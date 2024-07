Le 4 juillet 2024 (Brampton, Ontario) - No Frills, le populaire magasin d'alimentation au détail à escompte du pays, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son deuxième magasin à petite surface (en moyenne 10 000 pieds carrés ou moins) dans la ville, cette fois dans le quartier Liberty Village de Toronto. Le nouvel emplacement au 42 Hanna Ave., situé à l'angle de King et Shaw, s'inscrit dans la lignée du format compact innovant de No Frills qui a été lancé plus tôt cette année.

Malgré sa petite taille, les clients peuvent toujours trouver une vaste sélection d'articles d'épicerie, y compris des fruits et légumes frais, de la viande, des produits de boulangerie et de pâtisserie, ainsi que des bas prix et des promotions qui définissent No Frills.

« La réaction au premier magasin à plus petite surface à Toronto était au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Cela nous a rendus encore plus enthousiastes à propos du dernier emplacement, ici dans le quartier animé de Liberty Village », a expliqué Melanie Singh, présidente des magasins à escompte chez Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous savons que les Torontois recherchent la commodité et les bas prix, mais que cela représente parfois un compromis dans le centre-ville. Il était important pour nous que les clients puissent faire une épicerie complète à cet endroit, tout en profitant des prix imbattables auxquels ils s'attendent de No Frills. »

Voici quelques-unes des caractéristiques notables de ce nouveau magasin :

Empreinte de moins de la moitié de la taille des magasins No Frills traditionnels;

Promotions tarifaires offertes dans tous les autres magasins No Frills;

Produits locaux adaptés aux préférences de la communauté;

Accessibilité accrue aux options alimentaires abordables dans le centre-ville de Toronto.

Les ajouts intéressants comprennent les plats chauds, les variétés de rôtisserie et les produits de boulangerie frais.

Le lancement du deuxième magasin à petite surface met en évidence le dévouement de No Frills à offrir le meilleur rapport qualité-prix possible pour les produits d'épicerie et une sélection de produits répondant aux divers besoins des communautés de Toronto.

