Les Compagnies Loblaw limitée est une société canadienne qui offre des produits d'épicerie, de pharmacie, de santé et de beauté, de vêtements, de marchandise générale, de services financiers et de produits et services mobiles sans fil. Ses secteurs d'activité comprennent le commerce de détail et les services financiers. Le secteur de la vente au détail comprend principalement des magasins d'alimentation appartenant à l'entreprise et à des franchisés, ainsi que des pharmacies appartenant à des associés. Il comprend également des pharmacies en magasin et d'autres produits de santé et de beauté, des vêtements et d'autres marchandises générales et soutient le programme PC Optimum. Le secteur des services financiers fournit des cartes de crédit et des services bancaires courants, le programme PC Optimum, des services de courtage d'assurance et des services de télécommunication. Il fournit l'Argent PC, qui est un produit bancaire courant permettant aux titulaires de compte de gagner des points PC Optimum en effectuant des paiements. Elle fournit également des services ambulatoires de physiothérapie, de massothérapie et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Ses filiales sont Shoppers Drug Mart Inc. et Sanis Health Inc.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire