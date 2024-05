Loar Holdings Inc, anciennement Loar Holdings, LLC, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants de niche pour l'aérospatiale et la défense. Elle a établi des relations avec des fabricants d'équipements d'origine pour l'aérospatiale et la défense, ainsi qu'avec des fournisseurs de niveau 1 dans le monde entier. L'entreprise se concentre sur les solutions critiques, hautement techniques et à fort contenu de propriété intellectuelle. Les produits qu'elle fabrique couvrent un large éventail d'applications pour les plates-formes aéronautiques, notamment les papillons des gaz, les coussins gonflables de sécurité, les ceintures de sécurité à deux et trois points, les systèmes de purification de l'eau, les barrières anti-incendie, les rondelles et les bagues en polyimide, les loquets, les barres d'arrêt et les tirants, les capteurs et les interrupteurs de température et de fluide, les disques de frein en carbone et en métal, la protection contre la glace à base de fluide et de pneumatique, les composants d'air RAM, les solutions d'étanchéité et les dispositifs de mouvement et d'actionnement, entre autres. L'entreprise dessert principalement trois marchés finaux : l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires et l'aviation générale, ainsi que la défense.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense