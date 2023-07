LNA Santé est spécialisé dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale de personnes âgées dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation d'établissements médico-sociaux et sanitaires (93,4%) : gestion, à fin 2022, de 82 établissements (9 335 lits) répartis entre établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées (45 ; 4 655 lits), cliniques de soins de suite et de réadaptation (18 ; 2 853 places), maisons de repos (4 en Belgique ; 555 lits), structures d'hospitalisation à domicile (9 ; 680 places), établissements de chirurgie (2 ; 168 lits), cliniques psychiatriques (2 ; 299 lits) et établissements de réadaptation (2 en Pologne ; 125 lits) ; - promotion immobilière (6,6%).

Secteur Installations et services en soins de santé