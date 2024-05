loanDepot, Inc. est une plateforme de prêts hypothécaires résidentiels centrée sur le client et dotée d'une technologie. La société est engagée dans l'origination de prêts hypothécaires conventionnels et gouvernementaux, la gestion de prêts hypothécaires conventionnels et gouvernementaux, et la fourniture de services auxiliaires. Elle s'occupe de la création, du financement, de la vente et de la gestion de prêts hypothécaires résidentiels et fournit des services de titre, d'entiercement et de règlement pour les transactions de prêts hypothécaires. Sa plateforme technologique, mello, sert d'outil de génération de prospects pour ces agents de crédit, en se concentrant plus particulièrement sur les achats. La société et son unité opérationnelle mellohome offrent une plateforme intégrée de prêts, de services de prêts, de services immobiliers et de services à domicile qui soutiennent les clients tout au long de leur parcours d'accession à la propriété. Sa gamme de produits de prêt comprend des prêts conventionnels conformes, des prêts conventionnels jumbo, des prêts de la Federal Housing Administration (FHA) et du Department of Veterans Affairs (VA), ainsi que des lignes de crédit pour l'accession à la propriété.