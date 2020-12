LNA Santé : acquisition de Clinique Développement réalisée

LNA Santé annonce avoir réalisé l'acquisition définitive de l'intégralité du groupe Clinique Développement, opérateur sanitaire normand en soins de suite et réadaptation et proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité à forte expertise.



Avec au total près de 830 lits et places auxquels s'ajoutent 22 blocs opératoires, l'ensemble des activités ainsi acquises représente un chiffre d'affaires consolidé de 76,6 millions d'euros réalisé l'année dernière.



Dans le cadre de cette opération, LNA Santé se porte également acquéreur du parc foncier du groupe. L'acquisition a obtenu, conformément à la législation, l'accord de l'Autorité de la Concurrence le 28 octobre.



