. Les flux de trésorerie de la période se présentent ainsi : En millions d'euros S1 2020 S1 2019 Var. TRESORERIE A L'OUVERTURE 140,1 121,6 Marge brute d'autofinancement 45,6 54,6 - 9,0 Variation du BFR 27,4 4,8 + 22,6 Impôt décaissé -10,7 5,6 - 16,3 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE 62,3 65,1 - 2,8 FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT - 34,2 - 19,4 - 14,8 FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT - 38,3 - 36,2 - 2,0 TRESORERIE A LA CLOTURE 130,0 131,1 -10,1 Les flux nets de trésorerie générés par l'activité s'établissent à 62,3 millions d'euros au

30 juin 2020 répartis entre un flux de + 50,0 millions d'euros pour l'activité Exploitation et un flux de + 12,4 millions d'euros pour l'activité Immobilière. La variation des flux de -2,8 millions d'euros s'explique de la manière suivante :

30 juin 2020 répartis entre un flux de + 50,0 millions d'euros pour l'activité Exploitation et un flux de + 12,4 millions d'euros pour l'activité Immobilière. La variation des flux de -2,8 millions d'euros s'explique de la manière suivante : Réduction de la marge brute d'autofinancement de - 9,0 millions d'euros sous l'effet du repli du résultat suite à la crise sanitaire Effet de la variation du besoin en fonds de roulement pour + 22,6 millions d'euros du fait principalement des avances de trésorerie reçues des autorités sur le secteur Moyen Séjour pour 28,8 millions d'euros, qui seront reprises au fur et à mesure de la facturation réelle et devraient ainsi s'apurer après l'arrêt du mécanisme de soutien Covid-19 à partir de 2021. Cet effet est en partie compensé par les produits à recevoir enregistrés au titre des compensations d'activité pour 6,9 millions d'euros et des compensations de charges pour

7,5 millions d'euros. Un inversement de l'impôt décaissé par rapport au premier semestre 2019 : en 2019, le Groupe a été remboursé des acomptes versés en 2018 par rapport à l'impôt réellement dû au titre de 2019.

Les flux d'investissement représentent - 34,2 millions d'euros et sont constitutifs des principaux mouvements suivants :

représentent - 34,2 millions d'euros et sont constitutifs des principaux mouvements suivants : Acquisition d'immobilisations incorporelles, nette des subventions d'investissement reçues, pour - 4,0 millions d'euros concernant essentiellement l'acquisition d'un complément de lits pour un établissement du Groupe, Acquisition d'immobilisations corporelles pour - 4,1 millions d'euros, exclusivement en activité Exploitation,

A noter que, somme faite des investissements corporels et incorporels d'Exploitation (- 4,1 millions d'euros au total) et des travaux de rénovation courants cédés en interne de l'activité Immobilière vers l'activité Exploitation pour - 0,5 million d'euros, les dépenses d'investissement corporels et incorporels (« capex de maintien ») s'établissent au total à

4,6 millions d'euros sur le 1 er semestre 2020 et représentent 1,8% du chiffre d'affaires

Exploitation à comparer à 2,1% sur la même période de l'an passé. Acquisitions d'actifs financiers pour - 1,4 million d'euros, Effets des variations de périmètre pour - 24,4 millions d'euros, constitutifs des acquisitions de la période,

26 Autres mouvements pour - 0,2 million d'euros correspondant essentiellement à la diminution des dettes sur acquisitions d'immobilisations.

Les flux de financement s'établissent à - 38,3 millions d'euros et se composent des principaux mouvements suivants :

s'établissent à - 38,3 millions d'euros et se composent des principaux mouvements suivants : Remboursement de titres désintermédiés NEU CP pour - 32,1 millions d'euros, dont - 8,7 millions d'euros en activité Exploitation, Remboursements d'emprunts bancaires de - 18,9 millions d'euros, constitués d'échéances de prêts amortissables pour - 6,9 millions d'euros en activité Exploitation, de remboursement de tirages du crédit syndiqué pour - 8,0 millions d'euros en activité Exploitation, et de remboursement de crédits portage immobilier et de promotion immobilière pour - 4,0 millions d'euros, Encaissements provenant d'emprunts bancaires pour + 48,9 millions d'euros se décomposant en 45,0 millions d'euros de tirages du crédit syndiqué et 3,9 millions d'euros d'émission de crédits portage immobilier et de promotion immobilière, Remboursement des dettes financières sur les obligations locatives pour - 24,2 millions d'euros, Coût de l'endettement net payé sur la période de - 7,9 millions d'euros, Versement de dividendes aux actionnaires minoritaires pour - 0,8 million d'euros, Achats d'actions propres pour -3,1 millions d'euros Autres mouvements peu significatifs pour - 0,1 million d'euros.

La trésorerie nette du Groupe ressort ainsi à fin juin 2020 à 130,0 millions d'euros contre 140,1 millions d'euros à fin décembre 2019. L'activité Exploitation dispose d'une trésorerie nette au 30 juin 2020 de 125,1 millions d'euros. 5. PERSPECTIVES Développement Avec 14% du parc en restructuration au 30 juin 2020 (1 115 lits), et un portefeuille en développement renforcé à 1 303 lits, LNA Santé dispose d'un parc sécurisé de 9 459 lits et places, dont un réservoir de valeur de 2 400 lits qui viendront soutenir la croissance organique et renforcer la base de résultats des prochains exercices. Le Groupe a repris en exploitation au 1er janvier 2020 le Pôle de Santé d'Orgemont en Seine et Marne, en filière du Grand Hôpital de l'Est Francilien. Regroupant des activités de SSR spécialisé, d'USLD et d'EHPAD pour un total de 187 lits et places, sa capacité sera portée à terme à 326 lits et places après extension et reconstruction. LNA Santé a par ailleurs fait l'acquisition en juin 2020 d'un établissement de 68 lits à Pessac (33), pour extension et reconstruction sur un site neuf, dans le cadre du projet d'un 4ème EHPAD Elégance de 120 lits au cœur de l'agglomération Bordelaise. Le Groupe a également ouvert le 29 juin 2020 l'Institut de Réadaptation d'Achères (78), clinique SSR spécialisée en neurologie, orthopédie, gériatrie et pneumologie, d'une capacité de prise en soin de 164 patients, en hospitalisation complète (119 lits) et en hospitalisation de jour (45 places). Reposant sur un plateau technique à forte expertise, l'offre médicale de proximité sera renforcée grâce au Centre de Santé, qui proposera des soins de 1er recours en médecine et 27 en dentaire à destination de la population des Yvelines, au moyen d'un bâtiment neuf hébergeant notamment 10 cabinets médicaux, 5 cabinets dentaires et une offre innovante de télémédecine. Dès novembre, le Groupe va s'implanter sur un nouveau territoire à Strasbourg, en proposant une nouvelle offre pour les patients diabétiques sous forme d'un dispositif de télésurveillance et de soin de proximité, renforçant ainsi son offre ambulatoire à forte expertise médicale. Enfin, LNA Santé poursuit ses discussions exclusives avec les associés du groupe Clinique Développement, en vue d'une acquisition de l'intégralité dudit groupe en 2020. Le groupe Clinique Développement est un opérateur sanitaire de premier plan dans le territoire de santé normand, leader en Soins de Suite et Réadaptation et proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité pertinente en synergie avec son offre Moyen Séjour. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 76,6 millions d'euros, sur un parc de 828 lits en hospitalisation complète (577 lits) et en soin ambulatoire (251 places). Le plan de développement privilégie les opérations se situant sur les territoires d'implantation du Groupe, permettant de disposer à terme d'une offre de services de santé globale avec un objectif de densification du maillage territorial et de synergies entre les différentes solutions métiers. Le Groupe vise un rythme d'acquisition et de restructuration de 600 lits par an. Ces perspectives nourrissent l'ambition de développement du Groupe. Dans ce cadre, il sera amené à rediscuter à compter de fin 2020 / début 2021 avec ses partenaires prêteurs des moyens de financement renforcés pour soutenir cet enjeu de croissance sur les prochaines années. Transformation du parc existant en « régime de croisière » hors nouveaux projets de développements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 8 500 lits 8 900 lits 8 300 lits 7 041 lits 6 519 lits 6 163 lits 7 800 lits Fidèle à son projet d'entreprise axé sur la transformation de l'offre de santé, le Groupe LNA Santé prévoit de passer en régime de croisière 1 850 lits et places supplémentaires sur les 4 prochaines années sur la base du parc existant autorisé, hors nouveau développement, soit un parc à maturité porté à 8 900 lits en 2024 contre 7 041 début 2020. 28 Cette transformation repose sur les fondamentaux du projet d'exploitation dont la recherche de taille critique de chaque établissement constitue un élément clé. Nb éts. Juin 20* 2022** var. EHPAD 45 101 106 5% EHPAD Elégance 38 96 102 6% EHPAD Confort 7 128 128 Maison de Repos 4 Belge Clinique SSR et Psy 16 Tous secteurs 65 hors HAD 139 145 4% 156 172 10% 117 125 7% taille existante hors acquisitions 2020

taille cible hors nouveaux développements Immobilier L'année 2020 est marquée par la livraison de 6 opérations dont l'ouverture de l'Institut de Réadaptation d'Achères de 164 lits et places et la mise en exploitation de 2 hôpitaux de jour dans le secteur sanitaire, la reconstruction de l'EHPAD Elégance à Amiens de 98 lits et 2 extensions à Martigues et à Saint Rogatien dans le secteur médico-social. Le planning des opérations concerne 30% des capacités du parc exploité pour un total représentant à la date de réception 2 384 lits neufs ou remis à neuf dont 523 nouveaux lits mis en exploitation à l'occasion des extensions et des ouvertures de sites. Il conduit à augmenter de 6,5% la capacité existante du parc de lits et places en exploitation. Le détail des opérations se présente comme suit : Programme immobilier-Département Secteur Année de Capacité à Capacité * opérationnel livraison livraison additionnelle Construction IR Achères-78 MSF 2020 164 35 Construction Henriville -80 LSF 2020 98 15 Extension HDJ IM Mar Vivo MSF 2020 156 10 Réhabilitation Vergers Vincennes -94 LSF 2020 107 Extension Mas de la Côte Bleue-13 LSF 2020 110 20 Extension Villa Amélie-17 LSF 2020 128 2 Extension HDJ Centre Estuaire-44 MSF 2020 76 8 Réhabilitation Harmonie-77 LSF 2020 76 Extension MS Epinay-93 MSF 2022 251 40 Extension IM Serris-77 MSF 2022 118 5 Construction PSO-GHEF SSR MSF 2023 172 15 Construction Pessac-33 LSF 2023 120 43 Construction Point du Jour-Belgique LSB 2023 150 24 Extension EHPAD Elégance-IDF LSF 2023 127 52 Extension EHPAD Elégance-PDL LSF 2023 107 24 Extension EHPAD Elégance-PDL LSF 2023 115 21 Construction Moulin Vert-86 MSF 2024 162 92 Construction PSO-GHEF EHPAD LSF 2025 154 124 Lits 2 391 530 % parc exploité 30% + 6,5% *dans le cas d'un transfert de site sans changement de capacité, aucun lit additionnel n'est pris en compte. 29 L'activité immobilière est attendue à 45 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2020. Elle concerne principalement le secteur des EHPAD avec 80% des volumes contre 20% en SSR. Les marges immobilières découleront logiquement du rythme et du calendrier des externalisations, mais resteront limitées dans l'intérêt de l'exploitant, qui assume en définitive la charge des loyers. Perspectives 2020 Depuis début juin, le Groupe constate une nette remontée des taux d'occupation en EHPAD, permettant de tabler sur un retour à une activité nominale fin 2020, sous réserve de la stabilisation de la situation sanitaire. Quelques sites localisés en région Ile-de-France davantage impactés par la sévérité de l'épidémie et l'intensité concurrentielle, nécessiteront du temps supplémentaire pour retrouver leur performance historique. L'activité d'HAD est en mesure de conserver au second semestre 2020 le rythme de croissance pré-covid (+ 8,5% au 1er trimestre 2020), confirmant le bon positionnement de cette offre de soins à forte expertise médicale dans les territoires de santé. La vigueur du redémarrage de l'activité en SSR, très progressif à ce stade, dépendra de la capacité de la filière hospitalière en amont à reprogrammer un volume d'activité plus soutenu à compter de la rentrée. Les forts besoins de santé émanant du report de nombreux soins au 2ème trimestre sont encore freinés par la réticence des patients à se faire soigner en établissement et par la prudence du système de santé, qui pèse le bénéfice-risque de chaque opération à l'aune d'une pandémie qui reprend de la vigueur et fait poindre le risque d'une 2ème vague. Toutes choses égales par ailleurs, le Groupe peut prétendre à réaliser sur l'exercice 2020 une croissance organique proche du niveau de celle constatée au 1er semestre 2020. L'ensemble des dépenses liées au Covid-19 étant concentrés sur le 1er semestre 2020, et les actions étant engagées pour disposer au 2nd semestre de financements exceptionnels en compensation d'une partie seulement des surcoûts comptabilisés, le Groupe anticipe un impact de la crise sur les résultats plus marqué au 1er semestre, le rebond déjà à l'œuvre laissant augurer une seconde partie d'exercice moins mouvementée. 6. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE Acquisitions et Développement LNA Santé est en discussion exclusive avec les associés du groupe Clinique Développement, en vue d'une possible acquisition de l'intégralité dudit groupe. Le groupe Clinique Développement est un opérateur sanitaire de premier plan dans le territoire de santé normand, leader en Soins de Suite et Réadaptation et proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité pertinente en synergie avec son offre Moyen Séjour. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 76,6 millions d'euros. La conclusion d'un accord d'acquisition serait, conformément à la législation, soumise à l'examen de l'Autorité de la Concurrence. Modification de la documentation du crédit syndiqué et de l'Euro-PP LNA Santé a demandé et obtenu de ses préteurs bancaires et de ses porteurs obligataires la modification de quelques clauses (plafond de croissance externe, endettement des filiales) lui 30 permettant si l'opération aboutit de pouvoir acquérir le groupe Clinique Développement tout en continuant à mener son plan de développement ambitieux et responsable. D'autre part dans le cadre des impacts économiques de la crise sanitaire, LNA Santé a demandé et obtenu de ses préteurs bancaires et de ses porteurs obligataires : Le renoncement à toute demande d'exigibilité anticipée en cas de dépassement du ratio de levier d'exploitation autorisé au 30 juin 2020,

