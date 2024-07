Lobe Sciences Ltd. est une société biopharmaceutique canadienne qui se consacre au développement de médicaments psychédéliques pratiques et adaptés aux patients. La société, par le biais de collaborations avec des partenaires, est engagée dans la recherche et le développement de médicaments utilisant des doses sub-hallucinatoires de composés propriétaires pour traiter des maladies orphelines. Ses nouvelles entités chimiques, L-130 et L-131, sont en cours de développement pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits tels que les maux de tête chroniques et d'autres maladies orphelines. En outre, la société commercialise Altemia, pour le traitement des patients atteints de drépanocytose. Ses filiales comprennent Eleusian Biosciences Corp, Lobe Sciences Australia Pty Ltd et Altemia & Company, LLC.