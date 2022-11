Loblaw : Joe Fresh lance des sous-vêtements absorbants et un partenariat pour offrir un meilleur accès aux produits d'hygiène féminine

TORONTO, le 8 novembre 2022 - Joe Fresh est heureuse d'annoncer le lancement de ses sous-vêtements absorbants, un nouvel ajout à sa gamme de sous-vêtements. Le produit dont la qualité a été testée et approuvée est offert en paquet de 2 pour 29 $ et en tailles TP à 3X. Conçus pour être portés en tout temps, y compris pendant les règles, les sous-vêtements absorbants sont maintenant offerts en ligne et en magasin.

Pour soutenir le lancement de ce nouveau produit, Joe Fresh s'est associée à AIMEZ VOUS de PharmaprixMD afin d'améliorer l'accessibilité aux produits d'hygiène féminine. Joe Fresh fera don de 10 000 paires de sous-vêtements absorbants et AIMEZ VOUS fera un don de 100 000 $ supplémentaires à Moon Time Sisters, un projet de True North Aid. Moon Time Sisters est une coopérative qui améliore l'accès aux produits d'hygiène féminine pour les personnes qui ont des règles dans les communautés autochtones éloignées du Canada. Depuis 2017, Moon Time Sisters a aidé à fournir 2 millions de produits d'hygiène féminine aux personnes dans le besoin.

« L'accessibilité et l'abordabilité sont toujours au premier plan lorsque nous créons de nouveaux produits pour nos clientes », affirme Lisa Steele, directrice, Communications, Joe Fresh. « Près d'un quart des femmes canadiennes auraient eu de la difficulté à se procurer des produits d'hygiène féminine, et nous savons que les peuples autochtones des communautés éloignées paient beaucoup plus pour ce type de produits. Nous espérons que ce don en partenariat avec AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD est une étape dans la bonne direction pour offrir une meilleure accessibilité aux personnes qui ont leurs règles partout au pays. »

« Moon Time Sisters est très heureuse de s'associer à Joe Fresh et AIMEZVOUS de Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD pour aider au lancement de leur gamme de sous-vêtements menstruels », explique Nicole White, fondatrice de Moon Time Sisters. « Pouvoir offrir des sous-vêtements absorbants nous permet de répondre à la demande des canadiennes concernées, tout en soutenant l'environnement grâce à un produit réutilisable. Ce partenariat constitue un pas important vers l'équité en matière de produits d'hygiène féminine partout au pays. »

« AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD s'engage à aider à faire progresser la santé des femmes en leur offrant le soutien dont elles ont besoin pour se sentir à leur meilleur », a déclaré Paulette Minard, directrice, Investissement communautaire, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. « Nous sommes heureux de collaborer avec Joe Fresh et Moon Time Sisters pour aider à rendre les produits d'hygiène féminine plus accessibles dans les communautés autochtones éloignées, car l'accès à ces produits devrait être un droit et non un luxe. »

À propos du produit :

Quatre couches pour absorber l'humidité et protéger du sang, de la sueur et de l'urine

Offert en deux niveaux d'absorption : légère et importante

Tissu absorbant l'humidité et antimicrobien pour contrôler les odeurs et rester au frais

Lavable à la machine

Testé contre les produits chimiques, y compris les produits chimiques perfluorés, et sécuritaire pour porter à long terme

Pour en apprendre davantage sur le produit, visitez le site joefresh.com

À propos de Joe Fresh

Style essentiel. Valeur exceptionnelle. Lancée en 2006, la marque Joe Fresh offre un style à la fois moderne et accessible dans des collections complètes pour femmes, hommes et enfants qui conviennent à tous les modes de vie. Aujourd'hui l'un des détaillants de mode les plus importants du Canada, Joe Fresh confère une touche contemporaine à la garde-robe de tous les jours par ses articles colorés au fini impeccable et aux détails bien pensés. Qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires ou de chaussures, Joe Fresh offre qualité et style à toute la famille. Au Canada, les articles Joe Fresh sont offerts dans plus de 1 450 magasins de détail, dont plus de 350 magasins de Loblaw, 1 300 magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 7 boutiques autonomes Joe Fresh et sur le site joefresh.com. Pour en savoir plus, visitez le site joefresh.com.

À propos du programme AIMEZ VOUS deShoppers Drug MartMD/PharmaprixMD

Shoppers Drug Mart/Pharmaprix s'engage à faire passer la santé des femmes avant tout grâce au programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD. Toutes les femmes ont droit aux soins et à l'aide dont elles ont besoin pour être en bonne santé et en sécurité, mais beaucoup sont confrontées à des défis difficiles à surmonter seules. C'est pourquoi le programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD amasse des fonds pour soutenir la santé des femmes, la santé mentale des femmes et les refuges pour femmes, en se concentrant sur les besoins et les organismes locaux. Depuis 2011, le programme AIMEZ-VOUS de Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD a soutenu chaque année plus de 450 organismes de bienfaisance qui contribuent à la bonne santé des femmes au Canada, grâce au soutien indéfectible des Canadiens d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus sur le programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, consultez les sites shoppersdrugmart.ca/fr/love-you et pharmaprix.ca/fr/love-you.

À propos de Moon Time Sisters

Moon Time Sisters, un projet phare de True North Aid, a été créé en janvier 2017 par Nicole White, une femme métisse de la Saskatchewan. Nicole a appris le manque d'accès et d'abordabilité des produits d'hygiène féminine au sein des communautés nordiques et a pris des mesures sous la forme d'une simple serviette hygiénique. Depuis 2017, MTS est devenue un groupe national de bénévoles composé de sections locales en Saskatchewan, en Ontario, en Colombie-Britannique et au Manitoba. En tant que groupe, MTS s'est associée à plus de 65 communautés autochtones du Nord en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, pour expédier près de 2 millions de produits d'hygiène féminine à des écoles secondaires, écoles primaires, organismes de sage-femmerie, centres de soins de santé, centres d'amitié, refuges, banques alimentaires et programmes communautaires. MTS s'efforce de soutenir les personnes autochtones ayant des règles dans l'accès à des produits d'hygiène féminine gratuits tout en défendant l'équité menstruelle à l'échelle de l'Île de la Tortue. truenorthaid.ca/moon-time-sisters.