Le maintien au second semestre 2020 à titre dérogatoire de la marge du crédit-syndiqué en vigueur au premier semestre et du Taux d'Intérêt Initial de l'Euro-PP. 7. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté au second semestre sont ceux détaillés au chapitre 2.2 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement Universel 2019. L'évolution de la pandémie Covid-19, ses effets sur les conditions de commercialisation et sur le niveau de l'occupation des établissements, les principes des compensations financières par les autorités de santé des surcoûts Covid-19, le volume et le profil des acquisitions, la durée des restructurations, le respect du calendrier et du budget des opérations immobilières, les aléas entourant les prochaines campagnes tarifaires, les revalorisations des grilles salariales dans le cadre du Ségur Santé constituent les principaux facteurs susceptibles d'influer sur la variation de l'activité et le niveau de marge, et plus largement sur la situation financière du Groupe. 8. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES L'information figure dans la note 30.2 des états financiers résumés, précisant l'absence de variations significatives des transactions et des soldes au cours du 1er semestre 2020. 31 Etats Financiers Résumés Au 30/06/2020 Sommaire COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE .............................................................................................. 34 ETAT DU RESULTAT GLOBAL ........................................................................................................... 35 SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE ACTIF ............................................................................ 36 SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE PASSIF........................................................................... 37 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ............................................................................................ 38 VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES............................................................... 39 ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES ......................................................................................... 40 NOTES SUR LES PRINCIPAUX POSTES DES ETATS FINANCIERS ........................................... 44 33 Compte de résultat consolidé En milliers d'euros Notes 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Chiffre d'affaires 2. 252 138 26 157 278 295 230 506 24 970 255 476 Achats consommés (21 594) (14 163) (35 757) (18 467) (13 126) (31 593) Charges de personnel 3. (134 846) (1 070) (135 917) (124 435) (1 246) (125 681) Charges externes 4. (30 999) (1 166) (32 165) (26 151) (1 138) (27 289) Impôts, taxes et versements assimilés (9 656) (674) (10 330) (9 608) (393) (10 001) Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions 5. (29 753) (483) (30 236) (28 009) (558) (28 568) Dotations nettes aux dépréciations des créances clients 19. 38 38 (38) (38) Variation de stocks de produits en cours et de produits finis 103 (9 343) (9 240) 351 (6 191) (5 840) Autres produits et charges d'exploitation 6. 2 101 (613) 1 489 2 213 (942) 1 271 Compte de liaison (1 369) 1 369 549 (549) Résultat opérationnel courant 26 161 15 26 176 26 913 825 27 738 Autres produits opérationnels 7. 1 795 1 795 3 713 1 3 714 Autres charges opérationnelles 7. (12 505) (149) (12 654) (2 415) (1 337) (3 752) Résultat opérationnel 15 451 (134) 15 318 28 210 (510) 27 700 Coût de l'endettement financier net 8. (9 365) (340) (9 705) (8 339) (342) (8 681) Autres produits et charges financiers 9. 1 000 (33) 967 (349) (28) (377) Résultat avant impôt 7 087 (507) 6 580 19 523 (880) 18 643 Charges d'impôt 10. (3 966) 111 (3 856) (7 661) 185 (7 476) Résultat net des sociétés intégrées 3 120 (396) 2 725 11 862 (695) 11 167 Résultat net de l'ensemble consolidé 3 120 (396) 2 725 11 862 (695) 11 167 Intérêts ne conférant pas le contrôle 213 3 215 292 71 362 Résultat net part du groupe 2 907 (398) 2 509 11 570 (765) 10 805 Résultat par action 11. 0,2618 1,1196 Résultat dilué par action 11. 0,2618 1,1196 34 Etat du résultat global En milliers d'euros Notes 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Résultat net de l'ensemble consolidé 3 120 (396) 2 725 11 862 (695) 11 167 Autres éléments du résultat global : Variation de la juste valeur des instruments financiers 28. (1 271) (10) (1 281) (1 001) (83) (1 084) Impôts différés sur juste valeur des instruments financiers 17. 408 3 411 242 21 263 Eléments recyclables par résultat (863) (7) (870) (759) (62) (821) Ecarts actuariels sur engagements de retraite 23. 377 3 380 54 54 Impôts différés sur écarts actuariels sur engag. retraite 17. (121) (1) (122) 12 12 Eléments non recyclables par résultat 256 2 258 66 66 Autres éléments du résultat global (607) (5) (612) (693) (62) (755) Résultat global de l'exercice 2 513 (401) 2 113 11 169 (757) 10 412 Dont part du groupe 2 299 (403) 1 896 10 865 (828) 10 037 Dont intérêts ne conférant pas le contrôle 214 3 216 304 71 375 35 Situation financière consolidée actif En milliers d'euros Notes 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Actifs non courants 897 288 9 733 907 021 884 252 9 038 893 290 Ecarts d'acquisition 12. 96 318 135 96 454 96 018 271 96 288 Immobilisations incorporelles 13. 289 699 289 699 268 030 268 030 Immobilisations corporelles 14. 53 233 3 327 56 559 52 949 3 452 56 401 Actifs financiers non courants 15. 2 483 1 275 3 758 4 280 118 4 398 Droits d'utilisation des contrats de location 16. 452 414 2 694 455 108 460 145 2 851 462 996 Impôts différés actif 17. 3 141 2 302 5 443 2 830 2 347 5 177 Actifs courants 194 761 131 369 326 130 183 163 144 542 327 705 Stocks et en-cours 18. 3 101 100 564 103 665 2 697 111 077 113 773 Actifs sur contrats, clients et comptes 19. 32 499 19 711 52 210 33 935 23 746 57 681 rattachés Autres actifs courants 20. 30 924 5 763 36 688 8 937 5 855 14 793 Créances d'impôt 2 992 432 3 424 836 328 1 164 Trésorerie et équivalents de trésorerie 21. 125 244 4 899 130 143 136 758 3 536 140 293 TOTAL ACTIF 1 092 049 141 103 1 233 151 1 067 415 153 580 1 220 994 36 Situation financière consolidée passif En milliers d'euros Notes 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Capitaux propres totaux 22. 200 755 (10 080) 190 675 206 342 (9 542) 196 800 Capital social 19 412 19 412 19 412 19 412 Primes d'émission 49 912 49 912 49 912 49 912 Réserves consolidées 121 786 (9 748) 112 038 107 319 (8 156) 99 164 Résultat part du groupe 2 907 (398) 2 509 22 415 (1 587) 20 828 Capitaux propres du groupe 194 017 (10 146) 183 871 199 058 (9 743) 189 316 Intérêts ne conférant pas le contrôle 6 738 66 6 804 7 283 201 7 485 Passifs non courants 684 544 4 735 689 279 678 993 5 371 684 364 Engagements de retraite et avantages assimilés 23. 7 995 29 8 024 7 831 27 7 858 Provisions pour risques non courantes 24. 217 217 217 217 Impôts différés passifs 17. 42 807 1 264 44 070 43 216 1 692 44 908 Emprunts et dettes financières non courants 25. 188 193 271 188 465 174 367 309 174 676 Obligations locatives non courantes 16. 443 574 2 530 446 104 451 225 2 681 453 905 Autres éléments non courants 26. 1 758 641 2 399 2 138 662 2 799 Passifs courants 206 749 146 447 353 197 182 080 157 750 339 830 Provisions pour risques courantes 24. 3 431 744 4 175 3 736 544 4 280 Dettes fournisseurs et avances reçues 37 017 9 112 46 129 35 626 12 170 47 796 Emprunts et dettes financières courants 25. 16 049 112 831 128 880 25 282 118 018 143 301 Obligations locatives courantes 16. 48 779 299 49 078 48 358 295 48 653 Autres passifs courants 27. 112 918 10 020 122 938 75 738 14 614 90 352 Dettes d'impôts courants 1 463 534 1 997 5 083 365 5 448 Compte de liaison (12 908) 12 908 (11 743) 11 743 TOTAL PASSIF 1 092 049 141 103 1 233 151 1 067 415 153 580 1 220 994 37 Tableau des flux de trésorerie En milliers d'euros Notes 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total OPERATIONS D'ACTIVITES Résultat net de l'ensemble consolidé 2 725 11 167 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation : Amortissements et provisions 30 917 27 993 Coût de l'endettement financier net 8. 9 705 8 681 Charges d'impôt 10. 3 856 7 476 Plus ou moins-values de cession (4) 133 Dividendes reçus (2) Autres produits et charges (1 574) (825) Marge brute d'autofinancement avant coût de 45 200 426 45 625 54 151 472 54 623 l'endettement net et impôt Variation du besoin en fonds de roulement 15 245 12 145 27 391 (5 380) 10 214 4 834 Stocks (502) 10 097 9 595 (646) 12 301 11 654 Créances (18 607) 4 209 (14 398) (8 115) 7 136 (978) Dettes 34 354 (2 161) 32 193 3 381 (9 223) (5 842) Impôt décaissé (10 475) (206) (10 681) 5 792 (156) 5 636 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 49 970 12 365 62 334 54 563 10 531 65 093 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations incorporelles 13. (4 046) (264) Acquisition d'immobilisations corporelles 14. (4 097) (3 506) Acquisition d'actifs financiers non courants 15. (1 408) (1 535) Var. des dettes sur acquisition d'immobilisations (224) (567) Cession d'immobilisations corporelles 26 204 Cession d'immobilisations financières 15. 10 47 Dividendes reçus 2 Trésorerie nette sur acquisition et cessions de filiales (24 439) (13 736) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (29 577) (4 601) (34 178) (14 629) (4 725) (19 354) OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés aux minoritaires (817) (743) Actions propres et autres éléments non courants (3 268) Emissions d'emprunts désintermédiés 25. 32 900 Emissions d'emprunts bancaires 25. 48 876 1 100 Augmentation des dettes financières diverses 25. 2 135 2 001 Remboursement des emprunts désintermédiés 25. (32 100) (19 400) Remboursement des emprunts bancaires 25. (18 945) (19 291) Remboursement des obligations locatives 16. (24 248) (22 952) Remboursement des dettes financières diverses 25. (1 968) (2 323) Coût financier décaissé (7 932) (7 528) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (31 869) (6 398) (38 267) (30 208) (6 028) (36 235) Trésorerie à l'ouverture 136 566 3 524 140 090 115 866 5 734 121 600 Trésorerie à la clôture 21. 125 090 4 889 129 979 125 593 5 511 131 104 VARIATION DE TRESORERIE (11 476) 1 365 (10 111) 9 727 (223) 9 504 L'effet de la variation du besoin en fonds de roulement provient principalement des avances de trésorerie reçues des autorités sur le secteur Moyen Séjour pour 28 829 milliers d'euros. Cet effet est en partie compensé par les produits à recevoir enregistrés au titre des compensations d'activité pour 6 877 milliers d'euros et des compensations de charges pour 7 522 milliers d'euros. 38 Variations des capitaux propres consolidés Nombre Capital Primes Actions Réserves et Capitaux Intérêts ne Capitaux En milliers d'euros Note propres conférant pas propres Actions social d'émission Propres résultat groupe le contrôle totaux Situation au 31/12/2018 9 705 937 19 412 49 912 (2 427) 130 113 197 010 7 304 204 314 Impact de première application IFRS 16 (25 897) (25 897) (1 301) (27 198) Situation au 01/01/2019 9 705 937 19 412 49 912 (2 427) 104 216 171 113 6 003 177 116 Neutralisation des actions auto-détenues (153) 137 (16) (16) Variation de périmètre 1 465 1 465 1 341 2 805 Plan d'attribution d'actions gratuites conditionnée 304 304 304 Distribution de dividendes (1) (3 667) (3 667) (743) (4 410) Total des transactions avec les actionnaires (153) (1 762) (1 915) 598 (1 317) Résultat net de la période 20 828 20 828 859 21 687 Autres éléments du résultat global (711) (711) 25 (686) Résultat global 20 117 20 117 884 21 001 Situation au 31/12/2019 22. 9 705 937 19 412 49 912 (2 580) 122 572 189 316 7 485 196 800 Neutralisation des actions auto-détenues (3 089) 12 (3 077) (3 077) Plan d'attribution d'actions gratuites conditionnée 41 41 41 Distribution de dividendes (1) (4 305) (4 305) (897) (5 202) Total des transactions avec les actionnaires (3 089) (4 252) (7 341) (897) (8 238) Résultat net de la période 2 509 2 509 215 2 725 Autres éléments du résultat global (613) (613) 1 (612) Résultat global 1 896 1 896 216 2 113 Situation au 30/06/2020 22. 9 705 937 19 412 49 912 (5 669) 120 216 183 871 6 804 190 675 L'Assemblée Générale du 17 juin 2020 a approuvé la distribution de dividendes de 0,45 euro par action au titre de l'exercice 2019, qui a été versée en numéraire le 10 juillet 2020, à comparer à un dividende de 0,38 euro par action au titre de l'exercice 2018. Le montant des réserves non distribuables s'élève à 4 705 milliers d'euros au 30 juin 2020, contre 4 215 milliers d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2019. 39 Annexes aux comptes consolidés 1. Faits marquants de la période EVOLUTION DU PARC DE LITS Sur le 1er semestre 2020, le Groupe a poursuivi son développement organique et externe, avec un parc en exploitation porté à 8 156 lits, en hausse de + 291 lits, par la réalisation d'opérations sous la forme de : La reprise d'un nouveau pôle à Meaux (77) de + 30 lits pour le secteur Long Séjour et + 157 lits pour le secteur Moyen Séjour,

