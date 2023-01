Loblaw : Joe Fresh et Sasha Exeter ont fait évoluer leur partenariat grâce à une collection inspirée des studios

TORONTO, le 12 janvier 2023 - Joe Fresh est heureux d'annoncer sa cinquième collaboration avec une collaboratrice de longue date, Sasha Exeter, spécialiste en marketing de marque et entrepreneure. La collection Au fil des mouvements une collection inspirée des studios, conçue pour encourager les gens à se sentir bien et à bouger. La collection en édition limitée sera offerte en ligne le 18 janvier et dans les magasins sélectionnés le 19 janvier.

Depuis qu'ils ont commencé à collaborer il y a plus de sept ans, Joe Fresh et Sasha Exeter ont évolué pour créer des collections et des articles de style de vie que les Canadiens adorent. Cette collection comprend le retour de la combinaison sport Sasha, adorée par les clients (maintenant offerte en deux couleurs, noir et une nouvelle couleur neutre), des vêtements de sport essentiels raffinés et des vêtements de molleton agencés dans une gamme de couleurs moderne. La collection souligne comment Joe Fresh continue de répondre aux besoins de ses clients en matière d'articles polyvalents, fonctionnels et avant-gardistes, et démontre l'évolution du style personnel de Sasha. Inspirée par les cours en studio et les entraînements, de la rue au gym, cette collection capsule encouragera les gens à bouger et à se sentir bien dans leur peau.

« Je voulais vraiment donner à mon public une collection qui pourrait être portée pour se rendre au studio et qui pourrait aussi facilement passer à la mode de rue », dit Sasha Exeter.« Au fur et à mesure que ma marque évolue, il a été formidable de travailler avec Joe Fresh pour donner à ma communauté une collection plus rehaussée. Joe Fresh fait toujours un travail incroyable pour offrir des vêtements de sport à un excellent prix. Ce sont des articles que je porterais dans ma vie quotidienne, et j'espère que tout le monde les aime autant que moi. »

« Regarder les cinq dernières collections évoluer n'a pas seulement été inspirant, mais a fourni des directives pour la collaboration Au fil des mouvements. Je suis très heureuse de voir le retour de la combinaison sport, un favori des clients », dit Heesun Lim, gérante de la conception de Joe Fresh. « Nous introduisons également de nouvelles caractéristiques de conception, comme l'ajout de filet de soutien à la combinaison sport et aux leggings, l'ajout de PrimaLoftMD à la veste en polar, les entailles à la camisole et les bretelles complexes sur le soutien-gorge sport. »

La collection en édition limitée Joe Fresh X Sasha Exeter comprend sept pièces offertes dans les tailles TP à 3X. Des images haute résolution de la collection se trouvent ICI.

À propos de la collection :

Combinaison sport Sasha 2.0 - cette combinaison revient plus belle que jamais, avec une coupe ajustée, un col rond et des bretelles croisées dans le dos.

Legging Rhythm - ce legging à coupe galbée est doté d'une taille élastique large et s'agence avec le soutien-gorge sport Tempo de la collection.

Soutien-gorge sport Tempo - ce soutien-gorge sport s'agence au legging Rhythm et est doté d'un col rond avec des bretelles croisées complexes dans le dos.

Débardeur court Melody - ce débardeur est fait de tissu microbouclette et est doté d'un ourlet intérieur à cordon de serrage et d'une découpe dans le dos. Il peut être assorti à plusieurs articles de la collection.

Veste vedette en molleton - cette veste est très ample avec un panneau matelassé PrimaLoft MD . Elle est dotée d'épaules tombantes, d'une fermeture éclair et d'une poche à fermeture éclair à l'avant.

Pantalon de jogging Studio - ce pantalon de jogging doux est doté d'une taille élastique, d'un cordon de serrage intérieur et de deux poches coupées. Ces pantalons de jogging s'agencent au chandail Studio et à d'autres articles de la collection.

Chandail Studio - le haut parfait pour s'agencer au pantalon de jogging Studio, ce chandail en molleton a une coupe décontractée et une poche à l'avant.

À propos de Joe Fresh

Style indispensable. Valeur exceptionnelle. Lancée en 2006, la marque Joe Fresh offre un style à la fois moderne et accessible dans des collections complètes pour femmes, hommes et enfants qui conviennent à tous les modes de vie. Aujourd'hui l'un des détaillants de mode les plus importants du Canada, Joe Fresh confère une touche contemporaine à la garde-robe de tous les jours par ses articles colorés au fini impeccable et aux détails bien pensés. Qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires ou de chaussures, Joe Fresh offre qualité et style à toute la famille. Au Canada, les produits Joe Fresh sont offerts dans plus de 1 450 magasins de détail, dont plus de 350 magasins de Loblaw, 1 300 magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 7 boutiques autonomes Joe Fresh et sur le site joefresh.com. Pour en savoir plus, visitez le site joefresh.com.

À propos de Sasha Exeter

Sasha Exeter est une créatrice de contenu canadienne, une spécialiste du marketing de marque et une entrepreneure. Elle est la fondatrice du site www.sashaexeter.com, une destination numérique unique où elle partage son approche très réelle et toujours sincère pour vivre sa vie en mettant l'accent sur la mise en forme, le bien-être, l'éducation et la maternité. Mère célibataire à la carrière florissante comme collaboratrice de marque recherchée, Sasha espère que sa plateforme et sa voix inspireront et motiveront les gens à créer des changements positifs tant pour eux-mêmes que pour ceux et celles qui les entourent. C'est son approche unique à la mise en forme et au bien-être qui encourage tout le monde à bouger et à prendre soin de soi, le mental comme le physique. Et elle sait de quoi elle parle. C'est une athlète d'élite à la retraite qui a quitté un emploi en entreprise de haut niveau pour créer sa propre marque, et elle a battu non pas une, mais deux maladies chroniques graves grâce à une approche holistique de l'alimentation et de l'exercice. C'est cette expertise, cette expérience profonde et cette persévérance, combinées à son approche honnête pour partager son parcours, qui résonnent auprès de tant de personnes et des marques avec lesquelles elle travaille en partenariat. Originaire de Toronto, elle a créé des campagnes primées avec des marques qui partagent son engagement à soutenir la vie des gens et à l'améliorer. Parmi ses partenaires, mentionnons BMW, Indigo, Activia et Clinique, et elle est très fière d'être l'effigie nationale des vêtements sport Joe Fresh. C'est une véritable pionnière de l'espace numérique qui vit chaque moment précieux de chaque jour selon son mantra : « vous n'avez pas besoin de tout avoir pour être assez bon. »