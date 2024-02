LNA Santé : légère hausse de son chiffre d'affaires annuel

LNA santé annonce un chiffre d’affaires d’exploitation 2023 à 720 millions d'euros, en croissance organique de 5,9% "porté par la dynamique du quatrième trimestre". Ce dernier ressort à 186,1 millions en hausse de 5,8% sur un an. Le spécialiste de la dépendance prévoit une poursuite de la croissance organique à un niveau supérieur à 4,5%, pour un chiffre d’affaires d'exploitation de plus de 750 millions d'euros hors croissance externe.



Avec un chiffre d'affaires immobilier annuel en baisse de 65,8% à 16,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires total s'établit à 736,1 millions, en hausse de 1,1%.

LNA santé invoque l'achèvement des chantiers de construction d'une clinique SMR spécialisée à Meaux et d'un Ehpad Elégance à Pessac, ainsi que de la cession de lots sous le régime de location meublée qui concernent l'extension d'une clinique de SMR à Romainville et d'un Ehpad Elégance aux Sables d'Olonne". Le groupe annonce que l'activité bénéficiera en 2024 "de la dynamique de commercialisation des programmes neufs et de rénovation en phase de lancement".

"Dans un environnement inflationniste qui de fait, maintient une relative tension sur les marges d'exploitation", le résultat opérationnel devrait "progresser en volume" prévoit le groupe. "Dans la continuité d'un pilotage maîtrisé de l'endettement, le levier d'exploitation devrait se maintenir, hors potentielles opérations d'acquisition, sous le multiple de x 2,0".