L'acquisition d'un EHPAD à Pessac (33) de + 43 lits,

D'extensions capacitaires principalement sous forme ambulatoire en secteur Moyen Séjour

France pour + 61 places. Les mouvements de capacité intervenus au cours du 1er semestre 2020 ont concerné le secteur Long Séjour France pour + 73 lits et le secteur Moyen Séjour pour + 218 lits. La répartition du parc en exploitation entre les métiers est la suivante : 64% des capacités sont affectées au secteur Long Séjour (soit 5 186 lits d'hébergement permanent ou temporaire) contre 36% au secteur Moyen Séjour (soit 2 970 lits en hospitalisation complète et partielle). CRISE COVID -19 La crise sanitaire Covid-19 a conduit sur le secteur Long Séjour à la fermeture complète des accueils de jour (pour une capacité d'environ 200 résidents) à compter de mars 2020, et à la diminution progressive des flux d'admission en hébergement permanent en lien avec le confinement organisé dans un premier temps à l'échelle de l'établissement, puis des unités de vie et généralisé enfin aux chambres des résidents. Les mesures de confinement ont été prises systématiquement en anticipation des instructions des autorités de santé. Pour les établissements en situation d'épidémie Covid-19 et dans les unités dédiées à la prise en soin des troubles démentiels, le flux des entrées a été interrompu. Sur le secteur Moyen Séjour, la crise sanitaire Covid-19 a fortement impacté l'activité des cliniques SSR à compter de mi-mars 2020. Le Groupe a décidé la fermeture des activités d'hôpital de jour (pour une capacité de 500 patients) afin de limiter les flux de patients qui sont importants en soin ambulatoire et a enregistré la baisse des admissions en hospitalisation complète en provenance des hôpitaux. Le Ministère de la santé, par ordonnance en date du 25 mars 2020, a par ailleurs mis en place un mécanisme global de soutien financier sur toute la période de la crise sanitaire visant à sécuriser au travers d'un dispositif de garantie de financement les recettes des établissements sous Objectif Quantifié National (OQN). Les impacts financiers de la crise sanitaire sont présentés en Note 1. 2. Référentiel Comptable, Modalités de consolidation, Méthodes et règles comptables 2.1. Principes de préparation des états financiers Les états financiers sont présentés en milliers d'euros arrondis au millier d'euros le plus proche. Ils sont établis selon le principe du coût historique, à l'exception de certaines catégories d'actifs et de passifs évalués conformément aux règles édictées par les IFRS. Les effets de saisonnalité sont limités au nombre de jours d'activité qui est légèrement supérieur au second semestre de chaque année civile par rapport à celui du premier semestre. L'effet 40 particulier de la crise du Covid-19 sur le 1er semestre 2020 est décrit en paragraphe 2.4 et Note 1 de l'annexe. En date du 15 septembre 2020, le Conseil d'Administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers de la période close au 30 juin 2020. 2.2. Méthodes comptables Les états financiers consolidés du semestre clos au 30 juin 2020 ont été établis en conformité avec les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles que publiées par l'IASB et approuvées par l'Union européenne au 30 juin 2020. Ces normes sont disponibles sur le site : http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/ifrs-financial-statements/index_fr.htm Le référentiel international comprend les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), les normes IAS (International Accounting Standards), ainsi que leurs interprétations SIC (Standing Interpretations Committee) et IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee). Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés du groupe LNA Santé ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ils ne comprennent pas l'ensemble des informations demandées pour les états financiers annuels et doivent être lus en liaison avec les états financiers du Groupe de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Les principales règles et méthodes comptables appliquées dans les états financiers semestriels sont similaires à celles utilisées par le Groupe dans les comptes consolidés au 31 décembre 2019, à l'exception des normes et interprétations adoptées par l'Union européenne, applicables à compter du 1er janvier 2020 et décrites ci-après : Normes, interprétations et amendements aux normes d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2020 Normes ou Interprétations Date d'adoption par l'UE Amendement à IFRS 3 « Définition d'une entreprise » 21 avril 2020 Amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 : en lien avec la réforme des 15 janvier 2020 taux interbancaires de référence Amendements à IAS 1 et IAS 8 « Définition de significatif » 29 novembre 2019 Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes 29 novembre 2019 IFRS Les normes et interprétations applicables au 1er janvier 2020 sont sans impact significatif sur les comptes du Groupe au 30 juin 2020. 41 Normes, interprétations et amendements non encore appliqués Sont concernées les normes suivantes : Normes ou Interprétations Date d'adoption Date d'entrée en par l'UE vigueur (1) IFRS 17 Contrats d'assurance Non adopté 1er janvier 2021 Amendements IFRS 10/IAS 28 « Vente ou apport Non adopté Reporté sine die d'actifs entre un investisseur et une entité associée ou par l'IASB JV » Amendement à IFRS 16 « Allégements de loyer liés Non adopté 1er juin 2020 au COVID-19 » Amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et Non adopté 1er janvier 2021 IFRS 16 « Réforme des taux d'intérêt de référence - Phase 2 » Amendements à IFRS 4 « Extension de l'exemption Non adopté 1er janvier 2021 temporaire d'application d'IFRS 9 » Amendements à IFRS 3 « Références au cadre Non adopté 1er janvier 2022 conceptuel des normes IFRS » Amendements à IAS 37 « Contrats déficitaires - Non adopté 1er janvier 2022 Coûts à prendre en compte » Amendements à IAS 16 « Immobilisations corporelles Non adopté 1er janvier 2022 - Revenus avant l'utilisation prévue » Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 Non adopté 1er janvier 2022 Amendements à IAS 1 « Classement des passifs en Non adopté 1er janvier 2023 tant que passifs courants ou non courants » et « Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants - report de la date d'entrée en vigueur » Sous réserves d'adoption par l'Union Européenne. Applicable à compter des exercices ouverts au : Le Groupe n'a pas opté pour une application anticipée des normes et interprétations approuvées par l'Union Européenne et dont l'application n'est pas obligatoire au 1er janvier 2020. Le Groupe n'est pas concerné par des abandons ou réductions de loyers significatifs sur le 1er semestre 2020 qui seraient éligibles à l'amendement à IFRS 16 « Allégements de loyer liés au Covid-19 ». L'analyse des impacts de la mise en place de ces évolutions est en cours. 2.3. Principes de présentation de l'information financière semestrielle Les méthodes d'évaluation spécifiques aux arrêtés intermédiaires sont les suivantes : impôts sur les résultats : la charge d'impôt, incluant la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), est calculée sur la base des résultats avant impôts ventilés par entité fiscale auxquels sont appliqués les taux d'imposition estimés pour l'exercice complet,

avantages au personnel : les charges nettes liées à ces avantages sont comptabilisées sur la base d'une évaluation établie à la date d'arrêté des comptes et des éléments retenus pour les évaluations actuarielles de l'exercice précédent. 2.4. Estimations de la direction Les principales opérations pour lesquelles le Groupe a recours à des jugements et estimations sont identiques à celles décrites en chapitre 2.4.1 du document d'enregistrement universel 2019, à l'exception des estimations décrites ci-dessous. Dépréciation estimée des écarts d'acquisition et actifs à long terme Dans le contexte de la pandémie mondiale, le Groupe a connu une perte partielle d'activité liée à la fermeture des hôpitaux de jour dans les SSR et des accueils de jour dans les EHPAD et MRPA ainsi qu'à la réduction des flux d'entrées dans les établissements pendant la période de confinement. Cette perte d'activité amène à la nécessité d'effectuer une identification des incidences de perte de valeur sur les actifs à durée de vie indéterminée, c'est-à-dire essentiellement les autorisations d'exploiter et les écarts d'acquisition. 42 Le Groupe a actualisé les travaux effectués dans le cadre de la clôture 2019, décrits dans le paragraphe 2.5.5 du document d'enregistrement universel 2019, avec les dernières prévisions réalisées au cours du premier semestre 2020 afin de mettre à jour les flux de trésorerie prévisionnels. Les principales hypothèses du plan d'affaires à long terme, prises en compte dans le test au 31 décembre 2019 (taux d'actualisation, taux de croissance à l'infini et taux d'investissement en maintien de l'actif), demeurent valides au 30 juin 2020. Elles sont les suivantes : maintien du taux de croissance à l'infini : 1,75 % pour les EHPAD, SSR et MRPA, 2,0 % pour les antennes d'HAD au regard du potentiel de développement organique sur les territoires de santé, 2,0 % pour la clinique psychiatrique au regard de l'insuffisance de l'offre en psychiatrie et des perspectives de développement d'un site, agrandi et rénové ;

