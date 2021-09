Loblaw : Lancement de la mini collection d'automne de Joe Fresh et Jillian Harris en édition limitée

TORONTO, le 28 septembre 2021 - Joe Fresh est heureux d'annoncer une troisième collaboration avec Jillian Harris, ancienne Bachelorette, influenceuse de style de vie et conteuse afin de créer une nouvelle mini collection d'automne en édition limitée. Cette année, la collection présentera plus de 20 articles différents pour les femmes+ et les enfants, y compris des vêtements d'extérieur, des vêtements de sport, des accessoires, des chaussures et plus encore. La collection sera offerte en ligne et en magasin le 5 octobre 2021.

« Je suis très heureuse de poursuivre mon partenariat avec Joe Fresh pour une troisième année consécutive et d'offrir aux clients une collection complète de vêtements et d'accessoires », déclare Jillian Harris. « Je suis tellement honorée de pouvoir présenter une collection complète qui occupe une place spéciale dans mon cœur, car elle est nommée en l'honneur de ma famille et de mes amis; j'ai très hâte de voir les clients la porter! »

Joe Fresh et Jillian Harris vont lancer le manteau Harris assorti au prix de détail de 89 $ CA et le manteau Mini Harris assorti, offert en tailles pour tout-petits et enfants, au prix de détail de 35 $ CA et de 39 $ CA, respectivement.

« Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une réponse si positive de la part de nos clients que nous savions que nous voulions nous associer encore une fois avec Jillian Harris et offrir une collection encore plus grande », déclare Ian Freedman, président de Joe Fresh. « Nous sommes heureux de voir le partenariat croître et nous sommes heureux d'offrir à nos clients une gamme complète d'articles cette année. »

La collection Joe Fresh X Jillian Harris en édition limitée est offerte dans les tailles TP à 3X pour femmes, 2 à 5 T pour tout-petits et P à TG pour enfants. L'entièreté de la mini collection comprend :

Chandail en tricot Steph, 34 $

Robe Peggy, 39 $

Haut Mindy, 29 $

Chandail en tricot Tori, 34 $

Manteau Harris, 89 $

Tunique en molleton Sammy, 39 $

Jeans Patti, 39 $

Jeans Peaches, 39 $

Jupe Shannon, 34 $

T-shirt Marjorie, 19 $

Robe Shay, 39 $

Ensemble pyjama Annie, de 16 $ à 19 $

Ensemble pyjama Leo, de 16 $ à 19 $

Pantalon de nuit Karissa, 19 $

Haut de nuit Karissa, 19 $

Cardigan Angela, 39 $

Robe Annie, de 19 $ à 24 $

Manteau Mini Harris, de 35 $ à 39 $

Bottes Kaitlin, 49 $

Chaussures Meg, 39 $

Espadrilles Mary, 39 $

Fourre-tout Tyler, 39 $

Sac à dos Karrie, 39 $

Des images haute résolution de la mini collection Joe Fresh X Jillian Harris peuvent être téléchargées ici.

À propos de Joe Fresh

Style indispensable. Rapport qualité-prix. Lancée en 2006, Joe Fresh offre un style à la fois moderne et accessible dans des collections complètes pour femmes, hommes et enfants qui conviennent à tous les modes de vie. Aujourd'hui l'un des détaillants de mode les plus importants du Canada, Joe Fresh confère une touche contemporaine à la garde-robe de tous les jours par ses articles colorés au fini impeccable et aux détails bien pensés. Qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires, de chaussures ou de cosmétiques, Joe Fresh offre qualité et style à toute la famille. Au Canada, les produits Joe Fresh sont offerts dans plus de 1 450 magasins de détail, dont plus de 350 magasins Loblaw, 1 300 magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 9 boutiques autonomes Joe Fresh et sur le site joefresh.com. Les produits Joe Fresh sont également offerts à l'international grâce à des partenaires locaux aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le site joefresh.com.

À propos de Jillian Harris

Jillian Harris est à la fois maman, fiancée, conteuse, ancienne animatrice télé et femme active par excellence qui s'investit corps et âme dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est fondatrice et directrice de la création de Jillian Harris Design et The Jilly Academy, co-auteure de Fraiche Food Full Hearts et cofondatrice de The Jilly Box!

Sur son site, JillianHarris.com, vous trouverez des idées lumineuses et inspirantes en matière de mode, d'alimentation et de décoration au quotidien. Le style emblématique de Jillian est à la fois classique et féminin et son sens de la conception et de la décoration est des plus enviables. En tant qu'ancienne co-animatrice de l'émission Love It Or List It Vancouver sur HGTV, elle donne vie à ses créations en apportant un renouveau moderne et inspirant aux maisons en mal d'amour. Sa collaboration avec des organismes de bienfaisance locaux tels que Mamas For Mamas nourrit son désir d'aider ceux qui sont dans le besoin et de redonner aux personnes défavorisées. Sa famille, qui se compose de son fiancé Justin Pasutto, de son fil Leo, de sa fille Annie et de ses chiens Nacho, Cilantro et Peaches, est sa plus grande passion.