• Le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage 2) du secteur Vente au détail s'est établi à 30,6 %, ce qui représente une baisse de 20 points de base.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 1 065 millions de dollars, en hausse de 74 millions de dollars, ou 7,5 %.

Le chiffre d'affaires tiré du commerce électronique a augmenté de 13,6 %.

• Le montant ajusté du BAIIA 2) s'est chiffré à 1 926 millions de dollars, en hausse de 80 millions de dollars, ou 4,3 %.

Loblaw annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2023

BRAMPTON, ONTARIO, Le 15 novembre 2023 Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le troisième trimestre clos

le 7 octobre 2023 1) .

De nouveau ce trimestre, Loblaw a enregistré de solides résultats sur les plans opérationnel et financier, alors qu'elle continue à faire preuve d'excellence en matière de vente au détail. L'accent mis par la société sur la création de valeur dans l'ensemble de ses secteurs de l'alimentation et des pharmacies au détail s'est traduit par une croissance du chiffre d'affaires, une augmentation de la part de marché et une hausse des ventes unitaires. Le chiffre d'affaires du secteur des pharmacies au détail reflète la vigueur soutenue des ventes de produits de beauté offerts à l'avant du magasin et l'augmentation des ventes de médicaments sur ordonnance. Dans le secteur de l'alimentation au détail, les magasins à escompte de la société ont bénéficié d'un achalandage accru de clients en quête de qualité et de valeur parmi ses marques contrôlées et ses offres personnalisées PC Optimum MC . La société a poursuivi ses investissements dans l'ouverture de nouveaux magasins à escompte, ayant notamment ouvert son 150 e magasin Maxi dans la communauté de Ville-des-Laurentides, son tout premier supermarché à escompte complet. La marge brute du secteur Vente au détail a fléchi, à la fois dans le secteur de l'alimentation et dans celui des pharmacies, en raison des investissements promotionnels ciblés et de la hausse des pertes. Les investissements accrus visant à réduire le prix des denrées alimentaires se sont reflétés dans l'inflation interne du prix des aliments de la société, qui a été inférieure à l'IPC du secteur de l'alimentation au Canada. Grâce à l'accroissement du chiffre d'affaires et aux mesures de contrôle des coûts continues, le montant ajusté du bénéfice net a affiché une hausse pour le trimestre.

« Nos magasins proposent davantage de valeur, notamment des rabais plus importants sur les produits essentiels, ce à quoi les clients répondent positivement », a déclaré Galen G. Weston, Président du Conseil et Président de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous restons déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre l'inflation et offrir des prix plus bas aux Canadiens, tout en continuant d'investir pour l'avenir. »

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2023

• Les produits se sont établis à 18 265 millions de dollars, en hausse de 877 millions de dollars, ou 5,0 %.

• Le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail s'est établi à 17 982 millions de dollars, en hausse de 852 millions de dollars, ou 5,0 %.

◦ Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail (Loblaw) a augmenté de 4,5 %.