taux d'actualisation : 7,0 % tenant compte des paramètres de marché (prime de risque et coût de l'argent sans risque) ;

taux d'investissement en maintien de l'actif : taux retenu de 1,9 % du chiffre d'affaires sur l'horizon explicite de 12 ans (correspondant au plan d'affaires du Groupe) puis 2,4 % en flux normatif. Les tests effectués au 30 juin 2020 sur la valeur des écarts d'acquisition et des autorisations d'exploiter n'ont pas révélé d'indice de perte de valeur. 3. Périmètre de consolidation Au 30 juin 2020, le Groupe consolidé LNA Santé se compose de 117 sociétés. Les variations de périmètre des sociétés sont décrites ci-dessous. Le 1er janvier 2020, LNA Santé a repris en exploitation un nouveau Pôle de Santé à Meaux en Seine et Marne, en filière hospitalière du Grand Hôpital de l'Est Francilien. Ce Pôle regroupe des activités de SSR spécialisé, d'USLD et d'EHPAD pour une capacité totale de 187 lits et places. Le Groupe a acquis le 2 juin 2020 la société Les Beaux Jours, exploitante d'un EHPAD à Pessac (33). 4. Evénements postérieurs à la clôture ACQUISITIONS ET DEVELOPPEMENT LNA Santé est en discussion exclusive avec les associés du groupe Clinique Développement, en vue d'une possible acquisition de l'intégralité dudit groupe. Le groupe Clinique Développement est un opérateur sanitaire de premier plan dans le territoire de santé normand, leader en Soins de Suite et Réadaptation et proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité pertinente en synergie avec son offre Moyen Séjour. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 76,6 millions d'euros. La conclusion d'un accord d'acquisition serait, conformément à la législation, soumise à l'examen de l'Autorité de la Concurrence. MODIFICATION DE LA DOCUMENT ATION DU CREDI T SYNDIQUE ET DE L 'EURO-PP LNA Santé a demandé et obtenu de ses préteurs bancaires et de ses porteurs obligataires la modification de quelques clauses (plafond de croissance externe, endettement des filiales) lui permettant si les discussions aboutissent de pouvoir acquérir le groupe Clinique Développement tout en continuant à mener son plan de développement ambitieux et responsable. D'autre part dans le cadre des impacts économiques de la crise sanitaire, LNA Santé a demandé et obtenu de ses préteurs bancaires et de ses porteurs obligataires : Le renoncement à toute demande d'exigibilité anticipée en cas de dépassement du ratio de levier d'exploitation autorisé au 30 juin 2020,

Le maintien au second semestre 2020 à titre dérogatoire de la marge du crédit-syndiqué en vigueur au premier semestre et du Taux d'Intérêt Initial de l'Euro-PP. 43 Notes sur les principaux postes des états financiers Note 1. Crise Covid-19 Note 2. Chiffre d'affaires Note 3. Charges de personnel Note 4. Charges externes Note 5. Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions Note 6. Autres produits et charges d'exploitation Note 7. Autres produits et charges opérationnels Note 8. Coût de l'endettement financier net Note 9. Autres produits et charges financiers Note 10. Impôt sur les résultats Note 11. Résultat par action et résultat dilué par action Note 12. Ecarts d'acquisition Note 13. Immobilisations incorporelles Note 14. Immobilisations corporelles Note 15. Actifs financiers non courants Note 16. Droits d'utilisation des contrats de location et obligations locatives Note 17. Impôts différés Note 18. Stocks et en-cours de production Note 19. Actifs sur contrats, clients et comptes rattachés Note 20. Autres actifs courants Note 21. Trésorerie nette présentée dans le tableau de flux de trésorerie Note 22. Capitaux propres du Groupe Note 23. Engagements de retraite et avantages assimilés Note 24. Provisions Note 25. Emprunts et dettes financières Note 26. Autres éléments non courants Note 27. Autres passifs courants Note 28. Instruments financiers Note 28. Engagements hors bilan Note 30. Autres informations Note 31. Actifs et passifs financiers Note 32. Périmètre de consolidation au 30 juin 2020 44 Note 1. Crise Covid-19 1. Compensations de pertes d'activité La pandémie Covid-19 a entrainé des pertes d'activité suite à la fermeture des hôpitaux de jour dans les SSR et des accueils de jour dans les EHPAD et MRPA, ainsi que la baisse des flux d'entrées pendant la période de confinement. Sur les différentes activités, l'Etat a prévu le versement de compléments de recettes qui compensent partiellement ces pertes. Les compensations reçues ont été comptabilisées en chiffre d'affaires et sont présentées ci-dessous : En milliers d'euros Compensation Long Séjour France 1 414 Belgique 251 Moyen Séjour France 5 212 Total 6 877 Les EHPAD ont reçu des compensations de chiffre d'affaires pour un total de 1 414 milliers d'euros. En application de l'instruction n° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020, ces compensations ont été calculées sur la base de la moyenne du taux d'occupation des trois dernières années, décotée de 10%, avec un prix de journée plafonné à 65,74€ (tarif dépendance et hébergement). Les compensations sur les SSR s'élèvent à 5 212 milliers d'euros. Le calcul est basé sur l'arrêté du 6 mai 2020 pris en application de l'ordonnance 2020-309 du 25 mars 2020, tenant compte de l'écart entre le volume d'activité et les recettes Assurance Maladie perçues sur l'exercice 2020 par l'établissement par rapport aux activités de soins de 2019 et majorées d'une évolution de 0,1%. 2. Coûts non récurrents liés à la pandémie Suite à la pandémie Covid-19, le Groupe a supporté des coûts additionnels. Les coûts nets non récurrents directement liés à la crise sanitaire que le Groupe a pu identifier de manière fiable et présentant un caractère inhabituel et significatif ont été classés en autres charges opérationnelles comme suit : En milliers d'euros Coûts bruts Compensations Coûts nets Primes ministérielles 7 189 (7 189) Primes LNA Santé 3 555 3 555 Personnel de renfort 3 076 3 076 Surcoûts Equipements de Protection Individuelle 1 984 1 984 Autres coûts (frais de déplacement, tests, etc.) 1 641 (333) 1 309 Total 17 445 (7 522) 9 924 Les compensations reçues de l'Etat (primes ministérielles) et des CPAM (frais de déplacement) ont également été reclassées en autres produits et charges opérationnels. 45 3. Avances de trésorerie En parallèle des compensations de pertes d'activité et de charges non-récurrentes, le Groupe a reçu des avances de trésorerie des autorités sur le secteur Moyen Séjour à partir de la période de confinement. Ces avances sont reprises au fur et à mesure de la facturation réelle depuis le mois de juin 2020 et devraient ainsi s'apurer après l'arrêt du mécanisme de soutien Covid-19 à partir de 2021. Au 30 juin 2020, le solde de ces avances s'élève à 28 829 milliers d'euros et est présenté en Note 27 de l'annexe. 4. Impacts financiers La crise sanitaire du Covid-19 n'a pas eu d'impact sur le risque de crédit du Groupe. Ainsi, aucune mesure de report de paiement ou d'échelonnement des dettes courantes et non-courantes n'a été mise en place. Les covenants sont respectés comme présentés dans la Note 25 de l'annexe. Note 2. Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires du Groupe se décompose de la manière suivante : En milliers d'euros Notes 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Activité Exploitation 252 138 230 506 Long Séjour France 30.1 122 395 118 278 EHPAD Elégance 102 475 101 302 EHPAD Confort 19 919 16 976 Belgique 30.1 13 546 13 439 Moyen Séjour 30.1 114 979 97 649 SSR/PSY 90 192 76 209 HAD 24 787 21 440 Autres 30.1 1 218 1 140 Activité Immobilier 30.1 26 157 24 970 TOTAL 278 295 255 476 Le chiffre d'affaires lié à l'activité Exploitation est reconnu à mesure que les services sont rendus. Le chiffre d'affaires lié à l'activité Immobilier est reconnu à l'avancement comme précisé dans le paragraphe 2.5.18 du document d'enregistrement universel 2019. Les prestations ayant fait l'objet d'un acte de vente en VEFA, mais non encore reconnues en chiffre d'affaires à l'avancement s'élèvent au 30 juin 2020 à 878 milliers d'euros contre 2 600 milliers d'euros au 31 décembre 2019. Le calcul de l'avancement des opérations immobilières n'a pas été impacté par le Covid-19. 46 Note 3. Charges de personnel En milliers d'euros 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Salaires et traitements (97 879) (742) (98 621) (90 801) (891) (91 691) Paiements en actions (41) (41) (159) (159) Charges sociales (34 734) (312) (35 046) (30 774) (339) (31 113) Participation des salariés (1 576) (12) (1 588) (2 256) (14) (2 270) Provision engagements de retraite (616) (4) (620) (445) (3) (448) TOTAL (134 846) (1 070) (135 917) (124 435) (1 246) (125 681) Effectifs par sexe 5 930 5 395 Hommes 1 004 926 (1) Femmes 4 925 4 469 (1) Effectifs par catégorie professionnelle 5 930 5 395 Cadres et professions supérieures 637 574 Employés 5 292 4 821 Suite à un ajustement post-clôture dans le calcul des effectifs au 30 juin 2019, une modification de la répartition des effectifs par sexe du 1 er semestre 2019 a été apportée par rapport au rapport financier semestriel publié en date du 20 septembre 2019. Ainsi, les effectifs de 5 395 salariés se répartissent entre 926 hommes et 4 469 femmes contre 1 128 hommes et 4 267 femmes tels qu'initialement publiés. La variation des charges de personnel provient essentiellement de la croissance de l'activité sur le secteur Moyen Séjour (HAD) et des opérations de croissance externe. Les primes Covid-19 versées sur le 1er semestre 2020 ainsi que les salaires du personnel de renfort durant la période de confinement ont été reclassés en autres charges opérationnelles pour un montant net de compensation de 6 631 milliers d'euros (cf. Note 1). Note 4. Charges externes Les charges externes du Groupe s'établissent à 32 165 milliers d'euros au 30 juin 2020 contre 27 289 milliers d'euros l'an passé. Elles concernent principalement la sous-traitance pour 7 670 milliers d'euros (contre 6 600 milliers d'euros l'an passé), les honoraires pour 6 040 milliers d'euros (contre 5 826 milliers d'euros au 30 juin 2019) et le personnel extérieur pour 3 625 milliers d'euros contre 696 milliers d'euros l'an passé (hausse due à la mise à disposition de personnel externe sur un nouvel établissement). 47 Note 5. Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions En milliers d'euros 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Immobilisations corporelles (727) (727) (598) (598) Immobilisations corporelles (4 420) (126) (4 546) (3 925) (126) (4 051) Droits d'utilisation (24 979) (157) (25 136) (23 613) (157) (23 770) Dotations aux amortissements (30 126) (283) (30 409) (28 136) (283) (28 419) Provisions pour risques et charges 373 (200) 173 127 (276) (149) Dotations aux provisions 373 (200) 173 127 (276) (149) TOTAL (29 753) (483) (30 236) (28 009) (558) (28 568) L'augmentation des dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions provient essentiellement de l'impact semestre plein des amortissements des droits d'utilisation sur les contrats de location activés sur 2019 et l'activation de nouveaux contrats sur 2020. Note 6. Autres produits et charges d'exploitation En milliers d'euros 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Subventions d'exploitation 2 109 2 109 2 009 2 009 Autres produits 1 152 369 1 521 770 132 902 Autres produits d'exploitation 3 261 369 3 630 2 779 132 2 911 Autres charges (1 159) (982) (2 141) (566) (1 074) (1 640) Autres charges d'exploitation (1 159) (982) (2 141) (566) (1 074) (1 640) TOTAL 2 101 (613) 1 489 2 213 (942) 1 271 Le poste « Autres produits » est constitué principalement de reprises en résultat de subventions d'investissement et de produits liés à des créances clients. Le poste « Autres charges » est constitué principalement de pertes liées à des créances clients et à des dénouements de litiges. 48 Note 7. Autres produits et charges opérationnels En milliers d'euros 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Produits sur cessions d'actifs 26 26 203 1 204 Autres produits 333 333 706 706 Reprises sur provisions 1 436 1 436 2 803 2 803 Autres produits opérationnels 1 795 1 795 3 713 1 3 714 Valeur comptable des actifs cédés (23) (23) (338) (338) Autres charges (10 963) (14) (10 976) (1 116) (46) (1 162) Dotations aux provisions (1 520) (135) (1 655) (961) (1 291) (2 251) Autres charges opérationnelles (12 505) (149) (12 654) (2 415) (1 337) (3 752) TOTAL (10 710) (149) (10 859) 1 297 (1 335) (38) Au 1er semestre 2020, le poste « Autres produits » est constitué des compensations de surcoûts Covid-19 pris en charge par les CPAM (cf Note 1). Au 1er semestre 2020, le poste « Reprises sur provisions » est principalement constitué de l'extinction de risques liés aux départs de sites pour 1 221 milliers d'euros. Au 1er semestre 2020, le poste « Autres charges » comprend essentiellement les surcoûts induits par la crise du Covid-19 pour 9 852 milliers d'euros (cf. Note 1) ainsi que les frais liés aux regroupements d'entreprises pour un montant de 931 milliers d'euros. Au 1er semestre 2020, le poste « Dotations aux provisions » comprend principalement des risques liés à des départs de site pour 967 milliers d'euros et la dépréciation des stocks d'Equipements de Protection Individuels achetés à prix inflationnistes durant la crise du Covid-19 pour 400 milliers d'euros (cf. Note 1) sur l'activité Exploitation, ainsi que des dépréciations d'écarts d'acquisitions sur l'activité Immobilier. Au 1er semestre 2019, le poste « Autres produits » comprenait un écart d'acquisition négatif pour 636 milliers d'euros lié à l'acquisition d'un SSR situé à Romainville (93). Au 1er semestre 2019, le poste « Dotations aux provisions » comprenait principalement des dépréciations immobilières pour 819 milliers d'euros. Le poste « Reprises sur provisions » quant à lui comprenait essentiellement des reprises de dépréciations d'autorisations d'exploiter pour 1 205 milliers d'euros ainsi que l'extinction de risques liés aux départs de sites sur l'exploitation pour 1 340 milliers d'euros. Les charges liées à ces départs de site étaient comprises dans le poste « Autres charges ». 49 Note 8. Coût de l'endettement financier net En milliers d'euros 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Produits issus des placements financiers 54 54 52 0 52 Intérêts des dettes financières (1) (2 993) (303) (3 296) (2 213) (302) (2 515) Intérêts des dettes locatives (6 426) (37) (6 463) (6 177) (40) (6 218) Coût de l'endettement financier net (9 365) (340) (9 705) (8 339) (342) (8 681) Les intérêts des dettes financières intègrent au 30 juin 2020 un effet du coût amorti des frais d'émission de dettes pour

