Mind Cure Health Inc. est une société spécialisée dans les sciences de la vie. La société est engagée dans l'identification, le développement et la commercialisation de produits pour la santé mentale et le bien-être. Sa plateforme numérique, iSTRYM, fournit un logiciel de thérapie psychédélique. Il s'agit d'une application logicielle conçue pour fournir un soutien basé sur des données et optimiser les résultats thérapeutiques. iSTRYM offre aux cliniciens des protocoles et des plans d'intégration globaux et prouvés par des données, un aperçu du parcours des clients et des évaluations en temps réel pour des soins personnalisés. Ses programmes de recherche comprennent le projet Desire et le projet Ibogaine. Son projet Desire est un programme de recherche clinique axé sur le traitement du trouble du désir sexuel hypoactif chez la femme. Il développe une solution utilisant la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) et la psychothérapie pour traiter le trouble du désir sexuel hypoactif. Son projet Ibogaïne a développé des mélanges non racémiques d'ibogaïne dans le cadre du programme MC-808 pour le traitement des troubles psychiatriques et neurologiques du système nerveux central (SNC).