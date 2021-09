LNA Santé : confirme son objectif annuel de croissance

LNA Santé a levé le voile mercredi soir sur ses résultats du premier semestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié un bénéfice net (part du groupe) de 11,1 millions d'euros sur la période (contre 2,5 millions lors du premier semestre 2020) et un Ebitda de 70,4 millions d'euros (+24 % sur un an), d'où il découle une marge de 20,8 % (contre 20,4% un an plus tôt). Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 338,1 millions d’euros, soit une progression de 21,5%.



Les résultats sont en hausse sous l'effet du redressement progressif de l'activité et des moindres surcoûts Covid.



"Après une année 2020 hors normes, LNA Santé a inscrit au cœur de ses priorités 2021 la relance de ses activités alliée au redressement économique, l'intégration structurante des acquisitions récentes et le renforcement de la structure financière du groupe au service des ambitions de développement. A tous ces égards, les performances du 1er semestre traduisent des avancées concrètes et solides ", a commenté la direction de LNA Santé.



Au final, le groupe a confirmé sa prévision de chiffre d'affaires Exploitation de 625 millions d'euros pour 2021, soit une hausse de 20%.