835 milliers d'euros (cf Note 25.1). Note 9. Autres produits et charges financiers En milliers d'euros 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Produits financiers issus des variations de juste valeur des actifs et passifs financiers - instruments financiers dérivés 1048 10 1 058 Autres produits financiers 97 20 117 165 16 181 Produits financiers 1 145 30 1 176 165 16 181 Charges financières issues des variations de juste valeur des actifs et passifs financiers - instruments financiers dérivés (126) (126) (432) (432) Dotations aux provisions à caractère financier (83) (83) (124) (124) Autres charges financières (2) (2) Compte de liaison 63 (63) 41 (41) Charges financières (145) (63) (208) (514) (43) (557) Autres produits et charges financières 1 000 (33) 967 (349) (28) (377) La hausse des produits financiers s'explique par la variation de juste valeur de la part inefficace des instruments de couverture. 50 Note 10. Impôt sur les résultats 1. Ventilation impôt exigible - impôt différé En milliers d'euros 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Impôt exigible (4 700) (271) (4 971) (7 624) (433) (8 057) Impôt différé 733 382 1 115 (37) 619 582 TOTAL (3 966) 111 (3 856) (7 661) 185 (7 476) 2. Justification de la charge d'impôt En milliers d'euros 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Résultat avant impôt des sociétés intégrées 6 580 18 643 Taux d'impôt de la société consolidante 32,02% 32,02% Charge d'impôt théorique (2 107) (5 969) Différences permanentes (1 749) (1 507) - Effets de la CVAE (1) (2 018) (1 877) - Autres décalages permanents 102 61 - Effets de la comptabilisation en résultat des écarts d'acquisition (43) 65 - Taxation sur dividendes (83) (88) - Effets de la non-reconnaissance des impôts différés sur déficits 206 58 - Ecart de taux 87 274 Charge d'impôt effective (3 856) (7 476) Impôt comptabilisé (charge) (3 856) (7 476) Taux d'impôt effectif 58,59% 40,10% La CVAE est présentée sur la ligne « charges d'impôt » du compte de résultat. L'augmentation du taux d'impôt effectif correspond essentiellement aux effets de la CVAE, dont le poids relatif s'accroit sur la période du fait de son augmentation de 141 milliers d'euros et du recul du résultat avant impôt en parallèle. 51 Note 11. Résultat par action et résultat dilué par action 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Résultat net part du groupe (en milliers d'euros) 2 509 10 805 Résultat par action avant dilution Résultat par action (en euros) 0,2618 1,1196 Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) (1) 9 583 9 650 Résultat par action après dilution Résultat par action (en euros) 0,2618 1,1196 Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) (2) 9 583 9 650 Pour la période close au 30 juin 2020, le nombre moyen d'actions en circulation après neutralisation des actions d'auto-détention s'élève à 9 583 milliers contre 9 650 milliers pour la période close au 30 juin 2019. Le nombre moyen d'actions en circulation utilisé pour le calcul du résultat par action dilué ne comprend pas d'actions potentiellement dilutives au 30 juin 2020. Note 12. Ecarts d'acquisition En milliers d'euros 31/12/2019 Acquisitions Cessions 30/06/2020 Dotations Moyen Séjour France 38 577 38 577 Long Séjour France 57 541 300 57 841 Belgique 1 564 1 564 Immobilier 2 167 2 167 Autres 274 274 Valeur Brute 100 123 300 100 423 Perte de valeur (3 835) (135) (3 970) Valeur Nette 96 288 165 96 454 Les mouvements de l'exercice concernent les acquisitions de la période et des ajustements de prix, ainsi que des ajustements de la juste valeur des actifs et passifs antérieurement acquis dans le délai de douze mois suivant la date de prise de contrôle. La comparaison entre la valeur d'utilité et la valeur nette au bilan fait l'objet de tests de sensibilité en fonction des principaux paramètres incluant : le taux de croissance à l'infini ;

