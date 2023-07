Page 1

Le résultat d'exploitation s'est établi à 927 millions de dollars, en hausse de 185 millions de dollars, ou 24,9 %.

Le chiffre d'affaires tiré du commerce électronique a augmenté de 13,9 %.

• Le montant ajusté du BAIIA 2) s'est chiffré à 1 640 millions de dollars, en hausse de 141 millions de dollars, ou 9,4 %.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Loblaw annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2023 et une croissance du bénéfice attribuable à une charge comptabilisée à l'exercice précédent liée à la Banque

BRAMPTON, ONTARIO, Le 26 juillet 2023 Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le deuxième trimestre clos le 17 juin 2023 1) .

À nouveau ce trimestre, Loblaw a enregistré de solides résultats sur les plans opérationnel et financier, alors qu'elle a continué à faire preuve d'excellence en matière de vente au détail. Ce trimestre a notamment été marqué par une augmentation du chiffre d'affaires, l'importance accordée à la valeur et un repli des marges brutes. Le bénéfice net a affiché une hausse exceptionnellement élevée de 31,3 %, en raison d'une charge comptabilisée à l'exercice précédent liée à la Banque le Choix du Président (la « Banque PC »), alors que le montant ajusté du bénéfice net s'est accru de 10,6 %. La capacité de Loblaw à offrir de la valeur et des économies aux Canadiens jour après jour s'est traduite par une forte croissance du chiffre d'affaires dans les secteurs de l'alimentation et des pharmacies. La croissance du chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail a été marquée par une tendance soutenue des consommateurs à se tourner vers les magasins à escompte, alors que les clients ont continué de tirer parti de la valeur offerte par les marques contrôlées de Loblaw et les offres personnalisées PC Optimum MC . Le chiffre d'affaires tiré de produits de l'avant du magasin des pharmacies et de médicaments sur ordonnance est resté élevé, propulsé par la vigueur soutenue des produits de beauté. La marge brute du secteur Vente au détail a légèrement fléchi, à la fois dans le secteur de l'alimentation et dans celui des pharmacies, car la société a dû composer avec des hausses à deux chiffres des coûts des fournisseurs, qui n'ont pas été entièrement répercutées sur les prix à la consommation, ainsi qu'à une augmentation des pertes. Grâce à l'accroissement du chiffre d'affaires et aux mesures de contrôle des coûts, le montant ajusté du bénéfice net a affiché une hausse pour le trimestre.

« Nos secteurs d'activité s'efforcent sans cesse d'offrir aux Canadiens la variété, la fraîcheur, les soins et la valeur qu'ils recherchent au quotidien », a déclaré Galen G. Weston, Président du Conseil et Président de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous tirerons parti de ces forces et continuerons de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l'inflation. Nos magasins à escompte, nos réputés produits de marques contrôlées et notre programme PC Optimum MC répondent aux besoins des consommateurs qui recherchent de la valeur sans pour autant devoir faire de compromis sur la qualité. »

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2023

• Les produits se sont établis à 13 738 millions de dollars, en hausse de 891 millions de dollars, ou 6,9 %.

• Le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail s'est établi à 13 471 millions de dollars, en hausse de 848 millions de dollars, ou 6,7 %.

◦ Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail (Loblaw) a augmenté de 6,1 %.