le taux d'actualisation ; 52 ∙ le taux d'investissement en maintien de l'actif, représentatif du cycle de vie de l'UGT : un établissement en restructuration nécessite un fort taux d'investissement, à l'inverse d'un établissement en régime de croisière. Un scénario basé sur la baisse du taux d'actualisation utilisé pour les tests de dépréciation de 50 points de base, la baisse du taux de croissance à l'infini de 50 points de base et la hausse du taux d'investissement en maintien de l'actif de 50 points de base n'entraînerait pas la constatation d'une dépréciation des écarts d'acquisition au titre d'une perte de valeur. Aucune variation raisonnable possible des hypothèses n'entraînerait des pertes de valeur complémentaires. La dépréciation de 135 milliers d'euros sur l'exercice correspond à des pertes de valeur identifiées sur le secteur Immobilier. Ces pertes de valeur sont indépendantes du contexte Covid-19. Les frais d'acquisition des opérations de la période figurent en autres charges opérationnelles et s'élèvent à 931 milliers d'euros (cf. Note 7). La méthode utilisée pour les tests de dépréciation des actifs au 30 juin 2020 est décrite dans le paragraphe 2.4 de l'annexe. Note 13. Immobilisations incorporelles 1. Variations des immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles concernent uniquement l'activité Exploitation. En milliers d'euros 31/12/2019 Acquisitions Cessions Var. Périmètre Autres 30/06/2020 Dotations Reprises Mouvements Concessions, brevets 12 889 266 (1) 12 13 166 Autorisations d'exploiter 267 870 3 780 18 119 1 200 290 969 Autres immobilisations incorporelles 1 250 (973) 277 Immobilisations incorporelles en cours 231 231 Valeurs Brutes 282 241 4 046 (1) 18 131 227 304 643 Amort. concessions, brevets 9 188 720 (1) 8 9 915 Amort. autres immobilisations incorporelles 190 7 196 Amortissements 9 378 727 (1) 8 10 111 Perte de valeur des autorisations d'exploiter 4 833 4 833 Valeurs Nettes 268 030 3 319 18 123 227 289 699 La plupart des immobilisations incorporelles sont acquises soit directement soit par voie de regroupement d'entreprises. Le Groupe dispose d'immobilisations incorporelles (logiciels) générées en interne pour une valeur brute 1 378 milliers d'euros au 30 juin 2020, montant identique à celui du 31 décembre 2019. Les autres mouvements correspondent à des reclassements de poste à poste. L'essentiel des immobilisations incorporelles acquises correspond aux autorisations d'exploiter dont la durée de vie a été considérée comme indéfinie. Bien que les autorisations soient accordées en principe pour une durée de 15 ans, elles se renouvellent par tacite reconduction sauf en cas de non-respect de la règlementation. Il n'existe aucune immobilisation incorporelle dont la propriété est soumise à restriction. 53 2. Variations des autorisations d'exploiter En milliers d'euros 31/12/2019 Acquisitions Cessions Var. Périmètre Autres Mouvements 30/06/2020 Dotations Reprises Moyen Séjour France 134 801 13 581 973 149 355 Long Séjour France 124 922 3 780 4 538 227 133 467 Belgique 7 617 7 617 Autres 530 530 Valeur Brute 267 870 3 780 18 119 1 200 290 969 Perte de valeur 4 833 4 833 Valeur Nette 263 037 3 780 18 119 1 200 286 135 La variation des autorisations d'exploiter intervenue sur 2020 est consécutive aux regroupements d'entreprises de l'exercice et décrits au paragraphe 3 « Périmètre de consolidation » des annexes, ainsi qu'à des acquisitions d'autorisations d'exploiter en tant qu'actif isolé sur le secteur Long Séjour France. Les autres mouvements correspondent à des acomptes versés sur 2019 pour des acquisitions d'autorisation d'exploiter de 2020. Le Groupe a procédé aux tests de dépréciation décrits dans le paragraphe 2.4 de l'annexe. Une variation de plus ou moins 0,50 % du taux de croissance, du taux d'actualisation ou du taux d'investissement en maintien de l'actif n'entraînerait pas la constatation d'une perte de valeur complémentaire dans chacun des secteurs opérationnels. 54 Note 14. Immobilisations corporelles En milliers d'euros 31/12/2019 Acquisitions Cessions Var. Autres 30/06/2020 Dotations Reprises Périmètre Mouvements (1) Terrains 1 422 37 (2) 298 1 755 Constructions 32 844 47 (0) 106 1 076 34 073 Installations techniques 9 130 353 197 2 9 682 Autres immobilisations corporelles 76 336 2 934 (245) 109 598 79 732 Immobilisations en cours 1 676 882 (1 201) 1 356 Avances et acomptes Valeur brutes 121 409 4 253 (247) 710 475 126 599 Terrain 536 20 (2) 553 Constructions 12 796 911 (17) 283 13 974 Installations techniques 6 904 274 125 (1) 7 301 Autres immobilisations corporelles 44 772 3 610 (222) 84 (32) 48 211 Amortissements 65 008 4 814 (241) 492 (33) 70 040 Perte de valeur Valeurs nettes 56 401 (561) (6) 217 508 56 559 Dont Exploitation 52 949 53 233 Dont Immobilier 3 452 3 327 Les autres mouvements correspondent à des reclassements de poste à poste et à des changements d'affectation d'actifs entre les activités Exploitation et Immobilier pour 508 milliers d'euros. Il n'existe aucune restriction concernant les titres de propriété d'immobilisations corporelles. Il n'a pas été révélé de perte de valeur des immobilisations corporelles. Les acquisitions de l'exercice pour 4 253 milliers d'euros, nettes des subventions d'investissement accordées sur l'exercice pour 156 milliers d'euros, s'élèvent à 4 097 milliers d'euros. Les subventions d'investissement sont comptabilisées au bilan en autres éléments non courants. 55 Note 15. Actifs financiers non courants En milliers d'euros 31/12/2019 Acquisitions / Diminutions Var. Autres 30/06/2020 Augmentations Périmètre Mouvements Titres non consolidés (1) 1 226 8 1 234 Prêts 229 10 (10) 229 Dépôts et cautionnements 1 288 59 (580) 767 Instruments financiers - actifs (2) 100 179 (107) 172 Autres actifs financiers non courants 1 931 1 332 (1 500) 1 763 Valeurs brutes 4 774 1 587 (10) (2 187) 4 164 Dépréciation 376 30 406 Valeurs nettes 4 398 1 557 (10) (2 187) 3 758 Dont Exploitation 4 280 2 483 Dont Immobilier 118 1 275 Dont les titres de la SC Financière Vertavienne 44 détenus par Sarl La Chézalière pour un montant de 774 milliers d'euros. Il n'existe aucun contrat entre le Groupe et cette société. L'augmentation des instruments financiers - actifs pour 179k€, correspondant aux primes versées sur la période, est présenté dans les opérations de financement dans le tableau de flux de trésorerie. Hors cet effet, les acquisitions de la période s'élèvent à 1408 milliers d'euros. L'augmentation des actifs financiers non courants est principalement liée à l'acquisition de placements financiers non-équivalents de trésorerie. Les autres mouvements correspondent à des reclassements de poste à poste. Les dépréciations à la clôture, d'un montant de 408 milliers d'euros, portent sur des titres non consolidés, dépréciés en totalité. L'échéancier des actifs financiers non courants s'analyse comme suit : Echéancier de 1 à 5 ans > 5 ans Total Valeurs brutes au 30/06/2020 2 788 1 377 4 164 Valeurs brutes au 31/12/2019 3 319 1 455 4 774 56 Note 16. Droits d'utilisation des contrats de location et obligations locatives Les droits d'utilisation concernent en totalité des locations immobilières. La variation des droits d'utilisation s'analyse ainsi : Amortissements Effet des En milliers d'euros 31/12/2019 Entrées d'actifs réévaluations 30/06/2020 et perte de valeur d'hypothèses Valeur comptable des droits d'utilisation 518 479 17 282 (410) 535 350 Amortissements des droits d'utilisation (54 649) (25 136) (79 786) Dépréciation des droits d'utilisation (834) 377 (457) Total des droits d'utilisation nets 462 996 17 282 (24 759) (410) 455 108 Dont Exploitation 460 145 452 414 Dont Immobilier 2 851 2 694 L'effet des réévaluations d'hypothèses est lié à la modification des termes du contrat du crédit-bail du siège, suite à la réception des travaux. Le Groupe n'est pas concerné par des abandons ou réductions de loyers significatifs sur le 1er semestre 2020 suite à la crise sanitaire. La variation des dettes locatives s'analyse ainsi : Effet des En milliers d'euros 31/12/2019 Entrées d'actifs Remboursement réévaluations 30/06/2020 d'hypothèses Dette locative 502 559 17 282 (24 658) 495 182 Total des obligations locatives 502 559 17 282 (24 658) 495 182 Dont Exploitation 499 583 492 353 Dont Immobilier 2 976 2 829 Les échéances des obligations locatives au 30 juin 2020 sont les suivantes : Echéancier (en milliers d'euros) < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total Durée résiduelle des dettes locatives 49 078 199 471 246 633 495 182 Les échéances des obligations locatives brutes non actualisées au 30 juin 2020 sont les suivantes : Echéancier (en milliers d'euros) < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total Durée résiduelle des dettes locatives 61 243 236 617 275 649 573 509 57 Note 17. Impôts différés Autres éléments Variation En milliers d'euros 31/12/2019 Résultat du résultat 30/06/2020 de périmètre global Impôts différés actifs 5 177 276 (10) 5 443 Impôts différés passifs (44 908) 839 299 (300) (44 070) Impôts différés nets (39 731) 1 115 289 (300) (38 627) Les impôts différés nets relatifs aux opérations immobilières s'élèvent à 1 039 milliers d'euros au 30 juin 2020 contre 655 milliers d'euros au 31 décembre 2019. En milliers d'euros 31/12/2019 Résultat Capitaux Variation de 30/06/2020 propres périmètre Déficits activés (137) 350 213 Divergences fiscales 1 407 (933) 474 Opérations de retraitements 12 870 1 754 289 14 913 Autorisations d'exploiter (50 822) (56) (300) (51 178) Ecart d'évaluation stock immobilier (3 049) (3 049) Impôts différés nets (39 731) 1 115 289 (300) (38 627) Note 18. Stocks et en-cours de production En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Matières premières 3 354 3 354 2 261 2 261 En-cours biens 112 112 278 112 391 112 122 037 122 149 Marchandises 35 35 323 323 Valeurs brutes 3 501 112 278 115 779 2 697 122 037 124 733 Dépréciations 400 11 714 12 114 10 960 10 960 Valeurs nettes 3 101 100 564 103 665 2 697 111 077 113 773 Les encours de production correspondent aux coûts engagés sur les opérations immobilières selon le niveau d'avancement. Les produits finis ont également trait aux opérations immobilières à hauteur de lots achevés mais non vendus. Le calcul de l'avancement des opérations immobilières n'a pas été impacté par le Covid-19. La valeur nette des stocks que le Groupe s'attend à céder dans les 12 mois s'élève 44 965 milliers d'euros et il s'élevait à 56 292 milliers d'euros au 31 décembre 2019. 58 Les dépréciations de stock s'analysent comme suit : Les dépréciations de stock ont été estimées en fonction de la valeur probable de revente. Les valeurs recouvrables des stocks immobiliers n'ont pas été impactées par le Covid-19. La dépréciation de stocks Exploitation, quant à elle, correspond au surcoût sur les Equipements de Protection Individuelle achetés pendant la période de confinement et encore en stock au 30 juin 2020. Note 19. Actifs sur contrats, clients et comptes rattachés En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Créances clients brutes 33 578 19 711 53 289 35 052 23 746 58 797 Dépréciations des créances clients (1 079) (1 079) (1 117) (1 117) Valeurs nettes 32 499 19 711 52 210 33 935 23 746 57 681 Il n'existe pas d'actifs sur contrats à la clôture. Toutes les créances clients sont à échéance à moins d'un an. Compte tenu de la nature des clients du Groupe (principalement les CPAM et les mutuelles), les taux de pertes attendues n'ont pas été impactés par le Covid-19. Les dépréciations des comptes clients ne concernent que l'activité Exploitation et s'analysent comme suit : En milliers d'euros 31/12/2019 Dotations Reprises 30/06/2020 utilisées Dépréciations des créances clients 1 117 241 (279) 1 079 TOTAL 1 117 241 (279) 1 079 59 Note 20. Autres actifs courants En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Créances sociales 1 171 9 1 180 660 2 662 Créances fiscales hors IS 3 154 5 392 8 546 3 774 5 437 9 212 Actifs financiers courants 1 770 83 1 853 Autres créances diverses 22 971 308 23 280 4 149 441 4 590 Charges constatées d'avance 2 462 131 2 592 1 117 135 1 251 Valeurs brutes 31 528 5 923 37 451 9 700 6 015 15 715 Dépréciations (604) (159) (763) (763) (159) (922) Valeurs nettes 30 924 5 763 36 688 8 937 5 855 14 793 Toutes les créances et autres actifs courants ont une échéance inférieure à un an. La hausse des autres actifs courants provient principalement des produits à recevoir enregistrés au titre des compensations d'activité pour 6 877 milliers d'euros et des compensations de charges pour 7 522 milliers d'euros. Note 21. Trésorerie nette présentée dans le tableau de flux de trésorerie La trésorerie nette du Groupe se décompose ainsi : En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Disponibilités 93 417 4 899 98 316 93 636 5 522 99 158 Equivalents de trésorerie 31 827 31 827 32 006 32 006 Trésorerie et équivalents de trésorerie 125 244 4 899 130 143 125 642 5 522 131 164 Concours bancaires courants (154) (9) (164) (50) (11) (60) Trésorerie nette 125 090 4 889 129 979 125 593 5 511 131 104 Les équivalents de trésorerie sont constitués de comptes à terme rapidement disponibles et exposés à un risque négligeable d'évolution de juste valeur. Note 22. Capitaux propres du Groupe 1. Composition du capital social Le montant du capital social de la société LNA Santé s'élève au 30 juin 2020 à 19 411 874 euros, divisé en 9 705 937 actions de 2 euros de valeur nominale chacune. 2. Prime d'émission La prime d'émission de la société LNA Santé s'élève au 30 juin 2020 à 49 912 312 euros. 60 3. Actions Propres Dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec un prestataire d'investissement et dans le cadre du plan d'attribution gratuite d'actions, la société LNA Santé est amenée à détenir des actions propres. Au 30 juin 2020, la société LNA Santé détenait 136 855 actions propres, qui viennent en déduction des réserves consolidées pour un montant de 5 669 milliers d'euros. Au 31 décembre 2019, les réserves consolidées étaient impactées d'un montant de 2 580 milliers d'euros correspondant à 55 348 actions auto-détenues. 4. Dividendes L'Assemblée Générale du 17 juin 2020 a approuvé la distribution de dividendes de 0,45 euro par action au titre de l'exercice 2019, soit un montant de 4 305 milliers d'euros, qui a été versée en numéraire le 10 juillet 2020. 5. Titres par catégorie 30/06/2020 31/12/2019 Nombre total d'actions Nombre total d'actions émises et entièrement libérées Nombre total d'actions émises et non entièrement libérées Nombre total d'actions ordinaires Nombre total d'actions à droit de vote double Nombre total d'actions privées du droit de vote Valeur nominale en euro de l'action Capital social en euros Actions de la société détenues par le Groupe 9 705 937 9 705 937 9 705 937 9 705 937 - - 5 093 599 5 158 661 4 475 483 4 491 928 136 855 55 348 2,00 2,00 19 411 874 19 411 874 136 855 55 348 61 Note 23. Engagements de retraite et avantages assimilés En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Engagements à l'ouverture 7 858 6 596 Variations de périmètre 342 Coûts des services rendus 715 616 Coût financier 53 110 Prestations de retraite payées (221) (430) Gains et pertes actuariels (380) 623 Engagements à la clôture 8 024 7 858 dont Exploitation 7 995 7 831 dont Immobilier 29 27 Echéancier < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total Engagements au 30/06/2020 376 1 501 6 148 8 024 Engagements au 31/12/2019 391 1 270 6 198 7 858 Les gains et pertes actuariels s'analysent ainsi : En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Ecarts actuariels liés aux changements d'hypothèses financières (181) 1 139 Ecarts actuariels liés aux changements d'hypothèses démographiques (199) (516) Gains et pertes actuariels (380) 623 Les hypothèses de calcul de la provision pour engagements de retraite sont identiques à celles utilisées au 31 décembre 2019 et décrites dans la note 22 du document d'enregistrement universel 2019, à l'exception du taux d'actualisation, passé de 0,67% au 31 décembre 2019 à 0,73% au 30 juin 2020. Une variation du taux d'actualisation de 1,00% n'entraînerait pas d'impact significatif sur les états financiers du Groupe. 62 Note 24. Provisions En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Provisions pour risques non courantes 217 217 217 217 Provisions pour risques courantes 3 431 744 4 175 3 736 544 4 280 TOTAL 3 649 744 4 393 3 954 544 4 498 En milliers d'euros 31/12/2019 Dotations Reprises (1) Autres 30/06/2020 mouvements Litiges sociaux 1 117 297 (487) 10 937 Autres provisions 3 381 1 006 (1 021) 90 3 456 TOTAL 4 498 1 303 (1 507) 100 4 393 (1) Dont reprises de provisions utilisées : 1 324 milliers d'euros Les autres provisions concernent principalement des risques liés à des départs de site. Ces postes n'enregistrent aucun avantage à long terme et aucune indemnité de fin de contrat. Les autres mouvements correspondent à des reclassements de poste à poste. Les provisions pour risques concernent des contentieux en cours. Les échéances de ces contentieux interviendront pour la plupart en 2020. Les montants provisionnés ont été définis au cas par cas entre les services concernés du Groupe et les conseils en charge de ces dossiers. Par ailleurs, aucun remboursement n'est attendu. Compte tenu des échéances à court terme des provisions, ces dernières n'ont pas été actualisées. Note 25. Emprunts et dettes financières L'endettement du Groupe se compose de dettes bancaires et de dettes désintermédiées, parmi lesquelles figurent les financements suivants : un emprunt syndiqué bancaire de 200,0 millions d'euros à échéance 2025. Il s'agit d'une ligne de crédit revolving non amortissable (RCF) destinée au portage des opérations en phase de construction et de restructuration, à savoir le financement d'autorisations non exploitées et d'établissements en phase de restructuration, ainsi que le portage d'immobiliers existants en attente de commercialisation ;

des crédits à court terme de promotion immobilière servant à financer les opérations de construction et de rénovation-extension pendant des périodes de 12 à 18 mois avant livraison et cession de l'immobilier ;

rénovation-extension pendant des périodes de 12 à 18 mois avant livraison et cession de l'immobilier ; des financements de portage immobilier avant cession de l'immobilier en l'état (dans le cas où le Groupe décide de déménager l'exploitation dans de nouveaux locaux) ou lancement d'un programme de promotion immobilière ;

un programme de titres négociables à court terme (NEU CP, anciennement nommés billets de trésorerie) plafonné actuellement à 120,0 millions d'euros, servant en complément du crédit syndiqué et des crédits promotions à financer le portage et les travaux immobiliers avant cession ; 63 des emprunts à moyen ou long terme d'une durée de 7 à 15 ans pour financer les investissements de maintien du Groupe ;

des emprunts à long terme d'une durée de 10 à 12 ans servant à financer des titres de sociétés d'exploitation ou des autorisations d'exploiter. Il s'agit dans la majorité des cas d'opérations de refinancement, les prêts amortissables étant mis en place dès lors que les actifs d'exploitation sont en état de générer les cashflows suffisants pour rembourser les

échéances d'emprunts ;

échéances d'emprunts ; un emprunt obligataire sous forme d'Euro-PP de 51,2 millions d'euros à échéance 2022, destiné à refinancer en complément des emprunts bancaires à moyen ou long terme des titres de sociétés d'exploitation ou des autorisations d'exploiter. Les autres dettes financières sont quant à elles principalement composées des éléments suivants : Les cautions versées par les résidents des établissements à leur entrée ;

Les autres dettes financières diverses qui comportent notamment une dette viagère. 1. Variation des dettes L'ensemble des dettes courantes et non courantes s'analyse comme suit : En milliers d'euros 31/12/2019 Emissions Rembst Var. de Variations de Effets du coût Autres Mvts (1) 30/06/2020 périmètre juste valeur amorti (2) Euro PP 51 013 36 51 049 Titres négociables à court terme 114 000 (32 100) 81 900 Total dettes désintermédiéés 165 013 (32 100) 36 132 949 Crédit syndiqué 66 394 45 000 (8 000) 799 104 193 Emprunts auprès des établts de crédit 60 008 (6 920) 30 53 119 Crédits portage immobilier 6 019 278 (549) 5 748 Crédits promotion immobilière 6 585 3 598 (3 477) 6 707 Instruments financiers 2 712 241 2 954 Total emprunts bancaires 141 719 48 876 (18 945) 30 241 799 172 719 Cautions résidents 10 002 1 436 (1 882) 63 9 619 Autres dettes financières diverses 206 (86) 120 Concours bancaires courants 203 2 (41) 164 Intérêts courus non échus 835 938 1 773 TOTAL 317 977 50 312 (53 013) 95 241 835 897 317 344 Non courants 174 676 188 465 Courants 143 301 128 880 Les autres mouvements correspondent aux variations nettes des dettes financières à court terme. Les effets du coût amorti sont présentés en Note 8 - Coût de l'endettement financier. 64 La réconciliation de la variation des dettes diverses avec la variation présentée dans le tableau des flux de trésorerie est la suivante : Flux de financement sur dettes diverses 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Augmentation des cautions résidents 1 436 1 830 Augmentation des dettes financières diverses 115 Encaissements sur comptes courants hors Groupe 699 56 Flux d'augmentation présenté dans le tableau des flux de trésorerie 2 135 2 001 Remboursement des cautions résidents (1 882) (1 736) Remboursement des dettes financières diverses (86) (206) Apports en comptes courants hors Groupe (381) Flux de remboursement présenté dans le tableau des flux de trésorerie (1 968) (2 323) 2. Analyse des dettes courantes et non courantes L'ensemble des dettes non courantes s'analyse comme suit : En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Euro PP 51 122 51 122 51 085 51 085 Emprunts auprès des établissements de crédit 127 321 127 321 113 638 113 638 Cautions résidents 7 118 7 118 7 501 7 501 Autres dettes financières diverses 61 61 72 38 110 Instruments financiers dérivés 2 571 271 2 842 2 070 272 2 342 TOTAL 188 193 271 188 465 174 367 309 174 676 65 L'ensemble des dettes courantes s'analyse comme suit : En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Euro PP (72) (1) (72) (72) (1) (72) Emprunts auprès établissements de crédit 11 590 24 148 (2) 35 738 12 764 6 019 (2) 18 783 Cautions résidents 2 501 2 501 2 501 2 501 Autres dettes financières diverses 60 60 96 96 Instruments financiers dérivés 110 110 370 370 Crédits promotion immobilière 6 707 6 707 6 585 6 585 Titres négociables à court terme 81 900 81 900 8 700 105 300 114 000 Concours bancaires courants 154 9 164 192 11 203 Intérêts courus non échus 1 766 7 1 773 828 7 835 TOTAL 16 049 112 831 128 880 25 282 118 018 143 301 La part courante de l'Euro PP correspond à la part courante du coût amorti. La part immobilière des emprunts auprès des établissements de crédit correspond aux crédits accordés pour financer les besoins de portage à court terme du secteur immobilier. 3. Echéances des dettes L'échéancier des dettes courantes et non courantes s'analyse de la manière suivante : En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total 1 an au plus 16 049 112 831 128 880 25 282 118 018 143 301 De plus de 1 an à 5 ans 181 001 271 181 272 96 913 236 97 149 Supérieur à 5 ans 7 193 7 193 77 454 73 77 527 TOTAL 204 242 113 102 317 344 199 649 118 327 317 977 Le total des remboursements futurs non actualisés des emprunts bancaires, de l'Euro PP et des titres négociables à court terme s'analyse de la manière suivante (capital et intérêts) : En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total 1 an au plus 16 176 106 595 122 771 25 539 111 896 137 435 De plus de 1 an à 5 ans 180 317 180 317 98 962 98 962 Supérieur à 5 ans 5 819 5 819 76 119 76 119 TOTAL 202 312 106 595 308 907 200 620 111 896 312 516 Maturité moyenne (en années) 4,08 1,47 3,11 4,31 0,71 2,93 66 4. Structure financière La structure de l'endettement liée aux emprunts auprès des établissements de crédit et auprès des investisseurs financiers sur le marché se présente comme suit : Capital restant dû (En milliers d'euros) 30/06/2020 En % 31/12/2019 En % Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Euro PP 51 049 51 049 17% 51 013 51 013 17% Titres négociables à court terme 51 900 51 900 17% 8 700 55 800 64 500 21% Titres négociables couverts 30 000 30 000 10% 49 500 49 500 16% Prêts à taux fixe 39 790 3 478 43 267 14% 44 267 3 513 47 781 16% Prêts à taux variable couvert 99 122 19 428 118 550 39% 82 135 1 151 83 286 27% Prêts à taux variable réglementé Prêts à taux variable non couvert 7 949 7 949 3% 7 940 7 940 3% TOTAL EMPRUNTS GROUPE 189 960 112 755 302 715 100% 186 115 117 904 304 019 100% Dont non courant 178 443 178 443 Dont courant 11 518 112 755 124 272 59% 164 724 164 724 54% 41% 21 392 117 904 139 296 46% Le taux moyen d'intérêts des dettes, y compris instruments de couverture, s'élève à 1,87 % pour la période close au 30 juin 2020, comme au 31 décembre 2019. L'endettement financier net du Groupe s'analyse ainsi : En milliers d'euros Notes 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Emprunts et dettes financières 204 242 113 102 317 344 199 649 118 328 317 977 Comptes courants internes (109) 109 2 697 (2 697) Obligations locatives 16. 492 353 2 829 495 182 499 583 2 976 502 559 Instruments financiers actifs 15. (172) (172) (100) (100) Trésorerie et équivalents de trésorerie 21. (125 244) (4 899) (130 143) (136 758) (3 536) (140 293) Endettement Net 571 070 111 142 682 212 565 070 115 071 680 142 Elimination des obligations locatives 16. (492 353) (2 829) (495 182) (499 583) (2 976) (502 559) Contrats de location-financement historiques (1) 28 366 28 366 29 381 29 381 Endettement Net selon covenants 78 718 136 678 215 396 65 488 141 476 206 964 A la date de première application de la norme IFRS 16, les contrats de location-financement activés ont été reclassés en obligations locatives. Pour une meilleure comparabilité, ces contrats sont toujours présentés dans l'endettement net au 30 juin 2020. 67 5. Covenants bancaires Au titre de ses emprunts, le Groupe doit respecter un certain nombre d'obligations. En cas de non- respect, les banques pourraient obliger le Groupe à rembourser totalement, partiellement ou renégocier les conditions de financement. Les principaux covenants du Groupe à la clôture se décrivent ainsi : Endettement net d'Exploitation / EBITDA d'Exploitation 1 inférieur ou égal à 4,25 (levier)

inférieur ou égal à 4,25 (levier) Endettement net d'Exploitation / Fonds propres et quasi-fonds propres d'Exploitation 2 inférieur ou égal à 1,25 (gearing)

quasi-fonds propres d'Exploitation inférieur ou égal à 1,25 (gearing) Endettement net immobilier au 30/06/2020 inférieur à 225 millions d'euros Au 30 juin 2020, les covenants sont respectés. Note 26. Autres éléments non courants Les autres éléments non courants concernent des subventions d'investissement associées à des immobilisations dont la comptabilisation en résultat est opérée au rythme d'amortissement des actifs associés. Ces subventions d'investissement s'élèvent à 2 399 milliers d'euros au 30 juin 2020 contre 2 799 milliers d'euros à la clôture précédente. Note 27. Autres passifs courants En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Fournisseurs d'immobilisations 198 198 Dettes fiscales hors IS 4 134 5 631 9 766 3 948 5 376 9 323 Dettes sociales 41 637 200 41 837 42 140 224 42 364 Autres dettes diverses 51 539 2 692 54 231 14 292 6 019 20 311 Passifs sur contrats 15 607 1 497 17 104 15 160 2 996 18 156 TOTAL 112 918 10 020 122 938 75 738 14 614 90 352 Toutes les autres dettes et comptes de régularisation sont à une échéance inférieure à un an. La hausse des autres dettes diverses provient principalement des avances de trésorerie reçues des autorités sur le secteur Moyen Séjour pour 28 829 milliers d'euros, qui sont reprises au fur et mesure de la facturation réelle depuis le mois de juin 2020 et devraient ainsi s'apurer après l'arrêt du mécanisme de soutien Covid-19 à partir de 2021. Sur la base d'un EBITDA d'Exploitation pro forma pour la contribution en année pleine des acquisitions à l'EBITDA d'Exploitation. Les fonds propres et quasi-fonds propres d'Exploitation sont constitués des capitaux propres d'Exploitation, hors impacts IFRS 16, et des impôts différés passifs d'Exploitation, hors impacts IFRS 16. 68 Note 28. Instruments financiers dérivés LNA Santé a souscrit des swaps et des caps de taux afin de couvrir son endettement à taux variable. L'ensemble de ces instruments est qualifié comme instruments de couverture de taux d'intérêt. Les caractéristiques de ces instruments sont les suivantes : En milliers d'euros 30/06/2020 Nominal 134 910 Taux 0,00 % - 5,00 % Échéance 30/04/2020 - 25/06/2031 Les charges d'intérêts constatées au titre des instruments financiers sur le 1er semestre 2020 s'élèvent à 461 milliers d'euros. La juste valeur de ces instruments s'analyse de la manière suivante : En milliers d'euros 31/12/2019 Variation en capitaux Variation par Primes versées 30/06/2020 propres résultat Juste valeur des instruments de couverture (2 613) (1 281) 933 179 (2 782) Juste valeur des intruments financiers (2 613) (1 281) 933 179 (2 782) 69 Note 28. Engagements hors bilan 1. Engagements donnés et reçus En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Cautions données sur montants initiaux des emprunts Nantissement de fonds calculés sur le capital restant dû des emprunts Nantissement de titres des sociétés consolidées calculés sur le capital restant dû des emprunts 18 959 21 644 4 246 5 157 7 749 9 044 Engagements hors bilan liés aux opérations de financement 30 954 35 845 Nantissement des valeurs mobilières de placements Garanties données sur les prêts promoteurs 40 532 38 948 Cautions LNA Santé 27 454 27 737 Hypothèques et Privilèges de prêteur de deniers 13 078 11 211 Garanties données sur les loyers 12 439 12 146 Cautions bancaires aux propriétaires immobiliers 2 676 2 421 Cautions LNA Santé aux propriétaires immobiliers 9 764 9 725 Autres garanties données 2 552 2 552 Engagements contractuels d'acquisition d'immobilisations incorporelles 1 138 195 Engagements contractuels d'acquisition d'immobilisations corporelles 14 038 13 619 Engagements contractuels d'acquisition d'actifs financiers non courants 4 050 23 071 Engagements hors bilan liés aux activités opérationnelles 74 749 90 530 Engagements donnés (non actualisés) 105 703 126 375 Cautions bancaires 3 226 3 301 Engagements contractuels reçus pour vente d'immobilisations Part non utilisée des crédits corporate et crédit syndiqué 95 000 132 000 Part non utilisée des crédits promotion 8 793 4 415 Engagements reçus (non actualisés) 107 019 139 716 La variation des engagements hors bilan donnés, est essentiellement due aux engagements contractuels d'acquisition d'actifs financiers non courants. La variation des engagements hors bilans reçus est quant à elle principalement liée à la part non utilisée du crédit syndiqué. 2. Actifs et passifs éventuels Le Groupe n'a pas d'actif ou de passif éventuels significatifs au 30 juin 2020. 70 Note 30. Autres informations 1. Secteurs opérationnels En milliers d'euros Long Séjour Moyen Belgique Immobilier Autres TOTAL Séjour 30/06/2020 Chiffre d'affaires 122 395 114 979 13 546 26 157 1 218 278 295 (1) 33 922 21 378 2 958 (1 946) 2 978 59 290 EBITDAR (2) 12 894 10 837 634 1 497 2 000 27 861 EBITDA En milliers d'euros Long Séjour Moyen Belgique Immobilier Autres TOTAL Séjour 30/06/2019 Chiffre d'affaires 118 278 97 649 13 439 24 970 1 140 255 476 (1) 34 879 2 729 20 021 317 1 377 59 324 EBITDAR (2) 14 768 288 10 655 2 472 512 28 694 EBITDA EBITDAR : Résultat opérationnel avant loyers, autres produits et charges opérationnels, dotations aux amortissements et provisions, et après dotations et reprises sur dépréciations de stocks immobiliers EBITDA : Résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels, dotations aux amortissements et provisions, après dotations et reprises sur dépréciations de stocks immobilier, et après loyers. 71 Le passage du résultat opérationnel à l'EBITDA et de l'EBITDA à l'EBITDAR est le suivant : En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Résultat opérationnel 15 451 (134) 15 318 28 210 (510) 27 700 Impact de l'élimination des loyers (30 030) 1 136 (28 894) (28 952) 964 (27 988) IFRS 16 Dotations nettes aux 29 753 483 30 236 28 009 558 28 568 amortissements et provisions Dotations nettes aux dépréciations (38) (38) 38 38 des créances clients Provision engagements de retraite 616 4 620 445 3 448 Autres produits et charges (2 101) 613 (1 489) (2 213) 942 (1 271) d'exploitation Subventions d'exploitation 2 109 2 109 2 009 2 009 Autres produits et charges (105) (105) (27) (1) (27) d'exploitation à caractère d'EBITDA Dépréciations de stocks (754) (754) (821) (821) immobiliers Autres produits et charges 10 710 149 10 859 (1 297) 1 335 38 opérationnels EBITDA 26 365 1 497 27 862 26 222 2 472 28 694 Locations immobilières 34 872 (3 443) 31 429 32 785 (2 155) 30 630 EBITDAR 61 237 (1 946) 59 291 59 007 317 59 324 2. Parties liées Il n'y a pas d'évolutions significatives des transactions et des soldes entre les sociétés du Groupe, avec les autres parties liées ni dans les modalités de rémunération des dirigeants par rapport aux éléments décrits dans le document d'enregistrement universel 2019 en Note 30.2. Note 31. Actifs et passifs financiers La juste valeur d'un actif ou d'un passif est le prix qui serait convenu entre des parties libres de contracter et opérant aux conditions du marché. A la date de la transaction, elle correspond généralement au prix de transaction. La détermination de la juste valeur doit ensuite être fondée sur des données de marché observables qui fournissent l'indication la plus fiable de la juste valeur d'un instrument financier. La juste valeur des dérivés est déterminée sur la base des flux contractuels actualisés en utilisant les données de marché observables à la clôture. Pour la période close au 30 juin 2020, la valeur comptable des actifs et passifs financiers ne présente pas d'écart significatif avec leur juste valeur. 72 Note 32. Périmètre de consolidation au 30 juin 2020 Le périmètre de consolidation au 30 juin 2020 est identique à celui décrit dans le document d'enregistrement universel 2019 en Note 34, aux exceptions suivantes : Raison sociale % de contrôle % d'intérêts Méthode de Siren/n°d'entreprise Siège social Consolidation I- ACTIVITE EXPLOITATION: LES BEAUX JOURS 100,00% 100,00% (1) IG 793 035 387 5 Avenue du Colonel Fonck, 33600 PESSAC SAINT ROCH CONVALESCENCE 100,00% 100,00% (2) IG 347 630 535 56 Rue de Lille, 59223 RONCQ SAINT ROCH CHIRURGIE 100,00% 100,00% (2) IG 327 888 061 56 Rue de Lille, 59223 RONCQ Sociétés nouvellement créées ou acquises Sociétés absorbées par leur société-mère, LNA ES, sur le 1 er semestre 2020 Les variations de la période sont décrites au paragraphe 3. Périmètre de consolidation. 73 Rapport des Commissaires aux Comptes RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2020 Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 Mesdames, Messieurs les actionnaires En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société LNA SANTE, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration le 15 Septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I- Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Observation Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1 « faits marquants de la période » et la Note 1. « Crise Covid-19 » de l'annexe des comptes consolidés concernant les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. 75 II- Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. BORDEAUX et NANTES, le 02 octobre 2020 Les Commissaires aux Comptes EXPERTISE AUDIT ADVISORY IN EXTENSO AUDIT Christophe ROUSSELI Françoise GRIMAUD PORCHER 76 Attestation du Responsable du Rapport Financier ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 Période du 1er Janvier 2020 au 30 Juin 2020 _____ Nantes, le 02 octobre 2020 Messieurs les commissaires aux comptes, J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés du 1er janvier au 30 juin 2020 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Jean-Paul SIRET Président Directeur Général 78 Glossaire ARS : Agence Régionale de Santé BFR : Besoin de Fonds de Roulement CA : Chiffre d'Affaires Capex : Investissements de maintien, hors investissements de développement de nouvelles activités et d'actifs immobiliers à céder CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPOM : Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens Croissance organique : correspond à la variation du chiffre d'affaires : entre N-1 et N des établissements existants en N-1,

N-1 et N des établissements existants en N-1, entre N-1 et N des établissements ouverts en N-1 ou en N,

N-1 et N des établissements ouverts en N-1 ou en N, entre N-1 et N des établissements restructurés au cahier des charges LNA Santé ou dont la capacité a augmenté en N-1 ou en N,

N-1 et N des établissements restructurés au cahier des charges LNA Santé ou dont la capacité a augmenté en N-1 ou en N, sur N par rapport à la période équivalente en N-1 des établissements acquis en N-1. CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises Dette financière nette : correspond à la dette financière brute diminuée de la trésorerie et équivalents de trésorerie Dette financière nette d'Exploitation : représente la dette financière brute d'Exploitation, hors impacts IFRS 16, diminuée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des fonds propres apportés à l'activité immobilière. EBITDA : (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization) Résultat opérationnel avant impôts, frais financiers, dotations aux amortissements et provisions, et après loyers, dotations et reprises sur dépréciations de stocks immobiliers. EBITDAR : (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Rent) Résultat opérationnel avant impôts, frais financiers, loyers, dotations aux amortissements et provisions, et après dotations et reprises sur dépréciations de stocks immobiliers. EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes Établissements en régime de croisière : établissements conformes au modèle d'exploitation LNA Santé (qualité de la prise en charge, taille cible d'établissement, état neuf de l'immobilier, management formé et impliqué, organisation efficiente). Établissements en restructuration ou en phase d'ouverture : établissements repris ou ouverts depuis environ un an et ayant les caractéristiques suivantes : Travaux en cours de rénovation et/ou agrandissement

Mise en œuvre des standards du Groupe Fonds propres d'Exploitation ajustés : Fonds propres, hors impacts IFRS16, et quasi fonds propres d'Exploitation 80 Fonds propres et quasi fonds propres d'Exploitation : représentent les fonds propres consolidés de l'activité Exploitation, hors impacts IFRS 16, augmentés des impôts différés passifs liés à l'Exploitation, hors impacts IFRS 16. Gearing : Ratio de la dette financière nette d'Exploitation sur les capitaux propres et quasi fonds propres d'Exploitation. Il mesure le risque de la structure financière de l'entreprise. HAD : Hospitalisation à Domicile Levier d'Exploitation : représente le ratio de la dette financière nette d'Exploitation sur l'EBITDA Exploitation Lits à installer : Lits autorisés mais non encore exploités. MOC : Marge Opérationnelle Courante : rapport du Résultat Opérationnel Courant sur le chiffre d'affaires LMP : Loueur en Meublé Professionnel Marge Brute d'Autofinancement (MBA) : correspond au résultat net d'ensemble retraité des amortissements et provisions, du coût de l'endettement financier net, des charges d'impôt, des résultats de cessions, des dividendes reçus et des autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie. MRB : Maison de Repos en Belgique NEU-CP : Negotiable European Commercial Paper : titres négociables à court terme, anciennement dénommés billets de trésorerie RCF : Revolving Credit Facility : crédit syndiqué fonctionnant par tirages Reprise en cours d'exercice : Établissements qui n'étaient pas présents au 1er Janvier N ou créations ouvertes en cours d'exercice. ROC : Résultat Opérationnel Courant SSR : Soins de Suite et de Réadaptation Trésorerie nette : disponibilités et équivalents de trésorerie diminués des concours bancaires courants 81 Attachments Original document

